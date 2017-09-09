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Валерий Рейнгольд: "Спартак" стал играть в совсем другой футбол и продолжит прибавлять

Валерий Рейнгольд: "Спартак" стал играть в совсем другой футбол и продолжит прибавлять Мастер спорта СССР и бывший нападающий "Спартака" Валерий Рейнгольд в интервью для Rusfootball.info прокомментировал игру своей экс-команды в 9-м туре Премьер-Лиги с "Рубином" (1:0).

- Об игре:

Мы увидели абсолютно два разных тайма. В первом я вообще не видел ни одну, ни вторую команды. Играли в центре поля, без вратарей, "квадрат" 10 на 10 с нейтральным судьёй. А вот во втором "Спартак" сыграл очень сильно, и не потому что выиграл, а потому что создал массу моментов. Один только Луис Адриано не реализовал пару "дохлых" моментов. Видно команда получила в перерыве от Массимо Карреры, поэтому "Спартак" стал играть в совсем другой футбол, открываться, врываться в чужую штрафную и т.д. В первом тайме "Спартак" играл в пляжный футбол, так играть нельзя, нужно уважать болельщика.

Футбол состоит из двух таймов, и во втором мы увидели мастерство, агрессию, желание и стремление со стороны "Спартака", "Рубин" особо никак себя не проявил. "Красно-белые" перед Лигой чемпионов во втором тайме смотрелись сегодня очень и очень прилично. Казанцы раскрылись после классного гола хозяев поля. Здорово в эпизоде разобрались Денис Глушаков и Квинси Промес. По второму тайму "Спартак" - молодцы!

- О предстоящей игре в Лиге чемпионов против "Марибора" в Словении:

Я сегодня смотрел "Манчестер Сити" - "Ливерпуль" (5:0), и после увиденного могу сказать: "Спартак" спокойно может с ними играть, "Манчестер Сити" просто разорвал команду Юргена Клоппа. Я "Ливерпуль", откровенно говоря, и не видел. И если "Спартак" будет играть также, как во втором тайме против "Рубина" - шансы будут во всех матчах. Мы об этом говорили и раньше: успеха можно добиться только если подходить к каждому матчу с серьёзным настроем и ответственностью. У меня нет никаких сомнений, что при таких условиях "Спартак" будет конкурентоспособен в Лиге чемпионов.

Во втором тайме игры с "Рубином" мы все увидели в исполнении "Спартака" тот футбол, который ждём. Я говорю это не потому что я спартаковец, а отталкиваюсь от происходящего на футбольном поле. Как только игроки "Спартака" начали индивидуально переигрывать соперников, я сказал: "Сейчас забьём". Потому что "Рубин" не мог долго держать оборону, рано или поздно под большим давлением кто-нибудь совершил бы ошибку. Сесар Навас в итоге вчистую проиграл Промесу их противостояние. Из под испанца и забил Квинси. Навас - хороший защитник, но уже возрастной и не всегда успевает.

Чувствую, что "Спартак" продолжит прибавлять. Сегодня команда смотрелась легко, Фернандо и Глушаков смотрелись прилично, но, опять же, речь только о втором тайме. Тренерскому штабу необходимо обратить внимание на те ошибки, которая команда допускала в первом.
Теги: Рейнгольд Спартак Рубин
Сегодня, 22:21
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№12 Написал: Эдуард Гиндин (Сегодня, 23:27) #
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online

зенит - это команда кретинов. Вы бы постыдились! покупаете футболистов ха народные деньги. отнимаете пенсии у стариков. Лучше кормили бы, бесплатно в школе детей!
вы должны заткнуться, жулики, и молчать.
пусть миллер со своего счета снимет деньги и отдаст зениту на трансферы. так нет! люлюшки!!! ничтожества. и страна такая же, у вас!!!
Регистрация: 31.12.2015
№11 Написал: iDEAD Череповец (Сегодня, 23:22) #
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online

При всем уважении , но Ливер играл в меньшинстве . А то что Клоп настроит игроков на ЛЧ это факт , тем более это будет долгожданное возвращение в ЛЧ для британцев . Поэтому не нужно тут заниматься подобными прогнозами
Регистрация: 29.03.2013
№10 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 23:19) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Межгалактический Васюкинский турнир.Уже проходили помним.
Регистрация: 17.05.2015
№9 Написал: FanAttack Москва (Сегодня, 23:05) #
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В игре с Ливером прежде чем одуматься ИГРАТЬ во втором тайме , нахапают в первом так, что на второй уже можно не выходить.
Регистрация: 4.05.2014
№8 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 22:59) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
"Спартак" спокойно может с ними играть, "Манчестер Сити" просто разорвал команду Юргена Клоппа.

Старый флюгер и идиот до сих пор чешет свою хрень, на потребу честной публике.
Да, конечно СпаМ стал играть в другой футбол, это явно вытекало из игры дома и забитого мяча.
ЗЫ: вот я буду хахать, когда свиной флюгер будет умываться слезками после матчей с Ливером.
Ну конечно же, где какая-то 4-я команда Англии и наши эпичные, офигенно могучие КБ печенены. laughing


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers
Регистрация: 2.05.2014
№7 Написал: grisha (Сегодня, 22:46) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: utekay
Прибавит, дед,
Спортаг побед...

Прибавит дед
навсегда спартак без побед ))))
Регистрация: 19.04.2017
№6 Написал: utekay Россия (Сегодня, 22:43) #
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Болеет за:
«Зенит»
Совсем другой футбол...Пэдро научит, даром, что роша


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№5 Написал: spiri СЛАВЯНСК (Сегодня, 22:40) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Старый опять мимо..Я не знаю,ЧТО сказали Макс или Фед в перерыве,но парни ЗАБЕГАЛИ.. Респект Промесу,он безбашенный ИГРОК!! flushed


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
№4 Написал: utekay Россия (Сегодня, 22:34) #
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Болеет за:
«Зенит»
Прибавит, дед,
Спортаг побед...


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№3 Написал: kapitan601 Астрахань (Сегодня, 22:29) #
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Болеет за:
«Реал»
А где же "ГНАТЬ ИЗ ФУТБОЛА Э.ПОПОВА!" , или это только Миранчук грубо сыграл? Что-то с совестью у пожилого человека не в порядке! Правдолюб. блин! Как только в пользу Спартака нарушение, так язык в причинное место убирает. Честнее надо быть ! А то и к себе уважение теряет и к Спартаку негатив плодит! Ещё бы перлы наших комментаторов услышать по этому поводу. Будем ждать завтра Жору-ипотеку!
Регистрация: 4.10.2010
№2 Написал: grisha (Сегодня, 22:28) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Каким образом страричок связал три слова - спратак, футбол ,играть - непонятно ))))))))))))))
Регистрация: 19.04.2017
№1 Написал: Глеб Город над вольной Невой (Сегодня, 22:23) #
  • -1
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Кукарекай дальше, Рейнгольд.
Регистрация: 11.11.2007
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