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Александр Зотов: надеюсь, "Динамо" в принципиальной битве обыграет "Зенит"

Полузащитник московского "Динамо" Александр Зотов поделился мнением о предстоящем матче с "Зенитом".

"Зенит" по праву занимает первую строчку в турнирной таблице и считается первым претендентом на чемпионство, команда в этом сезоне выглядит мощно. Пришел новый тренер, пригласили ряд сильных футболистов, команда сильно изменилась. Если сравнивать с той, что была в минувшем сезоне, то нынешняя действует куда более агрессивно.

Знаю, что "Зенит" для "Динамо" последние два десятилетия – это крайне принципиальный соперник. У болельщиков особые отношения, естественно, проникаются значимостью матчей и футболисты. На старте сезона у "Динамо" уже было историческое дерби со "Спартаком", тогда дело закончилось ничьей.

Надеюсь, теперь в принципиальной битве удастся одержать победу. В любом случае ожидаю очень интересный матч при заполненных трибунах. Хотелось бы призвать наших болельщиков прийти на "Арену Химки" в воскресенье. Будет жарко!", - передает слова Зотова официальный сайт бело-голубых.
Теги: Зотов Динамо
Сегодня, 08:59
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№1 Написал: utekay Россия (Сегодня, 09:14) #
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Болеет за:
«Зенит»
Дурачок какой-то....то всякое амно с девятого места заявляет, что Великолепный Зенит для них главный соперник, мнит из себя виликих, и этот вчерашний пердивщик туда же... мямлит что-то про принципиальность и значимость.
Задолбали эти лузеры confused


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
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