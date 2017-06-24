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Андрей Канчельскис: пока есть малейший шанс, надо уговаривать Бердыева. Соглашаться даже на совмещение
Бывший футболист «Манчестер Юнайтед», сборных СССР и России Андрей Канчельскис в эксклюзивном интервью корреспонденту Rusfootball.info Роману Гуськову призвал к срочной смене тренера в нашей национальной команде и встал на защиту Игоря Акинфеева.
– Какие впечатления оставила игра?
– Всё ожидаемо. Как и я говорил перед турниром, заняли 3-е место. Всё закономерно и очевидно. Проблемы видны. Думаю, Березуцкий и Игнашевич сыграли бы лучше, чем тройка этих защитников. Пытались, старались ребята, желание было. Не могу никого обвинить. Пока мы не готовы играть на уровне Португалии и Мексики.
– Стоит ли говорить отдельно об Игоре Акинфееве, который уже не первый раз совершает ошибки на больших турнирах?
– Мы обращаем внимание на ошибки, но вы не обращаете внимание на то, что Акинфеев спасает. Если бы не Игорь, нам бы забивали по 3-4 в каждом матче. Все ошибаются. Но сколько он спас с Португалией и в других играх? Защитники тоже должны выручать, не всегда Игорь. Нужно помогать вратарю, а когда вся основная нагрузка на вратаря, все шишки на Акинфеева. Хорошо, что у нас хотя бы 1 достойный вратарь есть.
– То есть на Ваш взгляд его позиции как безусловно первого вратаря сборной перед ЧМ-2018 нисколько не пошатнулись?
– Кого Вы рекомендуете? Если мы берём смешного вратаря Гильерме… В Бразилии никогда не было хороших вратарей, но мы берём зачем-то, издеваемся над собой. То, что летит в него – он ловит. Что мимо – нет. Назовите мне хоть одного хорошего бразильского вратаря. Почему мы его берём, Вы мне можете ответить на этот вопрос?
– Я Вам только могу ответить, что Гильерме получал гражданство на общих основаниях, но это не значит, что его за это нужно брать в сборную.
– У нас была великолепная школа советских вратарей – Яшин, Дасаев, Харин… Но сейчас мы берём вратарей оттуда, где никогда хороших вратарей не было никогда. Мозги есть у людей, чем они руководствуются. Давайте уважать самих себя.
– Насколько удалось проявить себя перед европейскими клубами Смолову и Головину?
– Если будут предложения, конечно, надо срочно брать вещи и бежать на самолёт. В российском чемпионате они прогрессировать не будут. А в сборную они будут приезжать в хорошем тонусе, потому что там не дадут расслабляться. Бежать надо чем быстрее, тем лучше. Эпизодически они проявили себя неплохо, но в футболе надо играть постоянно, быть в тонусе 90 минут. Перспективы есть, надо воспользоваться своим шансом.
– Кудряшов, Ерохин и Бухаров в сборной – разные игроки? Это вопрос к тренеру?
– Конечно. Есть другой стиль, другая мотивация, другой тренер. Кто такой Бердыев и кто Черчесов? Разные личности. Эти ребята в «Ростове» играют по-другому, у них другой стиль. Конечно, есть отличия.
– Сегодня Ерохин откровенно выпадал в полузащите, являлось ли ключевой ошибкой не брать в сборную Игоря Денисова, который и Глушакову позволил бы играть на привычной позиции?
– Перед турниром я говорил, что это большая ошибка. Личные разборки, амбиции, а на сборную не смотрим. Слово «патриотизм» очень многие употребляют, но мы не берём одного из лучших полузащитников в нашей лиге. Денисов помог бы в середине, конечно, тем более он набрал форму. Но личные разборки… Надо об этом думать, убрать свои амбиции и игроку, и тренеру, найти общий знаменатель и сделать так, как будет лучше для сборной.
– После того, как сегодня в стартовом составе в товарищеском матче «Зенита» вышел Артём Дзюба, у Вас остались сомнения в том, что здесь дело не только в травме?
– Тёмная история. Если для клуба готов, а для сборной не готов – вопрос надо задавать тренерскому штабу. Наверное, что-то было. Зная характер и Артёма, и тренера, думаю, что-то было. Для меня это, конечно, странно. В «Зените» всё нормально, а в сборной… Такая проверка, Кубок Конфедераций – и человек уехал из сборной.
– Если брать от первой игры Черчесова до сегодняшней, виден ли Вам какой-то прогресс?
– Я с момента назначения говорил, что чем быстрее мы решим вопрос с главным тренером, тем лучше. Никакого прогресса я не вижу. Вратарь ничего не сделал, он должен тренировать вратарей. Очнитесь, ребята, проснитесь! Если ничего не будем решать, результат налицо. Я категорически против этой кандидатуры. Если поменяем, малейший шанс у нас появится. Опять будем говорить нужно время, нужно то. У Бердыева времени не было: команда, которая боролась за выживание, стала бороться за медали.
– Если не Бердыев, то кто?
– Бердыева надо уговаривать, пока есть малейший шанс. Даже соглашаться на то, чтобы он совмещал. Чемпионат мира на носу, просыпаться нужно, зима уже закончилась!
– Какие впечатления оставила игра?
– Всё ожидаемо. Как и я говорил перед турниром, заняли 3-е место. Всё закономерно и очевидно. Проблемы видны. Думаю, Березуцкий и Игнашевич сыграли бы лучше, чем тройка этих защитников. Пытались, старались ребята, желание было. Не могу никого обвинить. Пока мы не готовы играть на уровне Португалии и Мексики.
– Стоит ли говорить отдельно об Игоре Акинфееве, который уже не первый раз совершает ошибки на больших турнирах?
– Мы обращаем внимание на ошибки, но вы не обращаете внимание на то, что Акинфеев спасает. Если бы не Игорь, нам бы забивали по 3-4 в каждом матче. Все ошибаются. Но сколько он спас с Португалией и в других играх? Защитники тоже должны выручать, не всегда Игорь. Нужно помогать вратарю, а когда вся основная нагрузка на вратаря, все шишки на Акинфеева. Хорошо, что у нас хотя бы 1 достойный вратарь есть.
– То есть на Ваш взгляд его позиции как безусловно первого вратаря сборной перед ЧМ-2018 нисколько не пошатнулись?
– Кого Вы рекомендуете? Если мы берём смешного вратаря Гильерме… В Бразилии никогда не было хороших вратарей, но мы берём зачем-то, издеваемся над собой. То, что летит в него – он ловит. Что мимо – нет. Назовите мне хоть одного хорошего бразильского вратаря. Почему мы его берём, Вы мне можете ответить на этот вопрос?
– Я Вам только могу ответить, что Гильерме получал гражданство на общих основаниях, но это не значит, что его за это нужно брать в сборную.
– У нас была великолепная школа советских вратарей – Яшин, Дасаев, Харин… Но сейчас мы берём вратарей оттуда, где никогда хороших вратарей не было никогда. Мозги есть у людей, чем они руководствуются. Давайте уважать самих себя.
– Насколько удалось проявить себя перед европейскими клубами Смолову и Головину?
– Если будут предложения, конечно, надо срочно брать вещи и бежать на самолёт. В российском чемпионате они прогрессировать не будут. А в сборную они будут приезжать в хорошем тонусе, потому что там не дадут расслабляться. Бежать надо чем быстрее, тем лучше. Эпизодически они проявили себя неплохо, но в футболе надо играть постоянно, быть в тонусе 90 минут. Перспективы есть, надо воспользоваться своим шансом.
– Кудряшов, Ерохин и Бухаров в сборной – разные игроки? Это вопрос к тренеру?
– Конечно. Есть другой стиль, другая мотивация, другой тренер. Кто такой Бердыев и кто Черчесов? Разные личности. Эти ребята в «Ростове» играют по-другому, у них другой стиль. Конечно, есть отличия.
– Сегодня Ерохин откровенно выпадал в полузащите, являлось ли ключевой ошибкой не брать в сборную Игоря Денисова, который и Глушакову позволил бы играть на привычной позиции?
– Перед турниром я говорил, что это большая ошибка. Личные разборки, амбиции, а на сборную не смотрим. Слово «патриотизм» очень многие употребляют, но мы не берём одного из лучших полузащитников в нашей лиге. Денисов помог бы в середине, конечно, тем более он набрал форму. Но личные разборки… Надо об этом думать, убрать свои амбиции и игроку, и тренеру, найти общий знаменатель и сделать так, как будет лучше для сборной.
– После того, как сегодня в стартовом составе в товарищеском матче «Зенита» вышел Артём Дзюба, у Вас остались сомнения в том, что здесь дело не только в травме?
– Тёмная история. Если для клуба готов, а для сборной не готов – вопрос надо задавать тренерскому штабу. Наверное, что-то было. Зная характер и Артёма, и тренера, думаю, что-то было. Для меня это, конечно, странно. В «Зените» всё нормально, а в сборной… Такая проверка, Кубок Конфедераций – и человек уехал из сборной.
– Если брать от первой игры Черчесова до сегодняшней, виден ли Вам какой-то прогресс?
– Я с момента назначения говорил, что чем быстрее мы решим вопрос с главным тренером, тем лучше. Никакого прогресса я не вижу. Вратарь ничего не сделал, он должен тренировать вратарей. Очнитесь, ребята, проснитесь! Если ничего не будем решать, результат налицо. Я категорически против этой кандидатуры. Если поменяем, малейший шанс у нас появится. Опять будем говорить нужно время, нужно то. У Бердыева времени не было: команда, которая боролась за выживание, стала бороться за медали.
– Если не Бердыев, то кто?
– Бердыева надо уговаривать, пока есть малейший шанс. Даже соглашаться на то, чтобы он совмещал. Чемпионат мира на носу, просыпаться нужно, зима уже закончилась!
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