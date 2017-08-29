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Нападающий "Вулверхэмптона" Нуа Дико подписал контракт с "Халл Сити"

Нападающий "Вулверхэмптона" Нуа Дико продолжит карьеру в "Халл Сити", сообщает официальный сайт "тигров". Соглашение с форвардом рассчитано на три года.

25-летний форвард выступал за "волков" с 2014 года и забил 31 гол.
Теги: Вулверхэмптон Халл Сити Трансферы
Вчера, 23:43
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