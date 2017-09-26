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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Жозе Моуринью: нынешний ЦСКА - сильнейший из всех, с которыми я встречался
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью в преддверии матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов выразил мнение, что нынешний состав ЦСКА является самым сильным за всё то время, что он встречался с армейцами.
- Самым сильным звеном ЦСКА считается средняя линия, где играют Головин и Дзагоев. Как будете будете с ними справляться, учитывая потерю Фелайни?
- Действительно мы потеряли Погбу, Кэррика и Фелайни, но мы не будем концентрироваться на индивидуальных действиях и противостояниях. Мы попытаемся найти правильный баланс и будем играть как единая команда.
- В последнем матче вас удалили с бровки, многие говорят, что это было ошибочное решение. Никаких санкций после этого удаления не последовало...
- Если меня не наказали, значит, я сделал все правильно. ФА не считает, что я что-то нарушил, и это меня радует. Так что следующий матч в Англии я буду проводить как обычно от бровки.
- Вы уже играли с ЦСКА и вообще с российскими команда, в прошлом году вы приезжал в Ростов. Когда узнали, что опять едете в Россию что подумали?
- С ЦСКА я встречался, будучи тренером "Челси", "Интера" и "Реала", теперь приехал сюда с Манчестером. По поводу города могу сказать, когда приезжаю сюда, вижу, что он становится лучше и лучше. Что касается команды, это лучший ЦСКА, с которым мы играли за все это время.
- Вы упомянули Поля Погба, есть информация о сроках его возвращения?
- Нет.
- Мхитарян очень хорошо выделяется на европейской арене, особенно в прошлом году. Что особенного в этих играх, что Генрих выходит на новый уровень в них? Может быть, дело в том, что европейский футбол более техничен чем английский?
- В прошлом году он хорошо сыграл в Лиге Европы, но Лига Чемпионов это совсем другой уровень, так что посмотрим.
- Вы сказали, когда подписывали Линделефа, что ему потребуется некоторое время, чтобы адаптироваться к английскому футболу. Есть ли у него шанс выйти в этой Лиге Чемпионов и продолжать прогрессировать?
- Мы даём ему это время на адаптацию. Когда есть такая возможность, мы выпускаем его на поле. Он прогрессирует, и мы будем продолжать давать ему время.
- Ваша команда сейчас в великолепной форме, вы сыграли только одну ничью, все остальные матчи выиграли. В чем секрет вашего успеха?
- Я не могу гарантировать успех. Единственное, что мы можем делать, это продолжать тренироваться, выходить на поле и показывать свою лучшую игру. Как и в последней игре с Саутгемптоном, иногда нам приходится терпеть, мы не можем доминировать все время. Соперник тоже будет иметь свои моменты и атаковать.
- Что думаете о Витиньо?
- Я не люблю говорю про соперников, потому что когда я говорю хорошо о соперниках это их мотивирует, когда я говорю негативно о соперниках, это мотивирует их ещё больше. Повторюсь, этот ЦСКА - лучший ЦСКА, с которым я встречался за всю карьеру.
Rusfootball.info
- Самым сильным звеном ЦСКА считается средняя линия, где играют Головин и Дзагоев. Как будете будете с ними справляться, учитывая потерю Фелайни?
- Действительно мы потеряли Погбу, Кэррика и Фелайни, но мы не будем концентрироваться на индивидуальных действиях и противостояниях. Мы попытаемся найти правильный баланс и будем играть как единая команда.
- В последнем матче вас удалили с бровки, многие говорят, что это было ошибочное решение. Никаких санкций после этого удаления не последовало...
- Если меня не наказали, значит, я сделал все правильно. ФА не считает, что я что-то нарушил, и это меня радует. Так что следующий матч в Англии я буду проводить как обычно от бровки.
- Вы уже играли с ЦСКА и вообще с российскими команда, в прошлом году вы приезжал в Ростов. Когда узнали, что опять едете в Россию что подумали?
- С ЦСКА я встречался, будучи тренером "Челси", "Интера" и "Реала", теперь приехал сюда с Манчестером. По поводу города могу сказать, когда приезжаю сюда, вижу, что он становится лучше и лучше. Что касается команды, это лучший ЦСКА, с которым мы играли за все это время.
- Вы упомянули Поля Погба, есть информация о сроках его возвращения?
- Нет.
- Мхитарян очень хорошо выделяется на европейской арене, особенно в прошлом году. Что особенного в этих играх, что Генрих выходит на новый уровень в них? Может быть, дело в том, что европейский футбол более техничен чем английский?
- В прошлом году он хорошо сыграл в Лиге Европы, но Лига Чемпионов это совсем другой уровень, так что посмотрим.
- Вы сказали, когда подписывали Линделефа, что ему потребуется некоторое время, чтобы адаптироваться к английскому футболу. Есть ли у него шанс выйти в этой Лиге Чемпионов и продолжать прогрессировать?
- Мы даём ему это время на адаптацию. Когда есть такая возможность, мы выпускаем его на поле. Он прогрессирует, и мы будем продолжать давать ему время.
- Ваша команда сейчас в великолепной форме, вы сыграли только одну ничью, все остальные матчи выиграли. В чем секрет вашего успеха?
- Я не могу гарантировать успех. Единственное, что мы можем делать, это продолжать тренироваться, выходить на поле и показывать свою лучшую игру. Как и в последней игре с Саутгемптоном, иногда нам приходится терпеть, мы не можем доминировать все время. Соперник тоже будет иметь свои моменты и атаковать.
- Что думаете о Витиньо?
- Я не люблю говорю про соперников, потому что когда я говорю хорошо о соперниках это их мотивирует, когда я говорю негативно о соперниках, это мотивирует их ещё больше. Повторюсь, этот ЦСКА - лучший ЦСКА, с которым я встречался за всю карьеру.
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