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На матче Камерун - Чили присутствовали 33 492 зрителей

На матче 1-го тура группы B Кубка конфедерации между сборными Камеруна и Чили (0:2) присутствовали 33 492 человек, сообщает пресс-служба турнира.

Стадион "Открытие Арена" вмещает 45 360 зрителей.
Теги: Сборная Чили Сборная Камеруна
Вчера, 23:08
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№1 Написал: vlees1 (Вчера, 23:14) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
На этот турнир вместимость 42 759
Регистрация: 13.05.2017
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