Гвардиола не принял предложение возглавить сборную

Бывший главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола отклонил предложение возглавить сборную Саудовской Аравии.

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Как сообщает журналист Николо Скира, саудовская национальная команда рассчитывала пригласить испанского тренера на пост наставника, однако получила отказ.



Ранее агент Гвардиолы подтвердил, что его клиент не принял предложения из Саудовской Аравии, но не стал раскрывать, какие именно варианты продолжения карьеры рассматривались.



Гвардиола возглавил "Манчестер Сити" летом 2016 года и покинул английский клуб в 2026 году.