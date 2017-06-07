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Фернандо поддержал Романа Зобнина в Инстаграме

Полузащитник "Спартака" Фернандо поддержал партнера по команде Романа Зобнина, который получил травму в товарищеском матче за сборную России.

"Сил тебе, звезда! Вернешься еще сильнее", - написал Фернандо в Инстаграме.

Теги: Фернандо Зобнин
Сегодня, 20:09
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