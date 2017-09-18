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Букмекеры включили умершего Уго Эхиогу в число претендентов на пост тренера "Бирмингема"

Букмекерская компания Paddy Power включила умершего Уго Эхиогу в число претендентов на должность главного тренера "Бирмингема", передает The Guardian.

20 апреля Эхиогу упал в обморок на тренировочной базе "Тоттенхэма" и скончался в больнице на следующий день от остановки сердца.

"Это была чудовищная ошибка", - сказали в пресс-службе букмекерской компании.
Теги: Бирмингем
Сегодня, 16:10
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№3 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 16:28) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Федуну такой тренер как раз бы подошёл на смену Каррере
Регистрация: 14.04.2008
№2 Написал: Sergeevich (Сегодня, 16:20) #
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А что, норм. Беспроигрышный вариант для букмекеров)
Регистрация: 26.09.2015
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 16:12) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
интересно, родня судиться будет?у них такие дела выигрывают в два счета


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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