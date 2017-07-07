Ребров или Селихов? Кто станет основным вратарем "Спартака"?

Разговоры об Игоре Акинфееве и его возможных сменщиках в сборной России поутихли, но вратарская тема перед началом сезона актуальна в контексте чемпиона страны.пытается понять, кто и почему будет основным вратарём московского "Спартака"Трансфер Александра Селихова из пермского "Амкара" в "Спартак" Массимо Каррера не встретил благодарностями в адрес руководства. В московском клубе решили не советоваться с главным тренером и без его одобрения оформили сделку. Итальянский специалист пригрозил покинуть команду, если трансферные дела будут решаться за его спиной, но руководству "Спартака" конфликт удалось погасить. Артем Ребров, в итоге, продолжил играть в основе, а Селихов довольствовался лишь одним матчем, на который красно-белые выходили в ранге чемпиона страны. Сейчас вратарская позиция в "Спартаке" - единственная, которая не нуждается в усилении этим летом. Сергей Песьяков ушел в "Ростов", а значит, Массимо Каррере придется выбирать основного между двух голкиперов.Как и у многих спартаковцев, прошлый сезон Артема Реброва получился лучшим в карьере. Из 28 матчей, проведенных в рамках чемпионата страны, голкипер половину "отстоял" на ноль. Реброву удавалось умело руководить линией защитников, сочетания которых менялись довольно часто. Надежная игра и чемпионство добавили голкиперу уверенности, в отсутствие которой вратаря многие обвиняли. Ребров перестал допускать результативные ошибки, которые случались с ним раньше. Просто так взять и поменять основного голкипера, пусть на молодого и талантливого, у Массимо Карреры повода нет. Ребров является вице-капитаном команды, в авторитете Артема на поле и за его пределами никто не сомневается.У Селихова останется шанс выступать в Кубке России. Александру повезет, если "Спартак" в турнире попробует побороться за победу, а не пожертвует им, как сделал это в прошлом году. Подобную тактику использует мадридский "Реал", в котором запасной вратарь Кико Касилья появляется на поле, только когда Кейлор Навас готовится к большим играм.В отличие от Селихова, Реброву приходилось выступать в еврокубках, что также сыграет роль перед выбором вратаря на встречи в Лиге чемпионов. У Артема на счету четыре матча на еврокубкой арене. А это какой-никакой международный опыт.Статистика выступлений Селихова за "Амкар" в прошлом сезоне впечатляет. Когда Александр играл в воротах пермской команды, она пропускала в среднем 0,71 мяча за матч. Это великолепный результат для команды-середняка. При этом, сравнивать статистику Селихова со статистикой Никиты Медведева не стоит, потому что в "Амкаре" линия защиты была выстроена далеко не идеально, в отличие от команды Курбана Бердыева. Первую официальную встречу за красно-белых Селихов тоже закончил с "сухарем". Александр успел поиграть в национальной сборной России, пусть и молодежной. Несмотря на возраст, Селихов поражает своим спокойствием на поле. Его преимущество перед Ребровым заключается в том, что он умеет вытягивать "мертвые" матчи, что доказал в "Амкаре". Ведь в Лиге чемпионов "Спартаку" будет нужен как раз вратарь-спаситель. Такой, который в одиночку вытянет решит самые беспросветные игры и вдохновит партнеров на победу. Такой, каким был Андрей Дикань в матчах против "Марселя" и "Фенербахче". Селихов больше Реброва подходит на эту роль.Подобный вариант игры вратарей в прошлом сезоне применил питерский "Зенит". Мирча Луческу поставил в основу Андрея Лунева, который своими действиями не заставил никого усомниться в решении румынского специалиста. Тот же результат может получить и "Спартак", если Массимо Каррера сделает Селихова основным голкипером.Такая практика - разделение игрового времени между вратарями на определенных турнирах - применяется уже во многих зарубежных клубах. В "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа выступал в АПЛ, а Серхио Ромеро - в Лиге Европы. Или в "Барселоне", где давали играть и Марк-Андре тер Штегену, и Ясперу Силлессену.Учитывая, что у Реброва с Селиховым международного опыта немного, Массимо Каррера в Лиге чемпионов может сделать ставку на любого из них. В таком случае никто не останется в обиде. Да, в чемпионате у одного из вратарей будет больше матчей, но ради этого жертвовать атмосферой Лиги чемпионов вряд ли кто-то захочет. У каждого голкипера будет игровая практика, а Джанлука Риомми сможет поставить себе большой плюс за работу. С другой стороны, шансов попасть в сборную от такого разделения не прибавится ни у кого.Первый вариант игры вратарей "Спартака", на мой взгляд, выглядит наиболее вероятным. Для нынешнего состава красно-белых Артем Ребров - тот самый "дядька", готовый, в случае чего, "напихать" партнерам. В плане эмоций он никогда не выключается из игры. Ребров переживает каждый момент, будь счет даже 3:0 в пользу "Спартака". Артем отражает энергию Массимо Карреры на поле. И итальянец полностью доверяет своему вратарю. В последнем контрольном матче против сербского "Вождоваца" Ребров пропустил курьезный гол. Казалось бы, что Артем "дрогнул", конкуренция Селихову проиграна. Но заявив Александра за "Спартак-2" в ФНЛ и поставив Артёма с первых минут в двух товарищеских матчах, Массимо Каррера намекнул, что сезон в качестве основного начнет Ребров. Конечно, болельщикам интереснее смотреть на красивые истории, как вратарь, еще пять лет назад игравший в "Орле", пробился через футбольную провинцию в состав чемпиона страны и появился в основе на матч Лиги чемпионов. Только "Спартаку" сейчас важнее сохранить тот самый победный спартаковский дух, нежели удивлять мир красивыми историями. Дон Массимо еще плохо знает русский язык, но пословицу "Лучшее - враг хорошего" ему должны объяснить в клубе.