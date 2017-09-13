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Клуб второй испанской лиги продал больше абонементов на сезон, чем "Спартак"

Испанский клуб "Спортинг" Хихон продал более 24 тысяч абонементов на этот сезон, передает пресс-служба клуба.

Отметим, что продажи еще будут продолжаться до 30 сентября. Напомним, "Спортинг" в прошлом сезоне вылетел из Примеры.

Для сравнения, "Спартак", который является действующим чемпионом России, продал на новый сезон 23?529 абонементов.
Теги: Спортинг Хихон
Сегодня, 09:59
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6
(0)
№6 Написал: rigoletto Белгород (Сегодня, 10:26) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: KOZbIPb
Цитата: rocker31
Дебилы! Почему,например,не больше,чем Зенит или Цска?

Дебил ты, сравнивают с чемпионом страны



Да, нет. Сравнили с самым посещаемым клубом страны.

Поэтому говорить об остальных, как говорит
Цитата: Amjag Amjgja
Ух ха ха)
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я думаю что всё будет хорошо
Регистрация: 22.04.2009
№5 Написал: Lestat Москва (Сегодня, 10:26) #
  • +1
  •  (3)
online

Цитата: rocker31
Дебилы! Почему,например,не больше,чем Зенит или Цска?

Вероятно потому, что у Спартака самые большие продажи абонементов по России.
Регистрация: 26.03.2009
№4 Написал: KOZbIPb город Белых Ночей (Сегодня, 10:20) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: rocker31
Дебилы! Почему,например,не больше,чем Зенит или Цска?

Дебил ты, сравнивают с чемпионом страны
Регистрация: 22.08.2007
№3 Написал: Amjag Amjgja (Сегодня, 10:17) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Ух ха ха)


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Спасибо Гинеру, за то что поднял команду..и принёс столько трофеев
Регистрация: 30.08.2017
№2 Написал: rocker31 К-G (Сегодня, 10:16) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Дебилы! Почему,например,не больше,чем Зенит или Цска?
Регистрация: 14.02.2007
№1 Написал: bazetd СПБ (Сегодня, 10:14) #
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Почему не жирным?
КГ/АМ


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Судить меня может только Бог.... (с)
Регистрация: 28.09.2007
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