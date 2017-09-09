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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Вадим Скрипченко: нам нужно играть больше на классе, когда мы ведем в счёте
Наставник "Анжи" Вадим Скрипченко прокомментировал ничью против "Тосно" (2:2) в матче 9-го тура чемпионата России.
"Я думаю, что поздравления неуместны. Игра разбилась на отрезки. Нам пришлось включаться после того, как мы пропустили. Сначала для того, чтобы отыграться, а потом – чтобы выиграть. Мы затратили немного сил. Нам нужно играть больше на классе, когда мы ведем, в такие моменты необходимо наладить контроль мяча. После того, как счет стал 2:2, мы отодвинули игру от ворот. Результат заслуженный, любой из команд было бы обидно сегодня проиграть. "Тосно" играет дома, они старались идти вперед, прессинговали нас. Мы выбивали мяч на чужую половину полю, где не могли зацепиться за мяч. Сложный отрезок впереди? Мы не заглядываем так далеко. Мы смотрим на следующего соперника и выходим на каждую отдельную игру, чтобы набирать очки", - сказал Скрипченко в эфире телеканала "Наш футбол".
"Я думаю, что поздравления неуместны. Игра разбилась на отрезки. Нам пришлось включаться после того, как мы пропустили. Сначала для того, чтобы отыграться, а потом – чтобы выиграть. Мы затратили немного сил. Нам нужно играть больше на классе, когда мы ведем, в такие моменты необходимо наладить контроль мяча. После того, как счет стал 2:2, мы отодвинули игру от ворот. Результат заслуженный, любой из команд было бы обидно сегодня проиграть. "Тосно" играет дома, они старались идти вперед, прессинговали нас. Мы выбивали мяч на чужую половину полю, где не могли зацепиться за мяч. Сложный отрезок впереди? Мы не заглядываем так далеко. Мы смотрим на следующего соперника и выходим на каждую отдельную игру, чтобы набирать очки", - сказал Скрипченко в эфире телеканала "Наш футбол".
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