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Жулиано получил 10-й номер в сборной Бразилии

Полузащитник "Зенита" Жулиано, вызванный в сборную Бразилии на товарищеские матчи с Аргентиной и Австралией, будет выступать в национальной команде под 10 номером, сообщает твиттер федерации футбола Бразилии.

Ранее под этим номером играл Неймар, который не был вызван в сборную.
Теги: Жулиано Сборная Бразилии
Сегодня, 03:22
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