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Новый левел? Готова ли сборная России к Кубку Конфедераций?
Уже в субботу сборная России проведёт первый матч на Кубке Конфедераций, но чего от неё ожидать - не очень понятно. Rusfootball.info анализирует игру национальной команды при Станиславе Черчесове, раскладывая по полочкам то, что мы уже видели, и пытаясь спроецировать это на то, что увидим совсем скоро.
После ничейного матча с чилийцами, в котором сборная России смотрелась вполне пристойно на фоне действующего победителя «Copa America», и даже едва не вырвала победу в концовке, Станислав Черчесов излучал позитив и уверенность, слегка раздражаясь лишь на назойливых журналистов с их дилетантскими вопросами.
«По кочану!» - чуть было не вырвалось у главного тренера на вопрос о причинах загадочного появления низкорослого Шишкина на месте правого центрдефа, где тот за всю карьеру сыграл два с половиной раза.
То, что Станислав Саламович объясняться с аудиторией не имеет особого желания, конечно, никакая не новость. На студента Черчесов и впрямь не похож ни в одном месте, и ему ментально ближе «учить и поучать», а не «учиться, разъяснять и доказывать». Если выпустил, значит, были причины, и рассусоливать тут нечего. В конце концов, не полевого в ворота – и на том спасибо.
Журналистов, равно как и болельщиков, тоже понять можно, ведь совсем недавно предшественник Черчесова экспериментальной футбольной химией уж слишком активно баловался – на том и погорел. Не то чтобы они сильно переживают за тренерскую судьбу лично Станислава Саламовича, но наблюдать за провальными партиями сборной на больших форумах (да и в рядовых «товарняках» тоже) уже утомились изрядно, и потому интереса к ней проявляют всё меньше. Так что если вдруг команда (не дай бог, конечно) оконфузится и на Кубке Конфедераций, в тренерский штаб полетят далеко не только шишки и далеко не только за Шишкина.
Черчесов, понятное дело, имеет право считать, что уж он-то на грабли Слуцкого ни за что не наступит, и храбрится по полной программе – благо, последние результаты к этому располагают. Две волевые ничьи с командами из ТОП-10 рейтинга ФИФА и разгром венгров, от которых на прошлогоднем Евро чудом отскочили будущие чемпионы во главе с Роналду… Кажется, одним скрытым фаворитом Кубка Конфедераций стало больше, вы не находите?
Если честно, я тоже – не очень, и заверения Станислава Саламовича в том, что команда «вышла на новый левел», требуют более серьёзной доказательной базы.
***
Свои козыри у сборной России даже в нынешнем ее виде (весьма далёком от кадрового оптимума), конечно, имеются. Это и несомненный бомбардирский талант забившего шикарнейший мяч венграм Смолова (пусть даже рабочий контакт с напарниками у него не налажен в принципе), и взрывной выход в атаку через легконогого и отбороспособного Головина (пусть даже двигается Саша пока быстрее, чем соображает), и высокий прессинг весьма неплохого качества (пусть даже воспользоваться его плодами получается намного реже, чем хотелось бы).
Принятая контратакующая модель позволяла сборной эти козыри в той или иной мере использовать, но есть ли у Черчесова внятный план игры первым номером (который непременно пригодится не только против Новой Зеландии, но и в любом из матчей, где придётся отыгрываться), пока не очень понятно.
С организацией позиционной атаки из статичного положения у нашей сборной всё по-прежнему плохо от слова «совсем», особенно если соперник изображает хотя бы подобие прессинга. В позиционных атаках сборная России вообще создаёт катастрофически мало – лишь 1,2 голевых моментов в среднем за матч (даже чуть меньше, чем в 7 поединках при Слуцком в 2016-м – 1,4).
К сожалению, после ухода Игнашевича в команде так и не появилось ни одного центрдефа, способного продвигать мяч вперёд с приемлемым уровнем брака. Ни Васин, ни Джикия, ни Кудряшов в своих клубах не отвечают за первый пас, а тот же Кутепов потерял место в спартаковской основе аккурат после неудачной попытки Карреры наделить Илью функциями Боккетти.
Как следствие, в 9 матчах под руководством Черчесова только две результативные атакующие цепочки начались с первого обостряющего паса центрального защитника, причем в одном из случаев (третий гол в матче с Венгрией) это был аут в исполнении Кудряшова.
***
При Черчесове сборная России создаёт минимум голевых угроз после атак с длительным пассивным контролем, а вот элементы прессинга (отборы/перехваты/подборы) преобразует в опасные ситуации (чаще всего, контратаки) достаточно регулярно.
В нашем чемпионате подобная атакующая пропорция свойственна только «Ростову», который создает менее трети голевых возможностей (27%) в атаках с пассивным контролем, тогда как у других ведущих российских клубов доля таких атак составляет от 45% до 60% (у сборной России на данный момент она составляет 35%). Любопытно, что у ЦСКА после перехода на схему с тремя центральными защитниками эта доля практически не изменилась – символическое снижение с 47% осенью до 45% весной.
***
Хотелось бы, впрочем, чтобы сборная выглядела по-бердыевски и в обороне, причем не в ущерб атакующему балансу. Пока об этом говорить не приходится, но тут как раз удивляться нечему.
Только один из девяти матчей при Черчесове оказался для сборной России позитивным с точки зрения креативной дельты (+5 с Румынией), а сводный баланс созданных и допущенных голевых моментов находится практически на нуле (40-39). Вполне закономерно, что при таком балансе сборная имеет околонулевую разницу забитых и пропущенных мячей (13-12) и полный паритет побед, ничьих и поражений (3-3-3).
Переход на принципиально иную игровую схему вкупе с полным кадровым обновлением центра защиты, использованием возрастных латералей (к слову, в разное время переученных в защитники вингеров) и дефицитом квалифицированных опорников – в этих условиях за обороноспособность сборной априори тревожно.
***
В качестве «нижнего опорника» Черчесов, судя по всему, будет использовать раззабивавшегося в этом сезоне Глушакова, и этот ход выглядит не слишком логичным. Все предыдущие (и, кстати, не такие уж редкие) попытки вылепить из Дениса эдакого Клода Макелеле плохо заканчивались что для «Спартака», что для сборной.
С точки зрения ведения единоборств и отбороспособности особых претензий к нему никогда не было, но при этом Глушаков не слишком комфортно чувствует себя с «висящим на плечах» соперником и не обладает передаточной надёжностью, требуемой для игрока этого амплуа. Кроме того, он чрезмерно склонен к атакующим авантюрам и позиционным просчётам, так что нуждается в подстраховке ничуть не меньше партнеров, которых по долгу службы должен страховать сам.
Скажем, в матче с Венгрией две самые опасные атаки хозяев с «игры» стали прямым следствием оплошностей Дениса, оголявшего свою зону без особых на то оснований. На исходе получаса игры его неудачная попытка перехвата привела к громадному разрыву между линиями и лихой контратаке венгров с завершающим ударом Джуджака, которого от гола отделили сантиметры, а в последней четверти матча тактический просчёт спартаковского капитана обернулся героическим выносом мяча с ленточки со стороны Джикии.
Вместе с тем, именно с ключевого отбора Глушакова началась первая голевая комбинация сборной России, однако в развитии позиционных атак на начальной стадии всё же не преуспел и к тому же практически не имел возможностей для фирменных дальнобойных залпов. Но, к сожалению, из-за обиднейшей травмы Зобнина и индивидуальной непереносимости главного тренера к Игорю Денисову очевидно надёжных вариантов закрыть опорную зону у Станислава Саламовича попросту нет.
***
Станут ли дополнительным козырем черчесовской сборной стандарты (тем более в условиях дефицита гренадёров в её составе), пока ещё тоже очень большой вопрос. В трёх последних матчах это оружие срабатывало, но в обе стороны и примерно с равной частотой. Баланс забитых/пропущенных голов с навесных стандартов по итогам всего подготовительного периода, опять-таки, нулевой (3-3), но был бы отрицательным, если бы в матче с чилийцами арбитр не отменил абсолютно чистый гол Артуро Видаля.
Что касается стандартов ударных, то здесь особых иллюзий питать не стоит тем более. За последние 5 лет (!) игроки сборной России забивали прямыми ударами со штрафных лишь четырежды (причем 2 из 4 мячей – в ворота Лихтенштейна), но никого из авторов этих голов (Дзагоев – 2, Кержаков и Игнашевич – по 1) на Кубке Конфедераций мы не увидим.
***
Как бы то ни было, «новый левел» сборной России не позволяет считать её даже скрытым фаворитом группы, но и сбрасывать её со счетов тоже не стоит. Вполне вероятно, что сложившийся тренд на «нейтральные» поединки с её участием (по сути, «матчи на три результата») продолжится, и одолеть Новую Зеландию хозяевам турнира будет немногим легче, чем сдержать Португалию или удивить Мексику.
От сегодняшней сборной России можно ждать абсолютно любых сюрпризов – будем считать, что её главный козырь именно в этом.
Алексей Беляков, Rusfootball.info
После ничейного матча с чилийцами, в котором сборная России смотрелась вполне пристойно на фоне действующего победителя «Copa America», и даже едва не вырвала победу в концовке, Станислав Черчесов излучал позитив и уверенность, слегка раздражаясь лишь на назойливых журналистов с их дилетантскими вопросами.
«По кочану!» - чуть было не вырвалось у главного тренера на вопрос о причинах загадочного появления низкорослого Шишкина на месте правого центрдефа, где тот за всю карьеру сыграл два с половиной раза.
То, что Станислав Саламович объясняться с аудиторией не имеет особого желания, конечно, никакая не новость. На студента Черчесов и впрямь не похож ни в одном месте, и ему ментально ближе «учить и поучать», а не «учиться, разъяснять и доказывать». Если выпустил, значит, были причины, и рассусоливать тут нечего. В конце концов, не полевого в ворота – и на том спасибо.
Журналистов, равно как и болельщиков, тоже понять можно, ведь совсем недавно предшественник Черчесова экспериментальной футбольной химией уж слишком активно баловался – на том и погорел. Не то чтобы они сильно переживают за тренерскую судьбу лично Станислава Саламовича, но наблюдать за провальными партиями сборной на больших форумах (да и в рядовых «товарняках» тоже) уже утомились изрядно, и потому интереса к ней проявляют всё меньше. Так что если вдруг команда (не дай бог, конечно) оконфузится и на Кубке Конфедераций, в тренерский штаб полетят далеко не только шишки и далеко не только за Шишкина.
Черчесов, понятное дело, имеет право считать, что уж он-то на грабли Слуцкого ни за что не наступит, и храбрится по полной программе – благо, последние результаты к этому располагают. Две волевые ничьи с командами из ТОП-10 рейтинга ФИФА и разгром венгров, от которых на прошлогоднем Евро чудом отскочили будущие чемпионы во главе с Роналду… Кажется, одним скрытым фаворитом Кубка Конфедераций стало больше, вы не находите?
Если честно, я тоже – не очень, и заверения Станислава Саламовича в том, что команда «вышла на новый левел», требуют более серьёзной доказательной базы.
***
Свои козыри у сборной России даже в нынешнем ее виде (весьма далёком от кадрового оптимума), конечно, имеются. Это и несомненный бомбардирский талант забившего шикарнейший мяч венграм Смолова (пусть даже рабочий контакт с напарниками у него не налажен в принципе), и взрывной выход в атаку через легконогого и отбороспособного Головина (пусть даже двигается Саша пока быстрее, чем соображает), и высокий прессинг весьма неплохого качества (пусть даже воспользоваться его плодами получается намного реже, чем хотелось бы).
Принятая контратакующая модель позволяла сборной эти козыри в той или иной мере использовать, но есть ли у Черчесова внятный план игры первым номером (который непременно пригодится не только против Новой Зеландии, но и в любом из матчей, где придётся отыгрываться), пока не очень понятно.
С организацией позиционной атаки из статичного положения у нашей сборной всё по-прежнему плохо от слова «совсем», особенно если соперник изображает хотя бы подобие прессинга. В позиционных атаках сборная России вообще создаёт катастрофически мало – лишь 1,2 голевых моментов в среднем за матч (даже чуть меньше, чем в 7 поединках при Слуцком в 2016-м – 1,4).
К сожалению, после ухода Игнашевича в команде так и не появилось ни одного центрдефа, способного продвигать мяч вперёд с приемлемым уровнем брака. Ни Васин, ни Джикия, ни Кудряшов в своих клубах не отвечают за первый пас, а тот же Кутепов потерял место в спартаковской основе аккурат после неудачной попытки Карреры наделить Илью функциями Боккетти.
Как следствие, в 9 матчах под руководством Черчесова только две результативные атакующие цепочки начались с первого обостряющего паса центрального защитника, причем в одном из случаев (третий гол в матче с Венгрией) это был аут в исполнении Кудряшова.
***
При Черчесове сборная России создаёт минимум голевых угроз после атак с длительным пассивным контролем, а вот элементы прессинга (отборы/перехваты/подборы) преобразует в опасные ситуации (чаще всего, контратаки) достаточно регулярно.
В нашем чемпионате подобная атакующая пропорция свойственна только «Ростову», который создает менее трети голевых возможностей (27%) в атаках с пассивным контролем, тогда как у других ведущих российских клубов доля таких атак составляет от 45% до 60% (у сборной России на данный момент она составляет 35%). Любопытно, что у ЦСКА после перехода на схему с тремя центральными защитниками эта доля практически не изменилась – символическое снижение с 47% осенью до 45% весной.
***
Хотелось бы, впрочем, чтобы сборная выглядела по-бердыевски и в обороне, причем не в ущерб атакующему балансу. Пока об этом говорить не приходится, но тут как раз удивляться нечему.
Только один из девяти матчей при Черчесове оказался для сборной России позитивным с точки зрения креативной дельты (+5 с Румынией), а сводный баланс созданных и допущенных голевых моментов находится практически на нуле (40-39). Вполне закономерно, что при таком балансе сборная имеет околонулевую разницу забитых и пропущенных мячей (13-12) и полный паритет побед, ничьих и поражений (3-3-3).
Переход на принципиально иную игровую схему вкупе с полным кадровым обновлением центра защиты, использованием возрастных латералей (к слову, в разное время переученных в защитники вингеров) и дефицитом квалифицированных опорников – в этих условиях за обороноспособность сборной априори тревожно.
***
В качестве «нижнего опорника» Черчесов, судя по всему, будет использовать раззабивавшегося в этом сезоне Глушакова, и этот ход выглядит не слишком логичным. Все предыдущие (и, кстати, не такие уж редкие) попытки вылепить из Дениса эдакого Клода Макелеле плохо заканчивались что для «Спартака», что для сборной.
С точки зрения ведения единоборств и отбороспособности особых претензий к нему никогда не было, но при этом Глушаков не слишком комфортно чувствует себя с «висящим на плечах» соперником и не обладает передаточной надёжностью, требуемой для игрока этого амплуа. Кроме того, он чрезмерно склонен к атакующим авантюрам и позиционным просчётам, так что нуждается в подстраховке ничуть не меньше партнеров, которых по долгу службы должен страховать сам.
Скажем, в матче с Венгрией две самые опасные атаки хозяев с «игры» стали прямым следствием оплошностей Дениса, оголявшего свою зону без особых на то оснований. На исходе получаса игры его неудачная попытка перехвата привела к громадному разрыву между линиями и лихой контратаке венгров с завершающим ударом Джуджака, которого от гола отделили сантиметры, а в последней четверти матча тактический просчёт спартаковского капитана обернулся героическим выносом мяча с ленточки со стороны Джикии.
Вместе с тем, именно с ключевого отбора Глушакова началась первая голевая комбинация сборной России, однако в развитии позиционных атак на начальной стадии всё же не преуспел и к тому же практически не имел возможностей для фирменных дальнобойных залпов. Но, к сожалению, из-за обиднейшей травмы Зобнина и индивидуальной непереносимости главного тренера к Игорю Денисову очевидно надёжных вариантов закрыть опорную зону у Станислава Саламовича попросту нет.
***
Станут ли дополнительным козырем черчесовской сборной стандарты (тем более в условиях дефицита гренадёров в её составе), пока ещё тоже очень большой вопрос. В трёх последних матчах это оружие срабатывало, но в обе стороны и примерно с равной частотой. Баланс забитых/пропущенных голов с навесных стандартов по итогам всего подготовительного периода, опять-таки, нулевой (3-3), но был бы отрицательным, если бы в матче с чилийцами арбитр не отменил абсолютно чистый гол Артуро Видаля.
Что касается стандартов ударных, то здесь особых иллюзий питать не стоит тем более. За последние 5 лет (!) игроки сборной России забивали прямыми ударами со штрафных лишь четырежды (причем 2 из 4 мячей – в ворота Лихтенштейна), но никого из авторов этих голов (Дзагоев – 2, Кержаков и Игнашевич – по 1) на Кубке Конфедераций мы не увидим.
***
Как бы то ни было, «новый левел» сборной России не позволяет считать её даже скрытым фаворитом группы, но и сбрасывать её со счетов тоже не стоит. Вполне вероятно, что сложившийся тренд на «нейтральные» поединки с её участием (по сути, «матчи на три результата») продолжится, и одолеть Новую Зеландию хозяевам турнира будет немногим легче, чем сдержать Португалию или удивить Мексику.
От сегодняшней сборной России можно ждать абсолютно любых сюрпризов – будем считать, что её главный козырь именно в этом.
Алексей Беляков, Rusfootball.info
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