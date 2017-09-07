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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Александр Зотов: надеюсь, "Динамо" в принципиальной битве обыграет "Зенит"
Полузащитник московского "Динамо" Александр Зотов поделился мнением о предстоящем матче с "Зенитом".
"Зенит" по праву занимает первую строчку в турнирной таблице и считается первым претендентом на чемпионство, команда в этом сезоне выглядит мощно. Пришел новый тренер, пригласили ряд сильных футболистов, команда сильно изменилась. Если сравнивать с той, что была в минувшем сезоне, то нынешняя действует куда более агрессивно.
Знаю, что "Зенит" для "Динамо" последние два десятилетия – это крайне принципиальный соперник. У болельщиков особые отношения, естественно, проникаются значимостью матчей и футболисты. На старте сезона у "Динамо" уже было историческое дерби со "Спартаком", тогда дело закончилось ничьей.
Надеюсь, теперь в принципиальной битве удастся одержать победу. В любом случае ожидаю очень интересный матч при заполненных трибунах. Хотелось бы призвать наших болельщиков прийти на "Арену Химки" в воскресенье. Будет жарко!", - передает слова Зотова официальный сайт бело-голубых.
"Зенит" по праву занимает первую строчку в турнирной таблице и считается первым претендентом на чемпионство, команда в этом сезоне выглядит мощно. Пришел новый тренер, пригласили ряд сильных футболистов, команда сильно изменилась. Если сравнивать с той, что была в минувшем сезоне, то нынешняя действует куда более агрессивно.
Знаю, что "Зенит" для "Динамо" последние два десятилетия – это крайне принципиальный соперник. У болельщиков особые отношения, естественно, проникаются значимостью матчей и футболисты. На старте сезона у "Динамо" уже было историческое дерби со "Спартаком", тогда дело закончилось ничьей.
Надеюсь, теперь в принципиальной битве удастся одержать победу. В любом случае ожидаю очень интересный матч при заполненных трибунах. Хотелось бы призвать наших болельщиков прийти на "Арену Химки" в воскресенье. Будет жарко!", - передает слова Зотова официальный сайт бело-голубых.
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