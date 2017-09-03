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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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СМИ: "Гремио" незаконно продал Роши в "Спартак"
"Гремио" незаконно оформил переход нападающего Педро Роши в "Спартак", сообщает ТАСС со ссылкой на ESPN.
По информации источника, футбольный клуб "Атлетико Диадема" считает, что ему принадлежат 30% прав на футболиста, и собирается подать судебный иск против "Гремио".
Отмечается, что при переходе игрока в "Гремио" в 2014 году в его контракте был прописан пункт о том, что "Атлетико Диадема" должен будет получить 30% от последующей продажи футболиста.
"У нас очень хорошие отношения с "Гремио", у нас есть доказательства и документы, электронная переписка с президентом и вице-президентом. В 2016 году они предложили купить еще 10% прав на футболиста, но мы отказались. Я думаю, что это странная ситуация", - сказал президент "Атлетико Диадема" Джексон Карвальо.
По информации источника, футбольный клуб "Атлетико Диадема" считает, что ему принадлежат 30% прав на футболиста, и собирается подать судебный иск против "Гремио".
Отмечается, что при переходе игрока в "Гремио" в 2014 году в его контракте был прописан пункт о том, что "Атлетико Диадема" должен будет получить 30% от последующей продажи футболиста.
"У нас очень хорошие отношения с "Гремио", у нас есть доказательства и документы, электронная переписка с президентом и вице-президентом. В 2016 году они предложили купить еще 10% прав на футболиста, но мы отказались. Я думаю, что это странная ситуация", - сказал президент "Атлетико Диадема" Джексон Карвальо.
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