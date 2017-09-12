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Игорь Акинфеев пропустил в 40-м матче основного розыгрыша Лиги чемпионов подряд

Форвард "Бенфики" Харис Сеферович забил гол в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с ЦСКА.

Таким образом, вратарь армейцев Игорь Акинфеев пропустил в 40-м подряд матче Лиги чемпионов.

Антирекорд Акинфеева учитывает только матчи в групповой стадии и плей-офф ЛЧ, мячи, пропущенные в квалификации турнира, считаются отдельно и не идут в общий зачет.

Последний сухой матч Акинфеева в Лиге чемпионов, не считая квалификацию, состоялся более 10 лет назад в матче с "Арсеналом".
Теги: Акинфеев ЦСКА Бенфика
Вчера, 23:03
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17
(6)
№17 Написал: vladimirsb Ростов-на-Дону (Сегодня, 00:04) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Вот же zадрoт... сидел кнопочку мял- дождался на пятый матч!!! Чтоб ты ycралcя в людном месте!!! stuck_out_tongue_winking_eye
Регистрация: 21.03.2010
№16 Написал: Голеодор Москва (Вчера, 23:57) #
  • -3
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online
Болеет за:
«Алания»
Цитата: Еленна Влас
Дырка

Я его защищал чаще чем осуждал за пропущенные голы, но сегодня опять сморозил он. Куда заваливаешься при простреле? Дождись на ногах окончательного рикошета мяча!
Регистрация: 3.05.2015
№15 Написал: molot327 Москва (Вчера, 23:57) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Lord_Vik
Ослы, в следующий раз про плохое судейство против вас не пистите

Это вы, свиньи, не пистите о вселенском заговоре против вас.

Последний сухой матч Акинфеева в Лиге чемпионов, не считая квалификацию, состоялся более 10 лет назад в матче с "Арсеналом".

Раньше и квалификацию ЛЧ считали...
Теперь неудобные для них результаты квалификации ЛЧ исключили... Потом исключат результаты группового этапа, результаты 1/8, результаты 1/4, полуфинала и т.д.

Как говорится у нас, у русских, "свинья грязи всегда найдет".


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Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010
№14 Написал: kpa6 Москва (Вчера, 23:47) #
  • +3
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Болеет за:
«Локомотив»
пусть хоть 100 подряд пропускает, но если как сегодня кони будут забивать на один больше соперников, то я не против)))прям реально порадовали сегодня меня кони!! с победой вас!! честно, не верил..но молодцы!
Регистрация: 12.09.2011
№13 Написал: Еленна Влас Москва (Вчера, 23:45) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Дырка


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Путин - х уйло!
Регистрация: 26.06.2017
№12 Написал: Didi Питер (Вчера, 23:43) #
  • +2
  •  (4)

Кто о чём, а вшивый о бане. Такая мааааахонькая радость :-)))
Регистрация: 6.12.2008
№11 Написал: Работяга Долгопрудный - город чудный (Вчера, 23:42) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: sanyapytilin
Чтобы у автора член отсох. Искренне.

И жoпу закупорило.


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Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014
№10 Написал: Lord_Vik Москва (Вчера, 23:39) #
  • -6
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Есть такое дело.
Ослы, в следующий раз про плохое судейство против вас не пистите smiley
Регистрация: 22.09.2007
№9 Написал: liasport433 (Вчера, 23:20) #
  • -5
  •  (13)

laughing laughing
Регистрация: 19.06.2017
№8 Написал: ivasi Ростов-на-Дону (Вчера, 23:17) #
  • +1
  •  (15)
Болеет за:
«Ростов»
Что за имбицил такую новость пишет, отзовись, не стесняйся.
Регистрация: 26.08.2010
№7 Написал: Odyssey Санкт-Петербург (Вчера, 23:15) #
  • +9
  •  (15)
Болеет за:
«Зенит»
это уже все забыли.. кони 2:1 ведут))
Регистрация: 27.08.2008
№6 Написал: solig65 (Вчера, 23:12) #
  • -6
  •  (16)
online
Болеет за:
«Спартак»
Вот чмо какое...сколько же можно позорится...вали на пенсию
Регистрация: 21.07.2016
№5 Написал: kuzz Москва (Вчера, 23:10) #
  • +9
  •  (15)
online
Болеет за:
«Спартак»
40 не отмечают
Регистрация: 30.08.2009
№4 Написал: Manchester United (Вчера, 23:09) #
  • -2
  •  (16)
online
Болеет за:
«МЮ»
ожидаемо,Игарь подтвердил класс
Регистрация: 9.03.2017
№3 Написал: saint BASIL Внешнее кольцо (Вчера, 23:08) #
  • +8
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
все ждали этот пост)))))


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бомжам тут не место...
Регистрация: 20.07.2007
№2 Написал: Sergeevich (Вчера, 23:08) #
  • +6
  •  (8)

А я уж думал и не напишут)
Регистрация: 26.09.2015
№1 Написал: sanyapytilin (Вчера, 23:06) #
  • -6
  •  (20)
online
Болеет за:
ЦСКА
Чтобы у автора член отсох. Искренне.


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Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
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