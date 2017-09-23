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"Халл Сити" не удержал победу над "Редингом"

В матче 9-го тура чемпионшипа "Халл Сити" на выезде сыграл вничью с "Редингом" – 1:1.

Чемпионшип

9-й тур

"Рединг" – "Халл Сити" – 1:1

Голы: Кэмпбелл, 28 (0:1). Бедварссон, 87 (1:1).
Теги: Халл Сити Рединг
Сегодня, 19:09
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№6 Написал: Бриг (Сегодня, 20:17) #
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online
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: 13iv74
Каких немцев?

Юрген Рёбер ФК Сатурн 2008, 2009...После его отставки Гордеев пришел..

Цитата: Бриг
Цитата: 13iv74
Каких немцев?

Юрген Рёбер ФК Сатурн 2008, 2009...После его отставки Гордеев пришел..

А еще один известный датчанин, в известной команде не прижился..
Регистрация: 21.11.2016
№5 Написал: Космос Россия (Сегодня, 20:12) #
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online

Цитата: 13iv74
Цитата: Бриг
Какое-то дежавю...У Карпина, так же в Испании получалось...Как весенний снег, тает надежда , что у Слуцкого лучше получится..Хотя , с другой стороны не у всех иностранцев получалось в России..особенно у румын... а так же немцев, испанцев и у великих типа Скалы..

Каких немцев?

У немцев в 1945 не получилось в России!
Регистрация: 13.07.2015
№4 Написал: Сибирячок (Сегодня, 20:04) #
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online
Болеет за:
«Сибирь»
Дайте Лёне поработать. Он дно пробьёт.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№3 Написал: 13iv74 земля (Сегодня, 20:00) #
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Цитата: Бриг
Какое-то дежавю...У Карпина, так же в Испании получалось...Как весенний снег, тает надежда , что у Слуцкого лучше получится..Хотя , с другой стороны не у всех иностранцев получалось в России..особенно у румын... а так же немцев, испанцев и у великих типа Скалы..

Каких немцев?
Регистрация: 22.11.2014
№2 Написал: Бриг (Сегодня, 19:59) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Какое-то дежавю...У Карпина, так же в Испании получалось...Как весенний снег, тает надежда , что у Слуцкого лучше получится..Хотя , с другой стороны не у всех иностранцев получалось в России..особенно у румын... а так же немцев, испанцев и у великих типа Скалы..
Регистрация: 21.11.2016
№1 Написал: afelayz Россия, Красноярск (Сегодня, 19:40) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Есть ощущение, что это последний матч для Лёни!
Регистрация: 8.08.2016
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