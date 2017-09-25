Не без помощи соседа: «Ахмат» дожал «Рубин» благодаря автоголу Оздоева

Чемпионат России

11 тур



«Ахмат» – «Рубин» 1:0

Гол: Оздоев, 86 (в свои ворота).

Программу 11-го тура чемпионата России по футболу завершали соседи по турнирной таблице – «Ахмат» и «Рубин». В случае победы одна из команд могла подняться в еврокубковую зону. Матч уверенно приближался к логичной ничьей, но в концовке хозяева заставили соперника ошибиться и добились победы. Rusfootball.info – о тяжёлом успехе «Ахмата».По ходу нынешнего сезона газоны северокавказских стадионов, которые ещё недавно казались образцовыми, превратились в настоящие «болота». Болельщики обратили внимание на выцветшую траву домашнего стадиона «Анжи» в Каспийске. Во второй лиге в зоне Юг владикавказский «Спартак» стал проводить домашние матчи на газоне, напоминающем сельское поле. Да и в Грозном качество покрытия всё чаще вызывало резонные вопросы. Руководству «Ахмата» даже пришлось перенести встречу с «Рубином» на резервную арену. В результате команды должны были разыграть три очка на подзабытом стадионе им. С. Билимханова. Искусственный газон резервной арены, конечно, наложил свой отпечаток на игру. Она тоже получилась отчасти искусственной. Хоть соперники и не отсиживались в обороне, но уже к концу первого тайма стало казаться, что ничьей не избежать.Наставник «Рубина» Курбан Бердыев выставил сразу двух номинальных форвардов. Так, место в атаке гостей заняли Азмун и Канунников. Впрочем, тренерский штаб казанцев возложил на них немного другие функции. Форварды регулярно возвращались в оборону, чтобы помогать своим защитникам. Возможно, на гостей так сильно повлияла черновая работа, что в первом тайме они практически не цеплялись за мяч на чужой половине поля. Казанцы действовали довольно прямолинейно, отправляя мяч в борьбу на Азмуна и Канунникова. Все старания нападающих так и оказались тщетными: до перерыва казанцы нанесли всего четыре удара, один из которых пришёлся в створ ворот соперника.В свою очередь Олег Кононов сделал ставку на быструю фланговую игру. Мохаммади и Уциев неплохо справились с ролью бегунков-латералей. И уже на 18-й минуте Мохаммади легко пробросил мяч мимо Бауэра, а следом навесил в штрафную. Садаев бил в упор, но Джанаев, появившийся в этом матче в стартовом составе, выручил свою команду.«Ахмат» владел преимуществом, но моменты возникали крайне редко. «Рубин» в случае необходимости оборонялся всей командой. Так, на 40-й минуте Азмун после углового хозяев выбил мяч из пустых ворот. «Рубин» ответил на это контратакой, которую неточным ударом завершил Канунников. В итоге соперники ушли на перерыв, так и не порадовав зрителей забитыми мячами.После перерыва характер игры практически не изменился. Наставник грозненцев Олег Кононов ни на секунду не выключался из игры, постоянно подсказывая своим подопечным. Хозяева в упор не слышали своего тренера. Терпение Кононова лопнуло через 15 минут после начала второго тайма. Он провёл двойную замену, обновив нападение. Вместо Садаева и Лео Жабы на поле вышли Мбенг и Митришев. Тут же Курбан Бердыев бросил в бой ветерана Карадениза, заменившего Лестьена.В концовке именно Митришев мог стать главным героем. Кононов долго что-то объяснял Уциеву, готовившемся вводить мяч из-за боковой. После этого капитан грозненцев выбросил мяч назад, а оттуда сразу последовала длинная передача в штрафную. Мбенг здорово открылся под этот пас и скинул мяч под удар Митришеву. Форварду «Ахмата» нужно было лишь расстрелять ворота с нескольких метров, но он не попал по мячу.«Ахмат» в эти минуты явно больше хотел победить, нежели его соперник. «Рубин» вновь скатился к длинным передачам вперёд, но такая игра явно не подходила Караденизу. По всей видимости, с ничьёй уже смирились все, но на последних минутах хозяевам улыбнулась удача. Весьма символично, что помог им в этом Магомед Оздоев – представитель соседней Ингушетии, которого в межсезонье активно «сватали» в «Ахмат». Сперва полузащитник «Рубина» потерял мяч в середине поля, а затем ещё и так торопился в свою штрафную, что затолкал мяч в собственные ворота. После скидки Мбенга Исмаэл проталкивал мяч в ворота, но Джанаев отбил. Впрочем, мяч попал в Оздоева и перевалился через голкипера «Рубина», распластавшегося на газоне.На спасение у «Рубина» оставалось чуть более пяти минут. Сесар Навас отправился исполнять роль центрфорварда, а длинные передачи стали приобретать больше смысла. Тем не менее, «Рубин» так и не сумел ничего придумать в концовке. Пожалуй, лучший момент был у Карадениза, пробивавшего штрафной примерно с 20 метров. Но ветеран «Рубина» так и не пристрелялся: во второй раз в этом матче он угодил в стенку.Концовка прошла в отчаянных попытках «Ахмата» потянуть время. В этом хозяевам помогали все: голкипер Городов получил жёлтую карточку за неспешный ввод мяча в игру, а грозненские боллбои явно не хотели отдавать мячи, уходившие в аут. Впрочем, вряд ли гости могут винить в поражении кого-либо кроме себя.«Ахмат» после этой победы поднялся на 5-е место. Теперь от заветной тройки грозненцев отделяют четыре очка. «Рубин» остался в середине турнирной таблицы. Казанцы делят восьмую строчку со «Спартаком». Похоже, что Бердыев и «красно-белые» снова встретились.Городов, Анхель, Родольфо, Семенов, Мохаммади, Уциев, Жаба (Митришев, 61), Бериша (Балай, 80), Швец, Исмаэл, Садаев (Мбенг, 61).Джанаев, Кудряшов, Навас, Сигурдссон, Набиуллин, Бауэр, Мвила, Оздоев, Лестьен (Карадениз, 66), Канунников, Азмун (Жемалетдинов, 76).Мбенг, 88, Городов 90+3 – Жемалетдинов, 90