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Бафетимби Гомис станет игроком "Галатасарая"

Форвард "Суонси" Бафетимби Гомис перейдет в "Галатасарай", сообщает официальный клуба.

Турецкий клуб согласовал трансфер футболиста и он будет осуществлен в ближайшее время.
Теги: Суонси Галатасарай Трансферы
Сегодня, 21:59
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№1 Написал: Усы, лапы и хвост (Сегодня, 22:10) #
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Болеет за:
«Спартак»
С такой фамилией должен быть в Зените
Регистрация: 27.06.2017
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