Букмекеры включили умершего Уго Эхиогу в число претендентов на пост тренера "Бирмингема"

Букмекерская компания Paddy Power включила умершего Уго Эхиогу в число претендентов на должность главного тренера "Бирмингема", передает The Guardian.20 апреля Эхиогу упал в обморок на тренировочной базе "Тоттенхэма" и скончался в больнице на следующий день от остановки сердца."Это была чудовищная ошибка", - сказали в пресс-службе букмекерской компании.