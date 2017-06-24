Андрей Канчельскис: пока есть малейший шанс, надо уговаривать Бердыева. Соглашаться даже на совмещение

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед», сборных СССР и России Андрей Канчельскис в эксклюзивном интервью корреспондентуРоману Гуськову призвал к срочной смене тренера в нашей национальной команде и встал на защиту Игоря Акинфеева.– Всё ожидаемо. Как и я говорил перед турниром, заняли 3-е место. Всё закономерно и очевидно. Проблемы видны. Думаю, Березуцкий и Игнашевич сыграли бы лучше, чем тройка этих защитников. Пытались, старались ребята, желание было. Не могу никого обвинить. Пока мы не готовы играть на уровне Португалии и Мексики.– Мы обращаем внимание на ошибки, но вы не обращаете внимание на то, что Акинфеев спасает. Если бы не Игорь, нам бы забивали по 3-4 в каждом матче. Все ошибаются. Но сколько он спас с Португалией и в других играх? Защитники тоже должны выручать, не всегда Игорь. Нужно помогать вратарю, а когда вся основная нагрузка на вратаря, все шишки на Акинфеева. Хорошо, что у нас хотя бы 1 достойный вратарь есть.– Кого Вы рекомендуете? Если мы берём смешного вратаря Гильерме… В Бразилии никогда не было хороших вратарей, но мы берём зачем-то, издеваемся над собой. То, что летит в него – он ловит. Что мимо – нет. Назовите мне хоть одного хорошего бразильского вратаря. Почему мы его берём, Вы мне можете ответить на этот вопрос?– У нас была великолепная школа советских вратарей – Яшин, Дасаев, Харин… Но сейчас мы берём вратарей оттуда, где никогда хороших вратарей не было никогда. Мозги есть у людей, чем они руководствуются. Давайте уважать самих себя.– Если будут предложения, конечно, надо срочно брать вещи и бежать на самолёт. В российском чемпионате они прогрессировать не будут. А в сборную они будут приезжать в хорошем тонусе, потому что там не дадут расслабляться. Бежать надо чем быстрее, тем лучше. Эпизодически они проявили себя неплохо, но в футболе надо играть постоянно, быть в тонусе 90 минут. Перспективы есть, надо воспользоваться своим шансом.– Конечно. Есть другой стиль, другая мотивация, другой тренер. Кто такой Бердыев и кто Черчесов? Разные личности. Эти ребята в «Ростове» играют по-другому, у них другой стиль. Конечно, есть отличия.– Перед турниром я говорил, что это большая ошибка. Личные разборки, амбиции, а на сборную не смотрим. Слово «патриотизм» очень многие употребляют, но мы не берём одного из лучших полузащитников в нашей лиге. Денисов помог бы в середине, конечно, тем более он набрал форму. Но личные разборки… Надо об этом думать, убрать свои амбиции и игроку, и тренеру, найти общий знаменатель и сделать так, как будет лучше для сборной.– Тёмная история. Если для клуба готов, а для сборной не готов – вопрос надо задавать тренерскому штабу. Наверное, что-то было. Зная характер и Артёма, и тренера, думаю, что-то было. Для меня это, конечно, странно. В «Зените» всё нормально, а в сборной… Такая проверка, Кубок Конфедераций – и человек уехал из сборной.– Я с момента назначения говорил, что чем быстрее мы решим вопрос с главным тренером, тем лучше. Никакого прогресса я не вижу. Вратарь ничего не сделал, он должен тренировать вратарей. Очнитесь, ребята, проснитесь! Если ничего не будем решать, результат налицо. Я категорически против этой кандидатуры. Если поменяем, малейший шанс у нас появится. Опять будем говорить нужно время, нужно то. У Бердыева времени не было: команда, которая боролась за выживание, стала бороться за медали.– Бердыева надо уговаривать, пока есть малейший шанс. Даже соглашаться на то, чтобы он совмещал. Чемпионат мира на носу, просыпаться нужно, зима уже закончилась!