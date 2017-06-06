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Андрей Червиченко: непривычная ситуация: смотришь игру сборной и получаешь удовольствие

Андрей Червиченко: непривычная ситуация: смотришь игру сборной и получаешь удовольствие Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко в интервью для Rusfootball.info прокомментировал итоги товарищеского матча сборной России против Венгрии (3:0).

- Об игре:

Непривычная ситуация: смотришь игру сборной, получаешь удовольствие и спокоен за результат. Странные ощущения, которых давно не испытывал при просмотре матчей сборной. Что изменилось в команде? Честно говоря, не знаю. Минусы были видны, а вот из чего складывались плюсы... Не знаю, но так получилось.

Бросалась в глаза не сыгранность команды. Станислав Черчесов ищет и ищет какие-то связи, но видно, что футболисты друг друга не чувствуют. Кроме того, кажется, что сборная у нас медленная. С венграми вязкий и, временами, импульсивный футбол россиян проходит, но с теми же чилийцами это уже не пройдёт. В этом аспекте необходимо прибавлять.

Люди задаются вопросом, почему у сборной нет результата, и ответ на этот вопрос был в одном эпизоде минувшей игры. Помните второй гол Роналду в финале Лиги чемпионов в ворота "Ювентуса" (4:1), когда Модрич с фланга прострелил туда, где и должен был стоять португалец?! У нас была на 81-й минуте была аналогичная ситуация, когда Жирков выполнял передачу в то место, где должен был стоять Смолов, а Фёдор стоял на месте и ждал, когда ему дадут мяч в ноги. Вот и самое яркое объяснение, почему наш футбол не такой успешный.

Отмечу действия Смолова в первом голе, это бесподобный мяч. В последнее время от наших игроков редко доводится увидеть такую смелость, когда футболист подхватывает в середине поля мяч, идёт в обводку и реализует момент самостоятельно. Но в целом наши игроки ещё не на том уровне, что и футболисты европейских чемпионатов, поскольку они не идут туда, куда по мысли они идти должны. Они ждут передач в ноги.

- О дебюте за сборную России Георгия Джикии:

Как я и ранее говорил, с каждым матчем в "Спартаке" Георгий прогрессировал, был одним из лучших. Он и в игре с венграми был одним из лучших. За счёт травмы спас ворота, достойный и мужской поступок. Из самых молодых он, как мне кажется, самый талантливый и прогрессирующий игрок.

- О травме Романа Зобнина:

Как бы речь не шла о крестообразных связках... А так, это колено, хрен редьки не слаще. Колено - такая вещь... В сборной позиция Зобнина всё-таки заменимая. Сам эпизод, честно говоря, я не понял, не показалось, что всё может быть настолько серьёзно. Будем надеяться, что травма несерьёзная, обойдётся каким-нибудь растяжением и он через месяц вернётся в строй. Однако уже понятно, что Кубок конфедераций-2017 Зобнин пропустит. Тем не менее, повторюсь, в сборной ему замену найдут. Эта позиция не такая проблемная, как защита.
Теги: Червиченко Сборная России Сборная Венгрии
Сегодня, 01:15
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