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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Гилфи значит гол. Украина уступила Исландии, откатилась на 4-е место и подпустила Турцию
После феерической победы над Турцией сборная Украины намеревалась развить свой успех с командой Исландии, которая неожиданно уступила финнам. Но в Рейкьявике обе команды перевоплотились и поменялись ролями, ещё больше запутав ситуацию в самой непонятной группе отбора.
Шевченко победный состав меняет
Сборная Украины провела прекрасную игру против Турции, абсолютно по делу победила, поэтому можно было ожидать, что Шевченко обойдётся без какой-либо ротации и попробует повторить сценарий предыдущего матча. Однако игра в гостях с Исландией обещала быть совсем другой, так что и состав заметно изменился по всей центральной оси. Ракицкий сменил в обороне Кривцова, Малиновский в опорной зоне Ротаня, а Беседин – Кравеца в нападении.
Хеймир Хадльгримссон после удивительного поражения от никакущей Финляндии и то перетасовал состав меньше: один из лучших защитников первой части чемпионата России Ингасон составил вместо в центре обороны казанцу Сигурдссона вместо Арнасона, а Бедварссон появился в нападении вместо Финнбогасона.
Чувствуя себя как дома
Правда, в начале встречи не было абсолютно никакой разницы, кто маячит впереди у исландцев, ибо почти всей командой они расположились (или были вынуждены расположиться) на своей половине поля. Несмотря на дружное скандирование местными болельщиками названия своей страны, их традиционное и любимое всеми «ху», Украина уверенно забрала территорию и мяч. Внятной контригры Исландия также предложить не могла.
Ближе к перерыву ситуация стала выравниваться естественным образом: Украина не преуспела в позиционном нападении, так что несколько раз вызывала провалы в опорной зоне исландцев при контратаках, которые Коваленко, правда, до ума не доводил. Самым активным в составе гостей был Коноплянка, а вот от Ярмоленко можно было ожидать большего.
Андрей играл рядом с гостевым сектором, который во второй половине тайма забрал инициативу и доминировал в соревновании скандирующих глоток. Конечно, до потрясающей атмосферы полного харьковского стадиона было далеко, но поддержку футболисты наверняка чувствовали.
Кто не рискует, тот Исландия и Украина
Георгий Черданцев искренне не понимал, почему же в таком важном матче на поле происходит так мало интересного? Хотя было очевидно, что обе команды просто очень боятся ошибиться. Исландцы уже обожглись, пропустив первыми, на финнах. Отыграться в матче с Украиной точно было бы не проще. Гостей в принципе могла устроить и ничья, хотя с таким подходом первого места не достичь. С другой стороны, рисковать пропустить конкурента вперёд тоже не хотелось.
Следствием высоких ставок стало отсутствие острых моментов: команды считанное количество раз в первом тайме проникли в штрафную друг друга и вряд ли могли уйти на перерыв с каким-то иным счётом, кроме 0:0.
Это им за Турцию?
Зато в самом начале 2-го тайма исландцы попробовали взорвать размеренную игру и у них получилось! Высокий прессинг на фланге привел к перехвату, отличный пас Бьярнасона на средней высоте отрезал сразу двух соперников, а мяч транзитом через Сигурдссона был доставлен Хадльфредссону. Его кросс вроде бы забирал Пятов, но мяч не зафиксировал, а в результате столкновения с Гунарссоном мяч выкатился на ногу Сигурдссону. Споры с шотландским арбитром Колламом привести ни к чему не могли: он видел эпизод с хорошей позиции и решил так. Посмотрев несколько раз повтор, я всё-таки склонился к тому, что нарушение было, но в случае с обоими голами Украины в ворота Турции эпизоды были куда более простыми и очевидными.
Бессилие и растерянность
Казалось, что оставшаяся часть встречи пройдёт в нескончаемых атаках Украины и попытках исландцев отбиться, но ничего подобного. Вместо того, чтобы собраться и пойти исправлять положение, украинцы откровенно растерялись и в основном теряли мячи ещё до перехода на чужой половины. Хозяева постоянно выбегали в перспективные рейды, поддавливали, потому дубль Сигурдссона после очередной атаки сходу с участием Гунарссона и Бедварссона абсолютно вписывался в течение матча.
Украину словно смыло пошедшим ближе к концу матча дождём. Команда размякла, размокла, уступала в единоборствах, обрезалась, не успевала – в общем, ничего не могла поделать с исландским доминированием.
Всё-таки удивительно, насколько разные матчи за несколько дней может провести одна и та же команда. Огненная Украина после блестящей победы над Турцией безропотно уступила Исландии, которая ничего не смогла поделать с очень слабыми финнами. А вроде бы абсолютно разобранные турки берут и хлопают Хорватию. Теперь в самой интригующей группе отборочного турнира есть блок лидеров (Хорватия и Исландия) с 16 очками и блок преследователей с 14 (Украина и Турция). В октября между собой сыграют Турция и Исландия, Украина и Хорватия, да и финны могут снова вмешаться. Нет, в этой группе что-то станет ясно только с финальным свистком в последнем туре!
Исландия: Халлдорсон, Севарссон, Ингасон, Магнуссон, Г. Сигурдссон (Финнбогасон, 90+2), Холлфредссон (Скуласон, 89), Бьярнасон, Гудмундссон, Гуннарссон, . Сигурдссон, Бодварссон (Сигурдарсон, 67)
Украина: Пятов, Ракицкий, Матвиенко, Хачериди, Бутко, Коваленко, Малиновский (Зинченко, 71), Коноплянка, Степаненко (Ротань, 76), Ярмоленко, Беседин (Кравец, 71)
Предупреждения: Холлфредссон, 2, Малиновский, 55, Сигурдссон, 77, Коваленко, 77, Зинченко, 82
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Шевченко победный состав меняет
Сборная Украины провела прекрасную игру против Турции, абсолютно по делу победила, поэтому можно было ожидать, что Шевченко обойдётся без какой-либо ротации и попробует повторить сценарий предыдущего матча. Однако игра в гостях с Исландией обещала быть совсем другой, так что и состав заметно изменился по всей центральной оси. Ракицкий сменил в обороне Кривцова, Малиновский в опорной зоне Ротаня, а Беседин – Кравеца в нападении.
Хеймир Хадльгримссон после удивительного поражения от никакущей Финляндии и то перетасовал состав меньше: один из лучших защитников первой части чемпионата России Ингасон составил вместо в центре обороны казанцу Сигурдссона вместо Арнасона, а Бедварссон появился в нападении вместо Финнбогасона.
Чувствуя себя как дома
Правда, в начале встречи не было абсолютно никакой разницы, кто маячит впереди у исландцев, ибо почти всей командой они расположились (или были вынуждены расположиться) на своей половине поля. Несмотря на дружное скандирование местными болельщиками названия своей страны, их традиционное и любимое всеми «ху», Украина уверенно забрала территорию и мяч. Внятной контригры Исландия также предложить не могла.
Ближе к перерыву ситуация стала выравниваться естественным образом: Украина не преуспела в позиционном нападении, так что несколько раз вызывала провалы в опорной зоне исландцев при контратаках, которые Коваленко, правда, до ума не доводил. Самым активным в составе гостей был Коноплянка, а вот от Ярмоленко можно было ожидать большего.
Андрей играл рядом с гостевым сектором, который во второй половине тайма забрал инициативу и доминировал в соревновании скандирующих глоток. Конечно, до потрясающей атмосферы полного харьковского стадиона было далеко, но поддержку футболисты наверняка чувствовали.
Кто не рискует, тот Исландия и Украина
Георгий Черданцев искренне не понимал, почему же в таком важном матче на поле происходит так мало интересного? Хотя было очевидно, что обе команды просто очень боятся ошибиться. Исландцы уже обожглись, пропустив первыми, на финнах. Отыграться в матче с Украиной точно было бы не проще. Гостей в принципе могла устроить и ничья, хотя с таким подходом первого места не достичь. С другой стороны, рисковать пропустить конкурента вперёд тоже не хотелось.
Следствием высоких ставок стало отсутствие острых моментов: команды считанное количество раз в первом тайме проникли в штрафную друг друга и вряд ли могли уйти на перерыв с каким-то иным счётом, кроме 0:0.
Это им за Турцию?
Зато в самом начале 2-го тайма исландцы попробовали взорвать размеренную игру и у них получилось! Высокий прессинг на фланге привел к перехвату, отличный пас Бьярнасона на средней высоте отрезал сразу двух соперников, а мяч транзитом через Сигурдссона был доставлен Хадльфредссону. Его кросс вроде бы забирал Пятов, но мяч не зафиксировал, а в результате столкновения с Гунарссоном мяч выкатился на ногу Сигурдссону. Споры с шотландским арбитром Колламом привести ни к чему не могли: он видел эпизод с хорошей позиции и решил так. Посмотрев несколько раз повтор, я всё-таки склонился к тому, что нарушение было, но в случае с обоими голами Украины в ворота Турции эпизоды были куда более простыми и очевидными.
Бессилие и растерянность
Казалось, что оставшаяся часть встречи пройдёт в нескончаемых атаках Украины и попытках исландцев отбиться, но ничего подобного. Вместо того, чтобы собраться и пойти исправлять положение, украинцы откровенно растерялись и в основном теряли мячи ещё до перехода на чужой половины. Хозяева постоянно выбегали в перспективные рейды, поддавливали, потому дубль Сигурдссона после очередной атаки сходу с участием Гунарссона и Бедварссона абсолютно вписывался в течение матча.
Украину словно смыло пошедшим ближе к концу матча дождём. Команда размякла, размокла, уступала в единоборствах, обрезалась, не успевала – в общем, ничего не могла поделать с исландским доминированием.
Всё-таки удивительно, насколько разные матчи за несколько дней может провести одна и та же команда. Огненная Украина после блестящей победы над Турцией безропотно уступила Исландии, которая ничего не смогла поделать с очень слабыми финнами. А вроде бы абсолютно разобранные турки берут и хлопают Хорватию. Теперь в самой интригующей группе отборочного турнира есть блок лидеров (Хорватия и Исландия) с 16 очками и блок преследователей с 14 (Украина и Турция). В октября между собой сыграют Турция и Исландия, Украина и Хорватия, да и финны могут снова вмешаться. Нет, в этой группе что-то станет ясно только с финальным свистком в последнем туре!
Чемпионат мира-2018
Группа I
Исландия - Украина 2:0
Голы: Сигурдссон, 47, 66
Группа I
Исландия - Украина 2:0
Голы: Сигурдссон, 47, 66
Исландия: Халлдорсон, Севарссон, Ингасон, Магнуссон, Г. Сигурдссон (Финнбогасон, 90+2), Холлфредссон (Скуласон, 89), Бьярнасон, Гудмундссон, Гуннарссон, . Сигурдссон, Бодварссон (Сигурдарсон, 67)
Украина: Пятов, Ракицкий, Матвиенко, Хачериди, Бутко, Коваленко, Малиновский (Зинченко, 71), Коноплянка, Степаненко (Ротань, 76), Ярмоленко, Беседин (Кравец, 71)
Предупреждения: Холлфредссон, 2, Малиновский, 55, Сигурдссон, 77, Коваленко, 77, Зинченко, 82
Роман Гуськов, Rusfootball.info
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