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Сергей Фурсенко: Ригони показать себя помешал долгий перелет из Аргентины

Дебютанту "Зенита" полузащитнику Эмилиано Ригони во встрече чемпионата России против московского "Динамо" помешал долгий перелет из Аргентины, заявил президент "сине-бело-голубых" Сергей Фурсенко.

Ригони вышел в стартовом составе, а на 55-й минуте новичка заменил форвард Артем Дзюба.

"Он очень хороший игрок, на тренировках отлично себя показывает. Единственное, что объективно помешало ему вчера, это очень долгий перелет из Аргентины после вызова в сборную. Ему трудно было что-то показать.

Но правильно сделал (главный тренер "Зенита" Роберто) Манчини, что его выпустил на поле, парню надо адаптироваться, чтобы особенно заиграть в Европе", - цитирует Фурсенко "Р-Спорт".
Теги: Фурсенко Ригони Зенит
Сегодня, 11:37
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№1 Написал: spiri СЛАВЯНСК (Сегодня, 11:40) #
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Болеет за:
«Зенит»
Шатов был бы лучше.. flushed


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Регистрация: 2.03.2011
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