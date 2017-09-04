Бакари Санья может стать игроком "Лестера"

Бывший защитник "Арсенала", "Манчестер Сити" и сборной Франции Бакари Санья может продолжить карьеру в "Лестере", информирует ESPN.Сообщается, что руководство английского клуба всерьез рассматривает возможность подписания Санья на правах свободного агента.