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Себастьен Сиани: поле на стадионе "Спартак" лучше, чем в Санкт-Петербурге

Газон на стадионе "Спартак" в Москве более высокого качества, нежели газон стадиона "Санкт-Петербург", заявил полузащитник сборной Камеруна Себастьен Сиани.

Сборная Камеруна провела первый матч турнира против чилийцев на стадионе "Спартак" (0:2), второй матч африканцы сыграли на стадионе на Крестовском острове Петербурга с командой Австралии (1:1).

"Я считаю, что поле на стадионе "Санкт-Петербург" не такое хорошее, как в Москве. Возможно, все дело в том, что газон в Петербурге новый и нужно на нем еще подольше поиграть, и оно станет лучше. Но как по мне, то поле в Петербурге не очень хорошее", - цитирует Сиани "Р-Спорт".
Теги: Сборная Камеруна Крестовский
Сегодня, 15:33
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9
(5)
№9 Написал: art83 (Сегодня, 16:42) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: ооо Наш Спартак Москва
лучший стадион в РФПЛ даже сравнивать не корректно с Питерской помойкой в которую ввалили кучу бюджетных денег и все равно на выхлопе полное посмешище)

Это ты свой свинарник называешь лучшим joy Средненький стадион европейского уровня.Да и глупо сравнивать две арены.Наш стадион универсальный,глобальный,мощн
ый,фундаментальный.А газон и все недоделки придут со временем в норму.
Регистрация: 17.09.2010
№8 Написал: ооо Наш Спартак Москва (Сегодня, 16:26) #
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online

Цитата: Кулик
Пока только ездит. Вместе с полем. Всвязи с этим всем посетителям стадиона, особенно тем, которые голубые и внешне и по сути, присвоено звание "питерский поездюк".

smile


--------------------
Мы гордимся своею столицей,всем известно об этом давно.Ведь в Москве есть Спартак один только,остальные команды говно.
Регистрация: 13.05.2017
№7 Написал: Кулик (Сегодня, 16:22) #
  • -2
  •  (2)
online

Цитата: ооо Наш Спартак Москва
ее еще не унесло?))

Пока только ездит. Вместе с полем. Всвязи с этим всем посетителям стадиона, особенно тем, которые голубые и внешне и по сути, присвоено звание "питерский поездюк".


--------------------
Болото за Мексику!
Регистрация: 24.06.2017
№6 Написал: ооо Наш Спартак Москва (Сегодня, 16:07) #
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online

Цитата: vlees1
но ведь там есть крыша)))

ее еще не унесло?))


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Мы гордимся своею столицей,всем известно об этом давно.Ведь в Москве есть Спартак один только,остальные команды говно.
Регистрация: 13.05.2017
№5 Написал: 4 звезды (Сегодня, 16:07) #
  • 0
  •  (4)
online

laughing
Регистрация: 7.12.2016
№4 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 16:06) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Покажите ему старое bowtie пускай акуеет


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ЧЕМПИОНЫ ЧЕМПИОНЫ!! ОЛЕ ОЛЕ ОЛЕ!
Регистрация: 22.05.2015
№3 Написал: Кулик (Сегодня, 16:00) #
  • -2
  •  (6)
online

Так то - Спартак... А то - ГОВНО wink


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Болото за Мексику!
Регистрация: 24.06.2017
№2 Написал: vlees1 (Сегодня, 15:50) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
ооо Наш Спартак Москва,
но ведь там есть крыша,плохо что протекает)))
Регистрация: 13.05.2017
№1 Написал: ооо Наш Спартак Москва (Сегодня, 15:42) #
  • +3
  •  (13)
online

лучший стадион в РФПЛ даже сравнивать не корректно с Питерской помойкой в которую ввалили кучу бюджетных денег и все равно на выхлопе полное посмешище)


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Мы гордимся своею столицей,всем известно об этом давно.Ведь в Москве есть Спартак один только,остальные команды говно.
Регистрация: 13.05.2017
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