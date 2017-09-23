Опрос:

Как выступит "Локомотив" в групповом этапе Лиги Европы?
Показать все опросы

Новости партнеров

Юрий Калитвинцев: у "Динамо" уверенная команда, пусть и пытались люди перевернуть нашу лодку

Главный тренер "Динамо" Юрий Калитвинцев в эфире телеканала "Наш футбол" прокомментировал ничью в матче 11-го тура чемпионата России против ЦСКА (0:0).

"По крайней мере, я не разочарован – это точно. Каждое очко на вес золото, это заслуга команды. Удачно играем против лидеров? План был выполнен, хорошая игра в обороне. Но мы не выходили на поле отбиваться, хотели использоваться оперативным пространством и мы им пользовались.

Но это больше польза по поводу уверенности. Хотя у нас команда уверенная. У нас было много моментов, когда люди пытались не просто лодку раскачать, но и перевернуть. Но мы вместе. Хотя очков в таблице у нас пока мало", - сказал тренер.
Теги: Калитвинцев Динамо ЦСКА
Сегодня, 19:02
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: Lacan (Сегодня, 19:14) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Динамо» М
Очков нет, поэтому, готовьтесь, в лучшем случае, к стыкам! А то, что играете с лидерами вничью, это не победы- это всего -лишь одно очко, а не три! Тем более дома, а что будет на выезде все знают!Очень плохо сыграли- забить на можете уже четвёртый матч! Юра, ты не поставил атакующую игру за полтора года, а выезжал на Панченко!Сейчас его нет- как играть в атаке?????Поэтому, пока не поздно, Юра, - уходи из команды!!!
Регистрация: 27.09.2011
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.