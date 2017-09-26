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Жозе Моуринью: нынешний ЦСКА - сильнейший из всех, с которыми я встречался

Жозе Моуринью: нынешний ЦСКА - сильнейший из всех, с которыми я встречался Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью в преддверии матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов выразил мнение, что нынешний состав ЦСКА является самым сильным за всё то время, что он встречался с армейцами.

- Самым сильным звеном ЦСКА считается средняя линия, где играют Головин и Дзагоев. Как будете будете с ними справляться, учитывая потерю Фелайни?

- Действительно мы потеряли Погбу, Кэррика и Фелайни, но мы не будем концентрироваться на индивидуальных действиях и противостояниях. Мы попытаемся найти правильный баланс и будем играть как единая команда.

- В последнем матче вас удалили с бровки, многие говорят, что это было ошибочное решение. Никаких санкций после этого удаления не последовало...

- Если меня не наказали, значит, я сделал все правильно. ФА не считает, что я что-то нарушил, и это меня радует. Так что следующий матч в Англии я буду проводить как обычно от бровки.

- Вы уже играли с ЦСКА и вообще с российскими команда, в прошлом году вы приезжал в Ростов. Когда узнали, что опять едете в Россию что подумали?

- С ЦСКА я встречался, будучи тренером "Челси", "Интера" и "Реала", теперь приехал сюда с Манчестером. По поводу города могу сказать, когда приезжаю сюда, вижу, что он становится лучше и лучше. Что касается команды, это лучший ЦСКА, с которым мы играли за все это время.

- Вы упомянули Поля Погба, есть информация о сроках его возвращения?

- Нет.

- Мхитарян очень хорошо выделяется на европейской арене, особенно в прошлом году. Что особенного в этих играх, что Генрих выходит на новый уровень в них? Может быть, дело в том, что европейский футбол более техничен чем английский?

- В прошлом году он хорошо сыграл в Лиге Европы, но Лига Чемпионов это совсем другой уровень, так что посмотрим.

- Вы сказали, когда подписывали Линделефа, что ему потребуется некоторое время, чтобы адаптироваться к английскому футболу. Есть ли у него шанс выйти в этой Лиге Чемпионов и продолжать прогрессировать?

- Мы даём ему это время на адаптацию. Когда есть такая возможность, мы выпускаем его на поле. Он прогрессирует, и мы будем продолжать давать ему время.

- Ваша команда сейчас в великолепной форме, вы сыграли только одну ничью, все остальные матчи выиграли. В чем секрет вашего успеха?

- Я не могу гарантировать успех. Единственное, что мы можем делать, это продолжать тренироваться, выходить на поле и показывать свою лучшую игру. Как и в последней игре с Саутгемптоном, иногда нам приходится терпеть, мы не можем доминировать все время. Соперник тоже будет иметь свои моменты и атаковать.

- Что думаете о Витиньо?

- Я не люблю говорю про соперников, потому что когда я говорю хорошо о соперниках это их мотивирует, когда я говорю негативно о соперниках, это мотивирует их ещё больше. Повторюсь, этот ЦСКА - лучший ЦСКА, с которым я встречался за всю карьеру.

Rusfootball.info
Теги: Моуринью ЦСКА Манчестер Юнайтед
Сегодня, 16:05
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6
(1)
№6 Написал: 77хонда москва (Сегодня, 16:30) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Цезарь
Ничейку надо цеплять хотя бы

Крупно не просрать хотя бы, ничейка была бы просто охyенным результатом.
Регистрация: 18.11.2012
№5 Написал: BAFOMET Везде (Сегодня, 16:29) #
  • +2
  •  (2)
online

Spartacus1971,
Согласен. Та команда была просто конфетка!
Регистрация: 17.06.2016
№4 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 16:16) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Ну я если честно не помню с какими составами коней играли команды Моуриньо,но для меня лично,самый сильный был состав ,где играли Карвальо,Вагнер и тд и тп,та была машина.
Регистрация: 12.02.2013
№3 Написал: BAFOMET Везде (Сегодня, 16:13) #
  • -2
  •  (4)
online

Маур боится армейцев?!?
Регистрация: 17.06.2016
№2 Написал: Цезарь (Сегодня, 16:12) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Ничейку надо цеплять хотя бы, хотя конечно решающие матчи будут с Базелем и Бенфикой
Регистрация: 21.09.2017
№1 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 16:08) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
ЦСКА
Маур в своем стиле) Потом в случае выигрыша скажет: Мы обыграли один из сильнейших клубов Европы!


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
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