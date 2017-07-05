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Что сейчас происходит в соцсетях «Халл Сити»
Леонид Слуцкий еще не проработал и месяца в статусе главного тренера "Халл Сити", но уже заметно изменил атмосферу вокруг клуба в интернете. Вот, для примера, комментарии на Youtube канале "Халла" за месяц до Слуцкого и через месяц после.
И второе - это далеко не единственный случай. Под каждым последним видео, где есть Леонид Викторович - сплошной русский язык.
При этом отчетливо видно, насколько популярнее видео с участием росссийского тренера, чем видео без него.
Но количество русскоязычных фанатов "Халла" заметно не только на Youtube, но и, например, в Фейсбуке. (Только тут люди все-таки стараются писать по-английски)
И что самое крутое: на графиках роста аудитории в социальных сетях "Халла" отчетливо видно пики активности Леонида Викторовича.
Youtube
Три пиковые точки роста подписчиков совпадают с деятельностью тренера
Twitter
Точно так же три пика совпадают и в твиттере
К чему мы все это?
Подписание Слуцкого внезапно оказалось для "Халла" хорошим маркетинговым ходом: российские болельщики кинулись в социальные сети поддерживать главного футбольного персонажа России зарубежом, при этом заметно влияя на рост аудитории клуба в интернете. Если Тигры еще и грамотно соориентируются в этой ситуации, то они смогут извлечь из этого и неплохую прибыль.
Для российской же аудитории это значит то, о чем мы говорили еще месяц назад - мы изголодались по нашим в Европе, и такая концентрация болельщицкой любви в комментариях к видео с тренировки клуба второго английского дивизиона является очень характерным сигналом. Радует, что подавляющее большинство комментариев - очень позитивное (поверьте, это совсем не характерно для Youtube).
У меня есть еще только одна мечта: чтобы все эти комментарии были на английском. Тогда, по большому счету, они будут делать то же, что и Кубок Конфедераций - показывать человеческое лицо России в мире. Ведь сейчас они излучают море позитива, но представьте себя на месте британцев: например, заходите вы в соцсети "Зенита", а там все комментарии на испанском, по случаю перехода Паредеса. Ничего не понятно, и вроде приятно, а вроде и жутковато. Один язык бы сблизил всю фанбазу.
Но пока хватает и того сближения, которое есть. Остается только надеяться, что и результаты "Халла" будут соответствовать.
Петр Мельников, Rusfootball.info
И второе - это далеко не единственный случай. Под каждым последним видео, где есть Леонид Викторович - сплошной русский язык.
При этом отчетливо видно, насколько популярнее видео с участием росссийского тренера, чем видео без него.
Но количество русскоязычных фанатов "Халла" заметно не только на Youtube, но и, например, в Фейсбуке. (Только тут люди все-таки стараются писать по-английски)
И что самое крутое: на графиках роста аудитории в социальных сетях "Халла" отчетливо видно пики активности Леонида Викторовича.
Youtube
Три пиковые точки роста подписчиков совпадают с деятельностью тренера
Точно так же три пика совпадают и в твиттере
К чему мы все это?
Подписание Слуцкого внезапно оказалось для "Халла" хорошим маркетинговым ходом: российские болельщики кинулись в социальные сети поддерживать главного футбольного персонажа России зарубежом, при этом заметно влияя на рост аудитории клуба в интернете. Если Тигры еще и грамотно соориентируются в этой ситуации, то они смогут извлечь из этого и неплохую прибыль.
Для российской же аудитории это значит то, о чем мы говорили еще месяц назад - мы изголодались по нашим в Европе, и такая концентрация болельщицкой любви в комментариях к видео с тренировки клуба второго английского дивизиона является очень характерным сигналом. Радует, что подавляющее большинство комментариев - очень позитивное (поверьте, это совсем не характерно для Youtube).
У меня есть еще только одна мечта: чтобы все эти комментарии были на английском. Тогда, по большому счету, они будут делать то же, что и Кубок Конфедераций - показывать человеческое лицо России в мире. Ведь сейчас они излучают море позитива, но представьте себя на месте британцев: например, заходите вы в соцсети "Зенита", а там все комментарии на испанском, по случаю перехода Паредеса. Ничего не понятно, и вроде приятно, а вроде и жутковато. Один язык бы сблизил всю фанбазу.
Но пока хватает и того сближения, которое есть. Остается только надеяться, что и результаты "Халла" будут соответствовать.
Петр Мельников, Rusfootball.info
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