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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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В кассах стадиона "Химки" на матч Сборной России и "Динамо" собралась очередь порядка 300 человек (фото) (4)
В кассах стадиона "Химки" на матч Сборной России и "Динамо" собралась очередь порядка 300 человек (фото) (4)
Роман Нойштедтер получил капитанскую повязку в сборной России
Полузащитник сборной России Роман Нойштедтер во время товарищеского матча с "Динамо" взял капитанскую повязку национальной команды.
До замены капитаном был Дмитрий Тарасов.
До замены капитаном был Дмитрий Тарасов.
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