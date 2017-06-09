Сборная Новой Зеландии прибыла в Россию для участия в Кубке конфедераций

Сборная Новой Зеландии прилетела в Россию для участия в Кубке конфедераций, который пройдет с 17 июня по 2 июля.Команда прибыла в Санкт-Петербург, где 17 июня сыграет против России на стадионе "Санкт-Петербург". Сразу после приземления новозеландцы в сопровождении полиции на автобусе отправились в гостиницу.