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«Бенфика» - ЦСКА: с приятными воспоминаниями о 2005-м
Уже сегодня московский ЦСКА возьмёт старт в групповой стадии Лиги чемпионов. В первом туре «армейцы» сыграют в гостях с «Бенфикой». Попав в довольно сильный квартет, москвичам нужно постараться увезти из Португалии очки. О противостоянии ЦСКА и «Бенфики» - в материале Rusfootball.info
В последние годы «Бенфика» превратилась в настоящего гегемона португальского футбола. Лиссабонские «орлы» выигрывали чемпионат страны четыре последних сезона подряд. При этом столичный клуб остаётся верен себе: в «Бенфику» приезжают талантливые и молодые игроки, которые в Португалии повышают собственное мастерство и трансферную стоимость, а дальше они же отправляются в европейские топ-клубы.
И если в последние годы у «Бенфики» в этой игре появился достойный конкурент в виде «Монако», который, пожалуй, даже взял верх, то в португальском футболе «орлам» сегодня равных нет. В прошлом сезоне лиссабонцы уверенно разобрались с оппонентами, завершив чемпионат с преимуществом в шесть очков перед традиционным соперником из Порту.
Впрочем, старт нового сезона получается для «Бенфики» непростым. Лиссабонцы пока обосновались на третьем месте в турнирной таблице, пропустив вперёд «Порту» и «Спортинг». «Орлы» в пяти сыгранных турах потеряли два очка, не сумев переиграть «Риу Аве» (1:1). В то же время их конкуренты пока идут без потерь. Можно не сомневаться, что именно три гранда в итоге разыграют чемпионский титул. «Порту» и «Спортинг» горят желанием прервать гегемонию «Бенфики», но «орлы» остаются главными претендентами на чемпионство.
Межсезонье «Бенфика» провела вполне традиционно. Лиссабонский клуб активно зарабатывал на трансферах, отправив сразу нескольких игроков в английскую Премьер-лигу и испанскую Примеру. Уже четвёртый год подряд выручка с продаж игроков «Бенфики» превышает 100 миллионов евро. В это межсезонье лиссабонцы и вовсе установили настоящий рекорд, выручив 130 миллионов евро. Львиная доля от этой суммы пришлась на трансферы Эдерсона, Линделефа и Семеду. Бразильский кипер Эдерсон отправился в «Манчестер Сити» за 40 миллионов, швед Линделеф поехал в соседний «Юнайтед», заплативший за него 35 миллионов, а Семеду за 30 миллионов отпустили в «Барселону». Из остальных серьёзных трансферов стоит отметить продажу Митроглу за 15 миллионов евро в «Марсель». За греческого форварда боссы «Бенфики» рассчитывали выручить куда больше, но он так рвался во Францию, что угрожал бойкотировать матчи «орлов».
Оптовые продажи лучших игроков – далеко не новая практика для «Бенфики». В прошлые годы «Бенфика» зарабатывала на трансферах Саншеша, Гайтана, Родриго, Андре Гомеша, Марковича, Матича и хорошо нам знакомого Витселя, за которого лиссабонцы получили от «Зенита» 40 миллионов евро. Этим летом удивило лишь то, что «Бенфика» практически не стала тратиться на новичков, хотя команда явно не испытывает нехватки финансов. Так, «орлы» раскошелились всего на 9 миллионов евро.
Впрочем, не стоит делать из этого далеко идущих выводов. Из года в год «Бенфика» распродаёт своих лидеров, что не мешает лиссабонцам брать один титул за другим. Наставник ЦСКА Виктор Гончаренко вполне резонно заявил, что «армейцам» не стоит рассчитывать на ослабленный состав соперника.
Если несколько лет назад состав «Бенфики» выглядел очень грозно, то сегодня цвета лиссабонского клуба защищают не такие известные игроки. В команде есть несколько ветеранов, не нуждающихся в дополнительном представлении. Одним из резервных голкиперов является 38-летний Жулио Сезар, поигравший за «Интер» и «КПР». Твёрдые игроки основы - ветераны Луизао и Элизеу. 33-летний крайний защитник «Бенфики» в составе сборной Португалии стал чемпионом Европы 2016 года. Главной ударной силой лиссабонцев сегодня является неувядаемый Жонас. 33-летний форвард в нынешнем сезоне уже забил 6 мячей в 5 матчах.
Помимо ветеранов стоит отметить в составе «Бенфики» и несколько перспективных представителей молодёжи. 22-летний голкипер Бруно Варела лишь этим летом перешёл в «Бенфику» из «Сетубала», но уже стал основным вратарём своей новой команды. Большое будущее прочат 21-летнему словаку Мартину Хриену. Мало кто сомневается в таланте 21-летнего форварда «Интера» Габриэля Барбосы. В миланском клубе он не произвёл впечатление на нового наставника Лучано Спалетти, но, как пишут итальянские СМИ, виной всему стала не игра бразильца, а его тяжелый характер. Возможно, в Португалии найдут способ борьбы с этой болезнью молодости. Из остальных новичков лиссабонцев стоит отметить Харриса Сеферовича. Этим летом на правах свободного агента швейцарский форвард перебрался в Португалию из Германии, где он выступал за франкфуртский «Айнтрахт». В новом клубе Сеферович сразу стал приносить пользу: сейчас он является вторым бомбардиром «Бенфики» с тремя забитыми мячами.
С лета 2015-го года «Бенфику» возглавляет Руй Витория. Ранее он работал с «Виторией Гимараеш». С этим клубом Витория выиграл кубок Португалии в сезоне 2012/2013. После этого были два чемпионства, кубок и суперкубок Португалии с «Бенфикой».
Лиссабонский клуб – регулярный участник Лиги чемпионов. В двух последних сезонах «Бенфика» неизменно выходила в стадию плэй-офф. В прошлом сезоне «орлы» не без труда пробились в плей-офф, опередив в своей группе «Бешикташ» и «Динамо Киев». С первой строчки в квартете квалифицировался «Наполи». В заключительном туре лиссабонцам нужно было набирать очки в домашнем матче с неаполитанцами, но они уступили сопернику. К счастью для «орлов», киевляне сенсационно разгромили турецких футболистов со счётом 6:0, хоть этот матч для «Динамо» уже ничего не решал. В плэй-офф «Бенфика» попала на «Боруссию Д» и потерпела поражение с суммарным счётом 1:4.
В сезоне 2015/2016 лиссабонцы также вышли в плэй-офф со второго места. Тогда их путь в следующий раунд получился более простым. Они пропустили вперёд лишь «Атлетико, а позади себя оставили «Галатасарай» и «Астану». В 1/8 финала лиссабонцы попали на «Зенит». Двухматчевое противостояние закончилось в пользу португальцев с суммарным счётом 3:1. Но уже в следующем раунде путь к полуфиналу португальцам преградила «Бавария».
Если сравнить нынешний состав «Бенфики» с тем, который команда использовала в матчах с «Зенитом», то можно будет увидеть лишь семь одинаковых фамилий. С тех пор в команде остались только Элизеу, Самарис, Пицци, Фейса, Жонас, Алмейда и Жардел. В общем, с тех пор многое изменилось.
«Бенфика» неоднократно встречалась с российскими клубами в еврокубках. В общей сложности было семь таких противостояний. Как правило, португальцы выходили победителями из матчей с отечественными командами. C 1992 года таких встреч набралось 14. Российские клубы 5 раз побеждали, 2 матча завершились ничьими, а в 7 встречах победы праздновал соперник. Счёт забитых и пропущенных – 14:19 в пользу лиссабонцев.
Португальский клуб выбивал из Кубка УЕФА «Динамо», преградил путь в следующий раунд Кубка Кубков «Локомотиву». Дважды «Бенфика» в плэй-офф Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала выбивала «Зенит». Помимо уже упомянутого сезона 2015/2016, это случилось в сезоне 2011/2012. Тогда главным действующим лицом у «орлов» стал Аксель Витсель, поучаствовавший в трёх из четырёх голов португальского клуба.
В то же время победы в матчах с «Бенфикой» на свой счёт записали «Зенит», «Спартак» и ЦСКА. Питерцы дважды обыгрывали лиссабонский клуб на групповом этапе Лиги чемпионов 2014/2015. «Спартак» также сумел победить «орлов» в рамках группового турнира ЛЧ 2012/2013, хоть и уступил в ответной встрече. Но самое приятное, что победа над «Бенфикой» есть в активе и у ЦСКА. Случилось это во время золотого сезона 2005/2006. «Армейцы» в 1/18 финала турнира выбили из розыгрыша лиссабонский клуб. В первом матче, проходившем в Краснодаре, москвичи забили два безответных мяча. Уже на 12-й минуте Василий Березуцкий протолкнул мяч в ворота после стандарта. А точку на 60-й минуте поставил Вагнер Лав, мастерски разобравшийся с одним из защитников на подступах к чужой штрафной. Ответная встреча также прошла под диктовку москвичей. В начале второго тайма гости здорово разыграли штрафной. Карвальо покатил мяч вдоль штрафной, Алдонин сделал ложное движение, а Игнашевич мягким ударом попал в самый угол. В оставшееся время хозяева сумели лишь отыграться. По сути, именно с этого противостояния началось восхождение команды Валерия Газаева к Кубку УЕФА. Символично, в финале турнира «армейцы» также обыграли португальскую команду. Тогда в финале турнира москвичи переиграли «Спортинг» в Лиссабоне со счётом 3:1. Если же говорить о статистике ЦСКА в матчах с португальскими клубами, то она у москвичей не самая приятная – 3 победы, 3 ничьих, 5 поражений.
Свои связи с «Бенфикой» есть и у Виктора Гончаренко. Будучи тренером БАТЭ, он дважды встречался с «орлами» на групповом этапе Лиги чемпионов 2009/2010. В обоих матчах белорусский клуб терпел поражения (0:2 и 1:2).
Лиссабонский клуб не проигрывает в последних 18 матчах. Последнее поражение португальцев датируется встречей с «Боруссией Д» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Случилось это ещё 8-го марта. В текущем сезоне столичные футболисты уже выиграли один трофей. Они стали победителем матча за суперкубок Португалии. «Бенфика» обыграла «Виторию» со счётом 3:1.
На фоне этих достижений результаты ЦСКА в нынешнем сезоне выглядят скромно. В чемпионате России «армейцы» после 9 сыгранных туров занимают лишь 4-е место. Москвичи отстают от лидирующего «Зенита» на 5 очков. Впрочем, в начале сезона подопечным Виктора Гончаренко пришлось слишком много сил потратить на квалификацию Лиги чемпионов. Москвичи преодолели два раунда, обыграв АЕК и «Янг Бойз». В обоих случаях противостояния получались довольно нервными и непростыми. Особенно это касается первой игры с «Янг Бойз», в которой соперник заслуживал победу, но сам подарил викторию ЦСКА, отправив мяч в собственные ворота на последних минутах.
«Армейцы» испытывают довольно серьёзные проблемы с кадровым составом. ЦСКА во время трансферного окна так и не приобрёл ни одного футболиста. В этой ситуации тренерскому штабу приходится изыскивать резервы в молодёжной команде. Прошлогодний дебютант Федор Чалов уже фактически превратился в игрока ротации. А в пятницу победу ЦСКА над «Амкаром» принёс 20-летний Тимур Жамалетдинов, который провёл на поле 83 минуты. К слову, Гончаренко уже не исключил, что форвард вновь окажется в стартовом составе москвичей, но теперь уже в матче с «Бенфикой». Почему бы не рискнуть, когда делать нечего?
Антон Мозговой
Встреча с гегемоном
В последние годы «Бенфика» превратилась в настоящего гегемона португальского футбола. Лиссабонские «орлы» выигрывали чемпионат страны четыре последних сезона подряд. При этом столичный клуб остаётся верен себе: в «Бенфику» приезжают талантливые и молодые игроки, которые в Португалии повышают собственное мастерство и трансферную стоимость, а дальше они же отправляются в европейские топ-клубы.
И если в последние годы у «Бенфики» в этой игре появился достойный конкурент в виде «Монако», который, пожалуй, даже взял верх, то в португальском футболе «орлам» сегодня равных нет. В прошлом сезоне лиссабонцы уверенно разобрались с оппонентами, завершив чемпионат с преимуществом в шесть очков перед традиционным соперником из Порту.
Впрочем, старт нового сезона получается для «Бенфики» непростым. Лиссабонцы пока обосновались на третьем месте в турнирной таблице, пропустив вперёд «Порту» и «Спортинг». «Орлы» в пяти сыгранных турах потеряли два очка, не сумев переиграть «Риу Аве» (1:1). В то же время их конкуренты пока идут без потерь. Можно не сомневаться, что именно три гранда в итоге разыграют чемпионский титул. «Порту» и «Спортинг» горят желанием прервать гегемонию «Бенфики», но «орлы» остаются главными претендентами на чемпионство.
Межсезонье «Бенфика» провела вполне традиционно. Лиссабонский клуб активно зарабатывал на трансферах, отправив сразу нескольких игроков в английскую Премьер-лигу и испанскую Примеру. Уже четвёртый год подряд выручка с продаж игроков «Бенфики» превышает 100 миллионов евро. В это межсезонье лиссабонцы и вовсе установили настоящий рекорд, выручив 130 миллионов евро. Львиная доля от этой суммы пришлась на трансферы Эдерсона, Линделефа и Семеду. Бразильский кипер Эдерсон отправился в «Манчестер Сити» за 40 миллионов, швед Линделеф поехал в соседний «Юнайтед», заплативший за него 35 миллионов, а Семеду за 30 миллионов отпустили в «Барселону». Из остальных серьёзных трансферов стоит отметить продажу Митроглу за 15 миллионов евро в «Марсель». За греческого форварда боссы «Бенфики» рассчитывали выручить куда больше, но он так рвался во Францию, что угрожал бойкотировать матчи «орлов».
Оптовые продажи лучших игроков – далеко не новая практика для «Бенфики». В прошлые годы «Бенфика» зарабатывала на трансферах Саншеша, Гайтана, Родриго, Андре Гомеша, Марковича, Матича и хорошо нам знакомого Витселя, за которого лиссабонцы получили от «Зенита» 40 миллионов евро. Этим летом удивило лишь то, что «Бенфика» практически не стала тратиться на новичков, хотя команда явно не испытывает нехватки финансов. Так, «орлы» раскошелились всего на 9 миллионов евро.
Впрочем, не стоит делать из этого далеко идущих выводов. Из года в год «Бенфика» распродаёт своих лидеров, что не мешает лиссабонцам брать один титул за другим. Наставник ЦСКА Виктор Гончаренко вполне резонно заявил, что «армейцам» не стоит рассчитывать на ослабленный состав соперника.
Сплав молодости и опыта
Если несколько лет назад состав «Бенфики» выглядел очень грозно, то сегодня цвета лиссабонского клуба защищают не такие известные игроки. В команде есть несколько ветеранов, не нуждающихся в дополнительном представлении. Одним из резервных голкиперов является 38-летний Жулио Сезар, поигравший за «Интер» и «КПР». Твёрдые игроки основы - ветераны Луизао и Элизеу. 33-летний крайний защитник «Бенфики» в составе сборной Португалии стал чемпионом Европы 2016 года. Главной ударной силой лиссабонцев сегодня является неувядаемый Жонас. 33-летний форвард в нынешнем сезоне уже забил 6 мячей в 5 матчах.
Помимо ветеранов стоит отметить в составе «Бенфики» и несколько перспективных представителей молодёжи. 22-летний голкипер Бруно Варела лишь этим летом перешёл в «Бенфику» из «Сетубала», но уже стал основным вратарём своей новой команды. Большое будущее прочат 21-летнему словаку Мартину Хриену. Мало кто сомневается в таланте 21-летнего форварда «Интера» Габриэля Барбосы. В миланском клубе он не произвёл впечатление на нового наставника Лучано Спалетти, но, как пишут итальянские СМИ, виной всему стала не игра бразильца, а его тяжелый характер. Возможно, в Португалии найдут способ борьбы с этой болезнью молодости. Из остальных новичков лиссабонцев стоит отметить Харриса Сеферовича. Этим летом на правах свободного агента швейцарский форвард перебрался в Португалию из Германии, где он выступал за франкфуртский «Айнтрахт». В новом клубе Сеферович сразу стал приносить пользу: сейчас он является вторым бомбардиром «Бенфики» с тремя забитыми мячами.
С лета 2015-го года «Бенфику» возглавляет Руй Витория. Ранее он работал с «Виторией Гимараеш». С этим клубом Витория выиграл кубок Португалии в сезоне 2012/2013. После этого были два чемпионства, кубок и суперкубок Португалии с «Бенфикой».
Лиссабонский клуб – регулярный участник Лиги чемпионов. В двух последних сезонах «Бенфика» неизменно выходила в стадию плэй-офф. В прошлом сезоне «орлы» не без труда пробились в плей-офф, опередив в своей группе «Бешикташ» и «Динамо Киев». С первой строчки в квартете квалифицировался «Наполи». В заключительном туре лиссабонцам нужно было набирать очки в домашнем матче с неаполитанцами, но они уступили сопернику. К счастью для «орлов», киевляне сенсационно разгромили турецких футболистов со счётом 6:0, хоть этот матч для «Динамо» уже ничего не решал. В плэй-офф «Бенфика» попала на «Боруссию Д» и потерпела поражение с суммарным счётом 1:4.
В сезоне 2015/2016 лиссабонцы также вышли в плэй-офф со второго места. Тогда их путь в следующий раунд получился более простым. Они пропустили вперёд лишь «Атлетико, а позади себя оставили «Галатасарай» и «Астану». В 1/8 финала лиссабонцы попали на «Зенит». Двухматчевое противостояние закончилось в пользу португальцев с суммарным счётом 3:1. Но уже в следующем раунде путь к полуфиналу португальцам преградила «Бавария».
Если сравнить нынешний состав «Бенфики» с тем, который команда использовала в матчах с «Зенитом», то можно будет увидеть лишь семь одинаковых фамилий. С тех пор в команде остались только Элизеу, Самарис, Пицци, Фейса, Жонас, Алмейда и Жардел. В общем, с тех пор многое изменилось.
Неудобный соперник
«Бенфика» неоднократно встречалась с российскими клубами в еврокубках. В общей сложности было семь таких противостояний. Как правило, португальцы выходили победителями из матчей с отечественными командами. C 1992 года таких встреч набралось 14. Российские клубы 5 раз побеждали, 2 матча завершились ничьими, а в 7 встречах победы праздновал соперник. Счёт забитых и пропущенных – 14:19 в пользу лиссабонцев.
Португальский клуб выбивал из Кубка УЕФА «Динамо», преградил путь в следующий раунд Кубка Кубков «Локомотиву». Дважды «Бенфика» в плэй-офф Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала выбивала «Зенит». Помимо уже упомянутого сезона 2015/2016, это случилось в сезоне 2011/2012. Тогда главным действующим лицом у «орлов» стал Аксель Витсель, поучаствовавший в трёх из четырёх голов португальского клуба.
В то же время победы в матчах с «Бенфикой» на свой счёт записали «Зенит», «Спартак» и ЦСКА. Питерцы дважды обыгрывали лиссабонский клуб на групповом этапе Лиги чемпионов 2014/2015. «Спартак» также сумел победить «орлов» в рамках группового турнира ЛЧ 2012/2013, хоть и уступил в ответной встрече. Но самое приятное, что победа над «Бенфикой» есть в активе и у ЦСКА. Случилось это во время золотого сезона 2005/2006. «Армейцы» в 1/18 финала турнира выбили из розыгрыша лиссабонский клуб. В первом матче, проходившем в Краснодаре, москвичи забили два безответных мяча. Уже на 12-й минуте Василий Березуцкий протолкнул мяч в ворота после стандарта. А точку на 60-й минуте поставил Вагнер Лав, мастерски разобравшийся с одним из защитников на подступах к чужой штрафной. Ответная встреча также прошла под диктовку москвичей. В начале второго тайма гости здорово разыграли штрафной. Карвальо покатил мяч вдоль штрафной, Алдонин сделал ложное движение, а Игнашевич мягким ударом попал в самый угол. В оставшееся время хозяева сумели лишь отыграться. По сути, именно с этого противостояния началось восхождение команды Валерия Газаева к Кубку УЕФА. Символично, в финале турнира «армейцы» также обыграли португальскую команду. Тогда в финале турнира москвичи переиграли «Спортинг» в Лиссабоне со счётом 3:1. Если же говорить о статистике ЦСКА в матчах с португальскими клубами, то она у москвичей не самая приятная – 3 победы, 3 ничьих, 5 поражений.
Свои связи с «Бенфикой» есть и у Виктора Гончаренко. Будучи тренером БАТЭ, он дважды встречался с «орлами» на групповом этапе Лиги чемпионов 2009/2010. В обоих матчах белорусский клуб терпел поражения (0:2 и 1:2).
Непобедимая «Бенфика»
Лиссабонский клуб не проигрывает в последних 18 матчах. Последнее поражение португальцев датируется встречей с «Боруссией Д» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Случилось это ещё 8-го марта. В текущем сезоне столичные футболисты уже выиграли один трофей. Они стали победителем матча за суперкубок Португалии. «Бенфика» обыграла «Виторию» со счётом 3:1.
На фоне этих достижений результаты ЦСКА в нынешнем сезоне выглядят скромно. В чемпионате России «армейцы» после 9 сыгранных туров занимают лишь 4-е место. Москвичи отстают от лидирующего «Зенита» на 5 очков. Впрочем, в начале сезона подопечным Виктора Гончаренко пришлось слишком много сил потратить на квалификацию Лиги чемпионов. Москвичи преодолели два раунда, обыграв АЕК и «Янг Бойз». В обоих случаях противостояния получались довольно нервными и непростыми. Особенно это касается первой игры с «Янг Бойз», в которой соперник заслуживал победу, но сам подарил викторию ЦСКА, отправив мяч в собственные ворота на последних минутах.
«Армейцы» испытывают довольно серьёзные проблемы с кадровым составом. ЦСКА во время трансферного окна так и не приобрёл ни одного футболиста. В этой ситуации тренерскому штабу приходится изыскивать резервы в молодёжной команде. Прошлогодний дебютант Федор Чалов уже фактически превратился в игрока ротации. А в пятницу победу ЦСКА над «Амкаром» принёс 20-летний Тимур Жамалетдинов, который провёл на поле 83 минуты. К слову, Гончаренко уже не исключил, что форвард вновь окажется в стартовом составе москвичей, но теперь уже в матче с «Бенфикой». Почему бы не рискнуть, когда делать нечего?
Антон Мозговой
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