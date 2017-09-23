Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Как выступит "Локомотив" в групповом этапе Лиги Европы?
Новости партнеров
Лента новостей:
20:05
Анатолий Бышовец: гол Бечирая забит из офсайда, но по исполнению очень интересный. Это единственное украшение матча
Анатолий Бышовец: гол Бечирая забит из офсайда, но по исполнению очень интересный. Это единственное украшение матча
19:14
"Реал" победил "Алавес"
"Реал" победил "Алавес"
19:02
Юрий Калитвинцев: у "Динамо" уверенная команда, пусть и пытались люди перевернуть нашу лодку (1)
Юрий Калитвинцев: у "Динамо" уверенная команда, пусть и пытались люди перевернуть нашу лодку (1)
16:05
"Атлетико" обыграл "Севилью" (1)
"Атлетико" обыграл "Севилью" (1)
Юрий Калитвинцев: у "Динамо" уверенная команда, пусть и пытались люди перевернуть нашу лодку
Главный тренер "Динамо" Юрий Калитвинцев в эфире телеканала "Наш футбол" прокомментировал ничью в матче 11-го тура чемпионата России против ЦСКА (0:0).
"По крайней мере, я не разочарован – это точно. Каждое очко на вес золото, это заслуга команды. Удачно играем против лидеров? План был выполнен, хорошая игра в обороне. Но мы не выходили на поле отбиваться, хотели использоваться оперативным пространством и мы им пользовались.
Но это больше польза по поводу уверенности. Хотя у нас команда уверенная. У нас было много моментов, когда люди пытались не просто лодку раскачать, но и перевернуть. Но мы вместе. Хотя очков в таблице у нас пока мало", - сказал тренер.
"По крайней мере, я не разочарован – это точно. Каждое очко на вес золото, это заслуга команды. Удачно играем против лидеров? План был выполнен, хорошая игра в обороне. Но мы не выходили на поле отбиваться, хотели использоваться оперативным пространством и мы им пользовались.
Но это больше польза по поводу уверенности. Хотя у нас команда уверенная. У нас было много моментов, когда люди пытались не просто лодку раскачать, но и перевернуть. Но мы вместе. Хотя очков в таблице у нас пока мало", - сказал тренер.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.