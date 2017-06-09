Опрос:

Новости партнеров

Виталий Мутко: желаю Слуцкому подтвердить реноме нашей тренерской школы

Президент РФС Виталий Мутко прокомментировал назначение Леонида Слуцкого главным тренером "Халла".

"У нас были успешные менеджеры, владельцы клубов, игроки. Были, но мало. Теперь появился такой специалист.

Хочется пожелать ему удачи, чтобы оправдал надежды, возложенные на него, подтвердил реноме нашей тренерской школы", – цитирует Мутко ТАСС.
Теги: Мутко Слуцкий
Сегодня, 15:42
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 15:52) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
а какое у нашей тренерской школы реноме? по-моему, никакое..
в высших европейских чемпионатах меньше 10 русских тренеров (большинство - в РФПЛ, немножко - в Казахстане) плюс тренер сборной Черчесов. И то некоторые из них - еще чуть ли не с советских времен (Гаджиев, Семин, Тарханов), а некоторые - молодежь, которая ничего еще не показала (Семак, Григорян, Парфенов, да и Шалимов тоже, хоть и не молодежь уже)
Примерно такое же тренерское реноме у Беларуси - Гончаренко, Кононов, Кучук, Скрипченко, Криушенко. Даже получше получается
Регистрация: 16.03.2010
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.