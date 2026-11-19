Бывший спортивный директор "Галатасарая" Айхан Акман сообщил, что турецкий клуб начал интересоваться Алексеем Батраковым и Матвеем Кисляком ещё несколько лет назад.

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- Мы впервые обратили внимание на Батракова три сезона назад.

По словам функционера, россияне попали в поле зрения стамбульцев примерно в одно время.В доме Эмре Уткукана мы впервые показали игрока Ибрагиму Хатипоглу. Тогда ему было 18 лет. В тот же период в наш список попал и Кисляк. Спустя несколько лет, когда у нас вновь возникла потребность в игроке такого плана, мы представили его тренеру. Тот посмотрел его игру, после чего состоялся трансфер, - передаёт слова Акмана Marca Sports.Батраков стал игроком "Галатасарая" летом 2026 года. В текущем сезоне российский полузащитник провёл 13 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи.