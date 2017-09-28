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Гол спартаковца Фернандо номинирован на лучший гол тура Лиги чемпионов

Гол хавбека "Спартака" Фернандо в ворота "Ливерпуля" вошел число номинантов на лучший гол недели по итогам тура Лиги чемпионов.

Также на это звание претендуют голы Скотта Синклера ("Селтик"), Эдинсона Кавани ("Пари Сен-Жермен"), Гарета Бейла ("Реал") и Кевина Де Брёйне ("Манчестер Сити").

УЕФА
Теги: Фернандо Спартак
Сегодня, 14:19
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