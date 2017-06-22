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Более трех тысяч иностранных болельщиков воспользовались бесплатным проездом между городами КК-2017
Более трех тысяч иностранных болельщиков Кубка конфедераций воспользовались бесплатным проездом между городами, где проходят матчи турнира, передает сайт транспортной дирекции ЧМ-2018.
"Сервисом по оформлению билетов на дополнительные бесплатные поезда воспользовались 3017 иностранных болельщиков Кубка конфедераций-2017", - говорится в сообщении.
Гендиректор АНО "Транспортная дирекция-2018" Терентий Мещеряков сообщил, что бесплатные поезда стали интернациональным способом передвижения, в них можно встретить болельщиков из 81 страны.
Отмечается, что наиболее популярны бесплатные поезда у болельщиков из Чили, Мексики, Украины, Белоруссии и Германии; на их долю приходится более 60% всех поездок. В то же время, согласно релизу, в составах можно встретить и зрителей из Танзании, Сальвадора, Ангильи, Брунея, Суринама.
Всего во время проведения матчей Кубка конфедераций назначено 262 бесплатных дополнительных железнодорожных состава, которые курсируют между всеми четырьмя городами-организаторами с 15 июня по 4 июля 2017 года.
Р-Спорт
"Сервисом по оформлению билетов на дополнительные бесплатные поезда воспользовались 3017 иностранных болельщиков Кубка конфедераций-2017", - говорится в сообщении.
Гендиректор АНО "Транспортная дирекция-2018" Терентий Мещеряков сообщил, что бесплатные поезда стали интернациональным способом передвижения, в них можно встретить болельщиков из 81 страны.
Отмечается, что наиболее популярны бесплатные поезда у болельщиков из Чили, Мексики, Украины, Белоруссии и Германии; на их долю приходится более 60% всех поездок. В то же время, согласно релизу, в составах можно встретить и зрителей из Танзании, Сальвадора, Ангильи, Брунея, Суринама.
Всего во время проведения матчей Кубка конфедераций назначено 262 бесплатных дополнительных железнодорожных состава, которые курсируют между всеми четырьмя городами-организаторами с 15 июня по 4 июля 2017 года.
Р-Спорт
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