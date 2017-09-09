Валерий Рейнгольд: "Спартак" стал играть в совсем другой футбол и продолжит прибавлять

Мастер спорта СССР и бывший нападающий "Спартака" Валерий Рейнгольд в интервью дляпрокомментировал игру своей экс-команды в 9-м туре Премьер-Лиги с "Рубином" (1:0).Мы увидели абсолютно два разных тайма. В первом я вообще не видел ни одну, ни вторую команды. Играли в центре поля, без вратарей, "квадрат" 10 на 10 с нейтральным судьёй. А вот во втором "Спартак" сыграл очень сильно, и не потому что выиграл, а потому что создал массу моментов. Один только Луис Адриано не реализовал пару "дохлых" моментов. Видно команда получила в перерыве от Массимо Карреры, поэтому "Спартак" стал играть в совсем другой футбол, открываться, врываться в чужую штрафную и т.д. В первом тайме "Спартак" играл в пляжный футбол, так играть нельзя, нужно уважать болельщика.Футбол состоит из двух таймов, и во втором мы увидели мастерство, агрессию, желание и стремление со стороны "Спартака", "Рубин" особо никак себя не проявил. "Красно-белые" перед Лигой чемпионов во втором тайме смотрелись сегодня очень и очень прилично. Казанцы раскрылись после классного гола хозяев поля. Здорово в эпизоде разобрались Денис Глушаков и Квинси Промес. По второму тайму "Спартак" - молодцы!Я сегодня смотрел "Манчестер Сити" - "Ливерпуль" (5:0), и после увиденного могу сказать: "Спартак" спокойно может с ними играть, "Манчестер Сити" просто разорвал команду Юргена Клоппа. Я "Ливерпуль", откровенно говоря, и не видел. И если "Спартак" будет играть также, как во втором тайме против "Рубина" - шансы будут во всех матчах. Мы об этом говорили и раньше: успеха можно добиться только если подходить к каждому матчу с серьёзным настроем и ответственностью. У меня нет никаких сомнений, что при таких условиях "Спартак" будет конкурентоспособен в Лиге чемпионов.Во втором тайме игры с "Рубином" мы все увидели в исполнении "Спартака" тот футбол, который ждём. Я говорю это не потому что я спартаковец, а отталкиваюсь от происходящего на футбольном поле. Как только игроки "Спартака" начали индивидуально переигрывать соперников, я сказал: "Сейчас забьём". Потому что "Рубин" не мог долго держать оборону, рано или поздно под большим давлением кто-нибудь совершил бы ошибку. Сесар Навас в итоге вчистую проиграл Промесу их противостояние. Из под испанца и забил Квинси. Навас - хороший защитник, но уже возрастной и не всегда успевает.Чувствую, что "Спартак" продолжит прибавлять. Сегодня команда смотрелась легко, Фернандо и Глушаков смотрелись прилично, но, опять же, речь только о втором тайме. Тренерскому штабу необходимо обратить внимание на те ошибки, которая команда допускала в первом.