Диего Коста официально стал игроком "Атлетико"

Бывший форвард "Челси" Диего Коста вернулся в "Атлетико", сообщает официальный сайт мадридской команды.В испанском клубе Коста будет выступать под 18-м номером."Я очень рад вернуться домой. "Атлетико" — мой дом. Я очень, очень счастлив", — сказал Диего Коста.