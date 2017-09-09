Опрос:

Новости партнеров

Вадим Скрипченко: нам нужно играть больше на классе, когда мы ведем в счёте

Наставник "Анжи" Вадим Скрипченко прокомментировал ничью против "Тосно" (2:2) в матче 9-го тура чемпионата России.

"Я думаю, что поздравления неуместны. Игра разбилась на отрезки. Нам пришлось включаться после того, как мы пропустили. Сначала для того, чтобы отыграться, а потом – чтобы выиграть. Мы затратили немного сил. Нам нужно играть больше на классе, когда мы ведем, в такие моменты необходимо наладить контроль мяча. После того, как счет стал 2:2, мы отодвинули игру от ворот. Результат заслуженный, любой из команд было бы обидно сегодня проиграть. "Тосно" играет дома, они старались идти вперед, прессинговали нас. Мы выбивали мяч на чужую половину полю, где не могли зацепиться за мяч. Сложный отрезок впереди? Мы не заглядываем так далеко. Мы смотрим на следующего соперника и выходим на каждую отдельную игру, чтобы набирать очки", - сказал Скрипченко в эфире телеканала "Наш футбол".
Теги: Скрипченко Анжи Тосно
Сегодня, 16:28
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 16:32) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Какой класс?Команда играет как днище и даже в пять защитников моментов у ворот десяток возникает и это в матче с конкурентом за выживание,а отнюдь не топом.Один Хубулов нормальный игрок,а в остальном состав уровня Фнл.Верю Скрипченко сумеет и вторую команду в Фнл сплавить.С Крыльями просто феерично вышло.Зачем приглашать тренера ,который облажался по полной еще недавно,это вопрос.То ли мазохизм,то ли руководство дагов не прочь снизить расходы путем вылетания в Фнл.


--------------------
Чем такси отличается от Спартака? В такси влезет четыре,а в Спартак ПЯТЬ!!!)))
Регистрация: 25.03.2015
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.