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Более трех тысяч иностранных болельщиков воспользовались бесплатным проездом между городами КК-2017

Более трех тысяч иностранных болельщиков Кубка конфедераций воспользовались бесплатным проездом между городами, где проходят матчи турнира, передает сайт транспортной дирекции ЧМ-2018.

"Сервисом по оформлению билетов на дополнительные бесплатные поезда воспользовались 3017 иностранных болельщиков Кубка конфедераций-2017", - говорится в сообщении.

Гендиректор АНО "Транспортная дирекция-2018" Терентий Мещеряков сообщил, что бесплатные поезда стали интернациональным способом передвижения, в них можно встретить болельщиков из 81 страны.

Отмечается, что наиболее популярны бесплатные поезда у болельщиков из Чили, Мексики, Украины, Белоруссии и Германии; на их долю приходится более 60% всех поездок. В то же время, согласно релизу, в составах можно встретить и зрителей из Танзании, Сальвадора, Ангильи, Брунея, Суринама.

Всего во время проведения матчей Кубка конфедераций назначено 262 бесплатных дополнительных железнодорожных состава, которые курсируют между всеми четырьмя городами-организаторами с 15 июня по 4 июля 2017 года.
Р-Спорт

Сегодня, 12:42
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№4 Написал: guns111 Выборг (Сегодня, 15:04) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Андрей-60
Свои тоже не платят - у кого есть билет и паспорт болельщика едут бесплатно.

Да не ты не понял, те что снизу, тоже не хотят платить, никогда.


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ЗЕНИТ.
ЮВЕНТУС.
АРСЕНАЛ.
Регистрация: 16.04.2008
№3 Написал: Андрей-60 г. Наро-Фоминск, Московской области (Сегодня, 13:38) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Свои тоже не платят - у кого есть билет и паспорт болельщика едут бесплатно.
Регистрация: 20.06.2010
№2 Написал: romazab Ново-Ебенево (Сегодня, 13:08) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
А свои граждане платят. Пид-ры, чтоб за бугром хорошо говорили, им все благи, а свой народ пох...
Регистрация: 5.10.2011
№1 Написал: бородач счётная палата (Сегодня, 12:52) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Динамо» М
Потом цены на электрички и поезда повысите и все денежки отобьете,милосердные и гостеприимные вы наши... Пля читаешь не страна ,а рай ...


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за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012
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