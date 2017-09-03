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СМИ: "Гремио" незаконно продал Роши в "Спартак"

"Гремио" незаконно оформил переход нападающего Педро Роши в "Спартак", сообщает ТАСС со ссылкой на ESPN.

По информации источника, футбольный клуб "Атлетико Диадема" считает, что ему принадлежат 30% прав на футболиста, и собирается подать судебный иск против "Гремио".

Отмечается, что при переходе игрока в "Гремио" в 2014 году в его контракте был прописан пункт о том, что "Атлетико Диадема" должен будет получить 30% от последующей продажи футболиста.

"У нас очень хорошие отношения с "Гремио", у нас есть доказательства и документы, электронная переписка с президентом и вице-президентом. В 2016 году они предложили купить еще 10% прав на футболиста, но мы отказались. Я думаю, что это странная ситуация", - сказал президент "Атлетико Диадема" Джексон Карвальо.
Теги: Гремио Спартак Трансферы
Сегодня, 22:19
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№12 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 23:03) #
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online

Цитата: Хитрый Лис
У каждого клуба бывает свой Де Зуев laughing


Мимо. wink
Почитай-ка вью этого Де Зеува. Кстати, вью не для России, а для Гейропы. wink
Фотографии полуобнаженного Деми де Зеува, экс-полузащитника «Аякса», а ныне игрока московского «Спартака», опубликованные на страницах голландского гей-журнала L?HOMO, весьма озадачили многих любителей футбола как в России, так и за рубежом, а также породили немало слухов о возможной нетрадиционной ориентации голландского футболиста.

В этой связи предлагаем ознакомиться с рассуждениями самого Деми де Зеува на тему гомосексуализма в спорте, которыми он поделился с читателями журнала L?HOMO:

Лично я пока не знаю ни одного футболиста-гея. Трудно вести двойную жизнь, еще труднее быть объектом агрессии и насмешек на стадионах, тем не менее не сомневаюсь, что они появятся.

В шоу-бизнесе, например, есть немало вполне успешных геев, не страдающих излишней эксцентричностью и не дефилирующих в плавках вдоль каналов Амстердама.

Кстати, когда я иду по улице со своей девушкой, то нередко некоторые мужчины смотрят мне вслед, видимо, пытаясь понять, не гей ли я. Уж не знаю с чем это связано, может, из-за моей манеры одеваться, а может быть, оттого, что я лысый.
Регистрация: 6.08.2008
№11 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 22:55) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: syamtomov
ЧЕРЕЗ ЗАДНИЦУ, только ваши скауты смотрели, когда в своё время Молло приобретали.
Через задницу Молло!

У каждого клуба бывает свой Де Зуев laughing
Регистрация: 19.03.2010
№10 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 22:51) #
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online

Цитата: strekall
Вот все у спама через задницу laughing

ЧЕРЕЗ ЗАДНИЦУ, только ваши скауты смотрели, когда в своё время Молло приобретали.
Через задницу Молло! joy
Регистрация: 6.08.2008
№9 Написал: Радослав Ковач г. Москва (Сегодня, 22:43) #
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Болеет за:
«Спартак»
Переход то законный. Вот только Гремио придется отстегнуть 30 % от сделки предыдущему клубу Роши. Вот и всё... пусть между собой решают..
Регистрация: 24.09.2007
№8 Написал: Nevalyashka Nevalyashka (Сегодня, 22:42) #
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Болеет за:
«Реал»
Обожаю, когда заголовки через жопу пишут
Регистрация: 31.03.2015
№7 Написал: Tambov.kb (Сегодня, 22:37) #
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sanyapytilin,
Умолкни,Вы вообще в ж.....пе
Регистрация: 12.02.2017
№6 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 22:30) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Если в контракте не оговаривалось, что Атлетико имеет право вето при продаже, то переход вполне законный, а остальное финансовые терки между бразилами.
Регистрация: 19.03.2010
№5 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 22:29) #
  • -6
  •  (24)
online
Болеет за:
ЦСКА
Свиньи даже один трансфер по-свински провели)))
Педроша должен быть в спартаке...спартак команда педрош


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Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
№4 Написал: pasha Киров (Сегодня, 22:26) #
  • +2
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Цитата: Сибирячок
переход в любом случае законный.

А кто спорит??
незаконно оформил переход


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И это всё моя столица мира! Не Токио, не Вашингтон,а русский город Киров!!!
Регистрация: 22.11.2008
№3 Написал: Сибирячок (Сегодня, 22:24) #
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Болеет за:
«Сибирь»
Где здесь незаконность? Если отсудят 30% денег, то у Гремио. А переход в любом случае законный.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№2 Написал: Campos Москва (Сегодня, 22:23) #
  • +1
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Стесняюсь спросить: в чём незаконность? Если часть прав у других, то и требуйте свою долю.
Регистрация: 26.12.2008
№1 Написал: strekall Руcь (Сегодня, 22:22) #
  • +2
  •  (26)
Болеет за:
«Зенит»
Вот все у спама через задницу laughing


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"Зенит"
"Бавария"
Регистрация: 19.01.2013
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