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СМИ: "Бавария" сделает предложение "Реалу" по Хамесу Родригесу

Полузащитник "Реала" Хамес Родригес может перейти в мюнхенскую "Баварию", передает AS.

В ближайшие дни должно последовать официальное предложение от немецкого клуба. Наставник "Баварии" Карло Анчелотти уже работал с 25-летним колумбийцем, когда возглавлял "Реал".
Теги: Бавария Хамес Родригес Трансферы
Сегодня, 15:59
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