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Бакари Санья может стать игроком "Лестера"

Бывший защитник "Арсенала", "Манчестер Сити" и сборной Франции Бакари Санья может продолжить карьеру в "Лестере", информирует ESPN.

Сообщается, что руководство английского клуба всерьез рассматривает возможность подписания Санья на правах свободного агента.
Теги: Санья Лестер Трансферы
Сегодня, 19:46
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