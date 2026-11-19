Экс-футболист сборной России отметил, что красно-белые прибавили в игре, а особенно его удивила надёжность обороны команды.
По игре, составу, настрою у них всё сложилось. У них было пару провальчиков, но они пропустили меньше всех голов в чемпионате. Меня это удивляет. При этом нельзя сказать, что по именам они усилили эту линию. Например, Зобнин в последние девять месяцев играет, как в лучшие годы, - сказал Аршавин в эфире "Матч ТВ".
После 14 туров "Зенит" возглавляет таблицу РПЛ с 31 очком, а "Спартак" занимает третье место, отставая на два балла.