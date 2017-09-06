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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Клаудио Раньери: я недоволен трансферной кампанией "Нанта"
Главный тренер "Нанта" Клаудио Раньери остался недоволен трансферной работой клуба минувшим летом.
"Президент сделал все возможное, чтобы удовлетворить мои запросы. Но если вы сейчас спросите меня, счастлив ли я, я скажу, что нет. Я не доволен, но я понимаю трудности работы на трансферном рынке. Это окно было тяжелым для меня. Я отказался от некоторых игроков, но почти всегда я говорил да игрокам, которых мне предлагали, только для того, чтобы узнать, что их невозможно подписать", - цитирует Раньери Ouest-France.
"Президент сделал все возможное, чтобы удовлетворить мои запросы. Но если вы сейчас спросите меня, счастлив ли я, я скажу, что нет. Я не доволен, но я понимаю трудности работы на трансферном рынке. Это окно было тяжелым для меня. Я отказался от некоторых игроков, но почти всегда я говорил да игрокам, которых мне предлагали, только для того, чтобы узнать, что их невозможно подписать", - цитирует Раньери Ouest-France.
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