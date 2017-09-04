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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Евгений Муравьев: выступление "Динамо"? Три с минусом по пятибалльной шкале
Генеральный директор "Динамо" Евгений Муравьев оценил игру бело-голубых на старте сезона, а также рассказал о спонсорах клуба.
"Три с минусом по пятибалльной шкале. Могли и должны были набирать больше очков. Впереди непростые игры. Очень надеюсь, что удача будет нам сопутствовать.
Кроме букмекера, у нас появились и другие партнеры, в частности партнеры по одежде, воде. Мы ведем поиск новых спонсоров. И в данный момент общаемся с потенциальными партнерами. Переговоры ведутся. Но, к сожалению, рекламный рынок очень просел", - цитирует Муравьева "Чемпионат".
"Три с минусом по пятибалльной шкале. Могли и должны были набирать больше очков. Впереди непростые игры. Очень надеюсь, что удача будет нам сопутствовать.
Кроме букмекера, у нас появились и другие партнеры, в частности партнеры по одежде, воде. Мы ведем поиск новых спонсоров. И в данный момент общаемся с потенциальными партнерами. Переговоры ведутся. Но, к сожалению, рекламный рынок очень просел", - цитирует Муравьева "Чемпионат".
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