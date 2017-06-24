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Себастьен Сиани: поле на стадионе "Спартак" лучше, чем в Санкт-Петербурге
Газон на стадионе "Спартак" в Москве более высокого качества, нежели газон стадиона "Санкт-Петербург", заявил полузащитник сборной Камеруна Себастьен Сиани.
Сборная Камеруна провела первый матч турнира против чилийцев на стадионе "Спартак" (0:2), второй матч африканцы сыграли на стадионе на Крестовском острове Петербурга с командой Австралии (1:1).
"Я считаю, что поле на стадионе "Санкт-Петербург" не такое хорошее, как в Москве. Возможно, все дело в том, что газон в Петербурге новый и нужно на нем еще подольше поиграть, и оно станет лучше. Но как по мне, то поле в Петербурге не очень хорошее", - цитирует Сиани "Р-Спорт".
Сборная Камеруна провела первый матч турнира против чилийцев на стадионе "Спартак" (0:2), второй матч африканцы сыграли на стадионе на Крестовском острове Петербурга с командой Австралии (1:1).
"Я считаю, что поле на стадионе "Санкт-Петербург" не такое хорошее, как в Москве. Возможно, все дело в том, что газон в Петербурге новый и нужно на нем еще подольше поиграть, и оно станет лучше. Но как по мне, то поле в Петербурге не очень хорошее", - цитирует Сиани "Р-Спорт".
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