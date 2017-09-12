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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Игорь Акинфеев пропустил в 40-м матче основного розыгрыша Лиги чемпионов подряд
Форвард "Бенфики" Харис Сеферович забил гол в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с ЦСКА.
Таким образом, вратарь армейцев Игорь Акинфеев пропустил в 40-м подряд матче Лиги чемпионов.
Антирекорд Акинфеева учитывает только матчи в групповой стадии и плей-офф ЛЧ, мячи, пропущенные в квалификации турнира, считаются отдельно и не идут в общий зачет.
Последний сухой матч Акинфеева в Лиге чемпионов, не считая квалификацию, состоялся более 10 лет назад в матче с "Арсеналом".
Таким образом, вратарь армейцев Игорь Акинфеев пропустил в 40-м подряд матче Лиги чемпионов.
Антирекорд Акинфеева учитывает только матчи в групповой стадии и плей-офф ЛЧ, мячи, пропущенные в квалификации турнира, считаются отдельно и не идут в общий зачет.
Последний сухой матч Акинфеева в Лиге чемпионов, не считая квалификацию, состоялся более 10 лет назад в матче с "Арсеналом".
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