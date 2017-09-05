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Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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Сергей Ткачёв: Джорджевич мог бы уже догнать Кокорина в бомбардирской гонке
Полузащитник тульского "Арсенала" Сергей Ткачев прокомментировал результаты команды на старте сезона.
"После неудачного сезона много думал, анализировал, говорил жене, что в Туле постараюсь показать себя с лучшей стороны. И хотел это сделать для родителей, для себя. Было тяжело вылетать с прошлой командой из премьер-лиги. Старался, готовился, и приятно, что так получилось. Хотя не считаю, что у меня сумасшедший дебют. Всё-таки для меня командный результат — на первом плане, и результатом сейчас никто не доволен. Можем смело сказать, что потеряли больше шести очков. С тем же "Локомотивом" мы могли выиграть — сто процентов, дальше — "Тосно", "Урал", "Амкар". С "Рубином" тоже могли смело выиграть, просто при счёте 1:0 Джорджевич выходил один на один и не забил. Забей он тогда… В церковь ему не советовали сходить. К сожалению, у него столько моментов с тем же "Амкаром" было, что он мог бы уже догнать Александра Кокорина в бомбардирской гонке. Но, надеюсь, чёрная полоса у него и у всей команды скоро уйдёт", — сказал Ткачёв в интервью программе "Разговор с канониром".
"После неудачного сезона много думал, анализировал, говорил жене, что в Туле постараюсь показать себя с лучшей стороны. И хотел это сделать для родителей, для себя. Было тяжело вылетать с прошлой командой из премьер-лиги. Старался, готовился, и приятно, что так получилось. Хотя не считаю, что у меня сумасшедший дебют. Всё-таки для меня командный результат — на первом плане, и результатом сейчас никто не доволен. Можем смело сказать, что потеряли больше шести очков. С тем же "Локомотивом" мы могли выиграть — сто процентов, дальше — "Тосно", "Урал", "Амкар". С "Рубином" тоже могли смело выиграть, просто при счёте 1:0 Джорджевич выходил один на один и не забил. Забей он тогда… В церковь ему не советовали сходить. К сожалению, у него столько моментов с тем же "Амкаром" было, что он мог бы уже догнать Александра Кокорина в бомбардирской гонке. Но, надеюсь, чёрная полоса у него и у всей команды скоро уйдёт", — сказал Ткачёв в интервью программе "Разговор с канониром".
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