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Роман Нойштедтер получил капитанскую повязку в сборной России

Полузащитник сборной России Роман Нойштедтер во время товарищеского матча с "Динамо" взял капитанскую повязку национальной команды.

До замены капитаном был Дмитрий Тарасов.
Теги: Нойштедтер Сборная России
Сегодня, 19:05
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(2)
№6 Написал: нетрал (Сегодня, 20:38) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
быть капитаном сборной это надо было ЗАСЛУЖИТЬ А СЕЙЧАС ...НУ ВЫ ПОНЯЛИ!
Регистрация: 26.04.2017
№5 Написал: sraptakpain Кукуево (Сегодня, 19:39) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Шинник»
Цитата: tiki
позор

Цитата: Хитрый Лис
*** стыд

Исключительно такого же мнения
Регистрация: 7.09.2015
№4 Написал: mongolor СПБ (Сегодня, 19:32) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Жидов нужно поощрять......жиды - элита!
Регистрация: 24.04.2009
№3 Написал: Amjag Amjgja (Сегодня, 19:25) #
  • -7
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Ничего страшного...а нацистам пи дарасам сосать


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Спасибо Гинеру, за то что поднял команду..и принёс столько трофеев
Регистрация: 30.08.2017
№2 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 19:22) #
  • -4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
*** стыд
Регистрация: 19.03.2010
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 19:06) #
  • -3
  •  (13)
online
Болеет за:
ЦСКА
позор


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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