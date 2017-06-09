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Виталий Мутко: желаю Слуцкому подтвердить реноме нашей тренерской школы
Президент РФС Виталий Мутко прокомментировал назначение Леонида Слуцкого главным тренером "Халла".
"У нас были успешные менеджеры, владельцы клубов, игроки. Были, но мало. Теперь появился такой специалист.
Хочется пожелать ему удачи, чтобы оправдал надежды, возложенные на него, подтвердил реноме нашей тренерской школы", – цитирует Мутко ТАСС.
"У нас были успешные менеджеры, владельцы клубов, игроки. Были, но мало. Теперь появился такой специалист.
Хочется пожелать ему удачи, чтобы оправдал надежды, возложенные на него, подтвердил реноме нашей тренерской школы", – цитирует Мутко ТАСС.
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