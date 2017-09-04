Опрос:

Новости партнеров

Евгений Муравьев: выступление "Динамо"? Три с минусом по пятибалльной шкале

Генеральный директор "Динамо" Евгений Муравьев оценил игру бело-голубых на старте сезона, а также рассказал о спонсорах клуба.

"Три с минусом по пятибалльной шкале. Могли и должны были набирать больше очков. Впереди непростые игры. Очень надеюсь, что удача будет нам сопутствовать.

Кроме букмекера, у нас появились и другие партнеры, в частности партнеры по одежде, воде. Мы ведем поиск новых спонсоров. И в данный момент общаемся с потенциальными партнерами. Переговоры ведутся. Но, к сожалению, рекламный рынок очень просел", - цитирует Муравьева "Чемпионат".
Теги: Муравьев Динамо
Сегодня, 14:30
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.