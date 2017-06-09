Жулиано получил 10-й номер в сборной Бразилии

Полузащитник "Зенита" Жулиано, вызванный в сборную Бразилии на товарищеские матчи с Аргентиной и Австралией, будет выступать в национальной команде под 10 номером, сообщает твиттер федерации футбола Бразилии.Ранее под этим номером играл Неймар, который не был вызван в сборную.