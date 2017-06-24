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Стоит ли менять тренера сборной России?



 

Андрей Канчельскис: пока есть малейший шанс, надо уговаривать Бердыева. Соглашаться даже на совмещение

Андрей Канчельскис: пока есть малейший шанс, надо уговаривать Бердыева. Соглашаться даже на совмещениеБывший футболист «Манчестер Юнайтед», сборных СССР и России Андрей Канчельскис в эксклюзивном интервью корреспонденту Rusfootball.info Роману Гуськову призвал к срочной смене тренера в нашей национальной команде и встал на защиту Игоря Акинфеева.

– Какие впечатления оставила игра?

– Всё ожидаемо. Как и я говорил перед турниром, заняли 3-е место. Всё закономерно и очевидно. Проблемы видны. Думаю, Березуцкий и Игнашевич сыграли бы лучше, чем тройка этих защитников. Пытались, старались ребята, желание было. Не могу никого обвинить. Пока мы не готовы играть на уровне Португалии и Мексики.

– Стоит ли говорить отдельно об Игоре Акинфееве, который уже не первый раз совершает ошибки на больших турнирах?

– Мы обращаем внимание на ошибки, но вы не обращаете внимание на то, что Акинфеев спасает. Если бы не Игорь, нам бы забивали по 3-4 в каждом матче. Все ошибаются. Но сколько он спас с Португалией и в других играх? Защитники тоже должны выручать, не всегда Игорь. Нужно помогать вратарю, а когда вся основная нагрузка на вратаря, все шишки на Акинфеева. Хорошо, что у нас хотя бы 1 достойный вратарь есть.

– То есть на Ваш взгляд его позиции как безусловно первого вратаря сборной перед ЧМ-2018 нисколько не пошатнулись?

– Кого Вы рекомендуете? Если мы берём смешного вратаря Гильерме… В Бразилии никогда не было хороших вратарей, но мы берём зачем-то, издеваемся над собой. То, что летит в него – он ловит. Что мимо – нет. Назовите мне хоть одного хорошего бразильского вратаря. Почему мы его берём, Вы мне можете ответить на этот вопрос?

– Я Вам только могу ответить, что Гильерме получал гражданство на общих основаниях, но это не значит, что его за это нужно брать в сборную.

– У нас была великолепная школа советских вратарей – Яшин, Дасаев, Харин… Но сейчас мы берём вратарей оттуда, где никогда хороших вратарей не было никогда. Мозги есть у людей, чем они руководствуются. Давайте уважать самих себя.

– Насколько удалось проявить себя перед европейскими клубами Смолову и Головину?

– Если будут предложения, конечно, надо срочно брать вещи и бежать на самолёт. В российском чемпионате они прогрессировать не будут. А в сборную они будут приезжать в хорошем тонусе, потому что там не дадут расслабляться. Бежать надо чем быстрее, тем лучше. Эпизодически они проявили себя неплохо, но в футболе надо играть постоянно, быть в тонусе 90 минут. Перспективы есть, надо воспользоваться своим шансом.

– Кудряшов, Ерохин и Бухаров в сборной – разные игроки? Это вопрос к тренеру?

– Конечно. Есть другой стиль, другая мотивация, другой тренер. Кто такой Бердыев и кто Черчесов? Разные личности. Эти ребята в «Ростове» играют по-другому, у них другой стиль. Конечно, есть отличия.

– Сегодня Ерохин откровенно выпадал в полузащите, являлось ли ключевой ошибкой не брать в сборную Игоря Денисова, который и Глушакову позволил бы играть на привычной позиции?

– Перед турниром я говорил, что это большая ошибка. Личные разборки, амбиции, а на сборную не смотрим. Слово «патриотизм» очень многие употребляют, но мы не берём одного из лучших полузащитников в нашей лиге. Денисов помог бы в середине, конечно, тем более он набрал форму. Но личные разборки… Надо об этом думать, убрать свои амбиции и игроку, и тренеру, найти общий знаменатель и сделать так, как будет лучше для сборной.

– После того, как сегодня в стартовом составе в товарищеском матче «Зенита» вышел Артём Дзюба, у Вас остались сомнения в том, что здесь дело не только в травме?

– Тёмная история. Если для клуба готов, а для сборной не готов – вопрос надо задавать тренерскому штабу. Наверное, что-то было. Зная характер и Артёма, и тренера, думаю, что-то было. Для меня это, конечно, странно. В «Зените» всё нормально, а в сборной… Такая проверка, Кубок Конфедераций – и человек уехал из сборной.

– Если брать от первой игры Черчесова до сегодняшней, виден ли Вам какой-то прогресс?

– Я с момента назначения говорил, что чем быстрее мы решим вопрос с главным тренером, тем лучше. Никакого прогресса я не вижу. Вратарь ничего не сделал, он должен тренировать вратарей. Очнитесь, ребята, проснитесь! Если ничего не будем решать, результат налицо. Я категорически против этой кандидатуры. Если поменяем, малейший шанс у нас появится. Опять будем говорить нужно время, нужно то. У Бердыева времени не было: команда, которая боролась за выживание, стала бороться за медали.

– Если не Бердыев, то кто?

– Бердыева надо уговаривать, пока есть малейший шанс. Даже соглашаться на то, чтобы он совмещал. Чемпионат мира на носу, просыпаться нужно, зима уже закончилась!
Теги: Канчельскис Черчесов Сборная России
Сегодня, 21:43
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13
(13)
№13 Написал: ВИКНИКСОР (Сегодня, 22:16) #
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  •  (2)
online

Ты не можешь простить Стасу, что он не подписал письмо 14 козлов, среди которых и ты был.Если безработный, иди на биржу и вкалывай, а не языком мели шкура.
Регистрация: 26.08.2010
№12 Написал: 4aMtu16pM россия (Сегодня, 22:12) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Там есть кому денежными потоками и влиянием заниматься и без лап Бердыева.
И вобще в Рубине спонсоры нехилые.


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чемпионаты россии по ресурсу.
судьи и армия едины
Регистрация: 20.01.2012
№11 Написал: Св.Ин v.2 (Сегодня, 22:10) #
  • 0
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online
Болеет за:
«Спартак»
Ничего с Саламычем не получится - это ясно как день. Без организованной обороны на ЧМ с игроками нашего уровня делать не хрен. А Бердыев - это то, что как раз и надо. Иначе так и будет - хотели, да не шмогли. Да только Мудко и сотоварищи Бердыева не допустят.
Регистрация: 5.03.2017
№10 Написал: casabl (Сегодня, 22:07) #
  • +1
  •  (5)
online

Чемпионат мира на носу, просыпаться нужно, зима уже закончилась!

Поздно, Федя, пить боржоми - почки отвалились! Коматозное состояние нашего футбола закончится (наверное) через поколение. Тока не надо пинать , это не пессимизм. Если сегодня на поле с Мексикой играли ЛУЧШИЕ, то я пацталом. Никакие черчесовы-бердыевы с таким контингентом ничего не выиграют и ничего приятного нашему глазу не покажут, поскольку сборников учить видеть поле и отдавать точные пасы БЕСПОЛЕЗНО. У тренера сборной 10-15 дней в году для работы с командой для наигрывания связок.


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Болею за ФК ЖЭК№1 аж кушать немагу
Регистрация: 26.04.2015
№9 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 22:06) #
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  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: K I N G
Прикольно сайт работает - я плюсанул посту № 1, а в итоге отминусовали 2-3.

Да тут обиженные свиньи бродят, на то что Канчельскис ни словом не духом не упомянул в положительном ключе Джикию или Глушакова, и вообще не сделал оптимистичного заявления в духе что все будет хорошо хз как, но точно будет, главное подождать и повалерить.
Регистрация: 19.03.2010
№8 Написал: K I N G Краснодар (Сегодня, 22:04) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Кубань»
Прикольно сайт работает - я плюсанул посту № 1, а в итоге отминусовали 2-3 балла.
Регистрация: 25.06.2009
№7 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 22:03) #
  • -4
  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
Да, согласен с Андреем.
Регистрация: 19.03.2010
№6 Написал: Kostik (Сегодня, 22:03) #
  • -4
  •  (12)

Жаль, так мы и не увидим бердыева в сборной, а после 2018 это уже и не к чему будет.
Регистрация: 20.03.2008
№5 Написал: Frodik Калуга (Сегодня, 22:00) #
  • +5
  •  (17)
online
Болеет за:
«Спартак»
Да уж, гаденькое интервью. Не думал, что андрей такая сволочь.
Регистрация: 27.09.2008
№4 Написал: gya456 Пермский край (Сегодня, 21:57) #
  • -7
  •  (17)
Болеет за:
ЦСКА
Согласен со всеми выводами Андрея, здраво рассуждает!


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ЦСКА-превыше всего!
Регистрация: 15.11.2009
№3 Написал: gall77 Северо-Запад (Сегодня, 21:52) #
  • -8
  •  (18)
online

Канчельскис молодец, все правильно сказал с Черчесом сборная скатится в яму. Только пойдет ли Бердыев?


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FC Darmstadt 98
Регистрация: 29.01.2009
№2 Написал: KecoH Kazan (Сегодня, 21:50) #
  • -4
  •  (20)
online
Болеет за:
«Рубин»
Подпишусь. Черчес не должен тренировать сборную. Многие ошибки на столько читались... Еще и Акинфеев тут чудил.
Регистрация: 5.08.2015
№1 Написал: Antip7 (Сегодня, 21:46) #
  • -5
  •  (19)
online

Первое здравое размышление за сегодня
Регистрация: 29.08.2016
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