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Диего Коста официально стал игроком "Атлетико"

Бывший форвард "Челси" Диего Коста вернулся в "Атлетико", сообщает официальный сайт мадридской команды.

В испанском клубе Коста будет выступать под 18-м номером.

"Я очень рад вернуться домой. "Атлетико" — мой дом. Я очень, очень счастлив", — сказал Диего Коста.
Теги: Коста Атлетико Трансферы
Сегодня, 02:24
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