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Вице-президент "Халл Сити": рад, что именно Слуцкий будет возвращать команду в премьер-лигу (1)
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Мацей Вилюш стал игроком "Ростова" (2)
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Сборная Новой Зеландии прибыла в Россию для участия в Кубке конфедераций
Сборная Новой Зеландии прилетела в Россию для участия в Кубке конфедераций, который пройдет с 17 июня по 2 июля.
Команда прибыла в Санкт-Петербург, где 17 июня сыграет против России на стадионе "Санкт-Петербург". Сразу после приземления новозеландцы в сопровождении полиции на автобусе отправились в гостиницу.
Газета.ru
Команда прибыла в Санкт-Петербург, где 17 июня сыграет против России на стадионе "Санкт-Петербург". Сразу после приземления новозеландцы в сопровождении полиции на автобусе отправились в гостиницу.
Газета.ru
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