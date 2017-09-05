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Димитри Пайет: если хочу выбесить всех, то добиваюсь этого

Полузащитник "Марселя" Димитри Пайет рассказал о своем уходе из "Вест Хэма".

"Я умею быть сорванцом. Это одна из моих фишек. Это как небольшая игра. Когда я хочу выбесить всех, то добиваюсь этого. Мои тренеры понимали, что капризность — это мой способ быть услышанным. Те, кто хорошо знают меня, относятся к этому с пониманием", - приводит слова Пайета So Foot.
Теги: Пайет Вест Хэм
Сегодня, 00:23
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