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Президент "Рубина": Бердыев согласился вернуться на человеческих условиях

Новый президент "Рубина" Радик Шаймиев рассказал о том, что клуб и тренер Курбан Бердыев договорились о совместной работе.

"Бердыев согласился вернуться на человеческих условиях. Эти условия устроили и меня, и его. Идеальный вариант. Президент публично порекомендовал рассмотреть кандидатуру Курбана Бекиевича, значит, они остались в нормальных отношениях. Я с ним согласен – Бердыев нужен, чтобы поднять дух команды и болельщиков.

Мог ли сам Курбан Бекиевич обидеться? Наверное – в его адрес звучали и публичные упреки, и закулисные. Но, как мудрый человек, он видит возможность двигаться дальше, раз нужен клубу.

Сегодня его желание – заниматься только спортивной частью работы. Надеюсь, мы предоставим ему и его тренерскому составу полную возможность реализоваться. Модели формирования нашей игры будет выстраивать главный тренер", - цитирует Шаймиева "Бизнес online".
Теги: Бердыев Рубин
Сегодня, 09:32
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№2 Написал: avnik море (Сегодня, 09:46) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Теперь понятно почему у Рубина не катило - там были нечеловеческие условия для тренеров. Испытательный полигон...


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
№1 Написал: tuner (Сегодня, 09:44) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
Певуч!
Регистрация: 29.08.2015
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