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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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20:05
Анатолий Бышовец: гол Бечирая забит из офсайда, но по исполнению очень интересный. Это единственное украшение матча
Анатолий Бышовец: гол Бечирая забит из офсайда, но по исполнению очень интересный. Это единственное украшение матча
19:14
"Реал" победил "Алавес"
"Реал" победил "Алавес"
19:02
Юрий Калитвинцев: у "Динамо" уверенная команда, пусть и пытались люди перевернуть нашу лодку (1)
Юрий Калитвинцев: у "Динамо" уверенная команда, пусть и пытались люди перевернуть нашу лодку (1)
16:05
"Атлетико" обыграл "Севилью" (1)
"Атлетико" обыграл "Севилью" (1)
"Халл Сити" не удержал победу над "Редингом"
В матче 9-го тура чемпионшипа "Халл Сити" на выезде сыграл вничью с "Редингом" – 1:1.
Чемпионшип
9-й тур
"Рединг" – "Халл Сити" – 1:1
Голы: Кэмпбелл, 28 (0:1). Бедварссон, 87 (1:1).
Чемпионшип
9-й тур
"Рединг" – "Халл Сити" – 1:1
Голы: Кэмпбелл, 28 (0:1). Бедварссон, 87 (1:1).
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