СМИ: "Бавария" сделает предложение "Реалу" по Хамесу Родригесу

Полузащитник "Реала" Хамес Родригес может перейти в мюнхенскую "Баварию", передает AS.В ближайшие дни должно последовать официальное предложение от немецкого клуба. Наставник "Баварии" Карло Анчелотти уже работал с 25-летним колумбийцем, когда возглавлял "Реал".