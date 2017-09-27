Дик Адвокат: однажды я остановил тренировку "Зенита" и сказал: "Все, я пошел домой"

Бывший главный тренер «Зенита» Дик Адвокат, который сегодня отмечает 70-летие, вспомнил моменты своей работы в Санкт-Петербурге.— Мы этот момент недавно обсуждали с Кором Потом, мы же друзья до сих пор. Я сказал: «Я пошел домой». А футболисты не знали, как реагировать. На следующий день я начал тренировку со слов «Теперь мы делаем по-моему». Ситуация началась меняться.Изначально присутствовало некая граница между русскими игроками и иностранцами. Я объяснял ребятам, что они нужны друг другу. Вы прибыли сюда из разных стран, но для того, чтоб стать успешной командой. Я помню, что спросил футболистов, сидевших на траве: «Кто из вас становился чемпионом?». Я знал, что никто. «Я пять раз становился чемпионом. Я знаю, как это делается. Я могу сделать "Зенит" чемпионом».Постепенно ситуация стала меняться. Конечно, при помощи "Газпрома" и Фурсенко, Дюкова, Сарсании и всех сотрудников клуба. Клуб стал намного организованней.— Я смотрел ваш матч против «Краснодара». Игра против «Утрехта» оставила противоречивые впечатления, а матч с «Краснодаром» очень понравился. Это настоящая команда, которая знает, что делает. Есть яркие футболисты. Этот матч — против сильного «Краснодара» — очень порадовал.