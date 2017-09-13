Клуб второй испанской лиги продал больше абонементов на сезон, чем "Спартак"

Испанский клуб "Спортинг" Хихон продал более 24 тысяч абонементов на этот сезон, передает пресс-служба клуба.Отметим, что продажи еще будут продолжаться до 30 сентября. Напомним, "Спортинг" в прошлом сезоне вылетел из Примеры.Для сравнения, "Спартак", который является действующим чемпионом России, продал на новый сезон 23?529 абонементов.