- Сергей Иванович - легенда клуба, легенда российского футбола. Только единственный момент - он давно не был при тренерской работе. Но я думаю, он поможет команде. Сильные качества Овчинникова в том, что у него жесткий характер.
Он будет держать команду в руках. Думаю, у него должно получиться, - передаёт слова Дьякова "Матч ТВ".
Овчинников назначен старшим тренером "Локомотива" и будет руководить командой в ближайших матчах. Железнодорожники с 11 очками занимают 15-е место в РПЛ. 22 ноября москвичи сыграют на выезде с "Родиной".