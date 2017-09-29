Московское дерби и чемпион против самой миролюбивой команды. Превью 12-го тура РФПЛ

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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
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Rusfootball.info предваряет матчи 12-го тура Премьер-Лиги.
Стартует 12-й тур в Туле. «Арсенал» примет одного из своих самых неудобных соперников. Еще никогда в истории противостояния с «Краснодаром» ему не удавалось забить хотя бы один гол. Это не помешало, правда, в прошлом сезоне зацепить нулевую ничью, но все равно цифры 8:0 в пользу «быков» выглядят устрашающе. Нынче тульская команда стала чаще поражать ворота соперника. По крайней мере, она является самой забивной среди представителей нижней части турнирной таблицы. Пожалуй, в этот раз есть достаточно большие шансы на то, что «Арсенал» впервые пробьет вратаря «Краснодара».
Даже несмотря на то, что Божович не сможет рассчитывать на дисквалифицированного Шевченко. У черногорского специалиста есть варианты замены, среди которых напрашивается выход на поле Горбатенко. Не забудем, что в Туле есть еще Расич, но, чтобы дать ему поиграть, придется убрать кого-то из легионеров – с лимитом в «Арсеналом» не все просто. «Краснодар» к этому туру подходит практически без потерь. По традиции мы напомним, что вне игры остается только продолжающий восстанавливаться от повреждения ахиллова сухожилия Страндберг. Так что, если проблемы могут возникнуть у подопечных Шалимова, то больше связанные с психологическим состоянием после поражения от «Зенита».
29 сентября, 19:30, стадион "Арсенал", Тула
Главный судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону)
Дисквалифицированы: Шевченко – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Арсенал": Габулов – Сунзу, Беляев, Альварес, Комбаров – Ткачев, Чаушич, Александров, Боурчану, Горбатенко – Джорджевич
"Краснодар": Крицюк - Шишкин, Гранквист, Мартынович, Петров – Газинский, Каборе, Подберезкин, Классон, Перейра – Смолов
Последние матчи: В П Н В П / Н В В В П
Статистика личных встреч: 4 +0 =1 -3 0:8
Котировки: 4.33 - 3.42 - 1.90
Матчи прошлого сезона: 0:0, 0:2
Трансляция матча:
Неделю назад «хабаровчане» и «ростовчане» потерпели поражения. Они вышли разными по сценарию игры и по соотношению сил на поле, но сути это не меняет – в очной встрече оба клуба будут еще более злыми. Злыми, конечно, по-спортивному. «СКА» вообще пора уже выбираться с последнего места. Подопечные Поддубского в последних турах показывают неплохой футбол, но никак не могут победить. «Ростов», в свою очередь, тоже имеет право посетовать на недобор очков, ведь если мы посмотрим на результаты, то команда Кучука в чемпионате не выигрывала с 12 августа.
Интересно, что хабаровский и ростовский клубы уже встречались между собой на высоком уровне. Четыре года назад они играли в переходных матчах за право выступать в Премьер-Лиге, и тогда оба раза сильнее был «Ростов». «СКА», собственно говоря, за 180 минут не смог забить ни одного гола. Если вернуться во времена нынешние, то стоит отметить, что в Хабаровск из-за дисквалификации не полетит Юсупов. Также Кучук не сможет рассчитывать на травмированного Бобена. «Хабаровчане» не имеют игроков, перебравших желтых карточек, но есть Землянухин и Друзин, которые не могут играть из-за имеющихся у них повреждений.
30 сентября, 11:30, стадион "имени Ленина", Хабаровск
Главный судья: Игорь Федотов (Москва)
Дисквалифицированы: нет – Юсупов
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"СКА-Хабаровск": Довбня – Эдиев, Пуцко, Димидко, Наваловский, Савичев – Габулов, Дедечко, Корян, Карасев – Маркович
"Ростов": Песьяков - Гацкан, Вилюш, Ингасон, Макеев, Паршивлюк – Байрамян, Зуев, Калачев, Ионов – Бухаров
Последние матчи: Н Н Н Н П / Н Н Н П П
Статистика личных встреч: 2 +0 =0 -2 0:3
Котировки: 5.26 - 3.19 - 1.83
Матчи прошлого сезона: не встречались
Трансляция матча:
За разборками лидеров и переживаниями по поводу действующего чемпиона несколько в тени остался прогресс «Ахмата». Грозненский клуб не проигрывает в Премьер-Лиге больше месяца и уже поднялся на пятое место. Победа в предстоящем туре теоретически может позволить ему догнать ЦСКА и приблизиться к зоне Лиги Чемпионов на расстояние в одно очко. Команда Кононова выступает практически в оптимальном составе – вне основы остается только Олег Иванов, который продолжает залечивать свою травму. В этой связи смею заявить, что на выезд в Санкт-Петербург «Ахмат» отправляется в статусе фаворита.
Тем более что «Тосно» остается единственной командой, которая еще ни разу в этом сезоне не побеждала на своем поле. Да и вообще «тосненцы» давно не набирали три очка – предыдущая победа на их счету значится в середине августа. С другой стороны, в трех последних домашних матчах они не проигрывали, сумев добыть ничью в том числе со «Спартаком». В игре против «Ахмата» Дмитрий Парфенов не сможет рассчитывать на дисквалифицированного Мирзова. Под вопросом участие в предстоящей встрече Галиуллина и Маркова. Зато отбывший наказание Шахов снова готов помочь своей команде.
30 сентября, 14:00, стадион "Петровский", Санкт-Петербург
Главный судья: Алексей Николаев (Москва)
Дисквалифицированы: Мирзов – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Тосно": Юрченко - Чернов, Шахов, Дугалич, Дудиев – Казаев, Палиенко, Мелкадзе, Полетанович – Нуну Роша, Заболотный
"Ахмат": Городов – Мохаммади, Уциев, Семенов, Анхель, Родолфо – Швец, Исмаэл Силва, Лео Жаба – Митришев, Садаев
Последние матчи: Н П Н Н П / П В Н Н В
Статистика личных встреч: в РФПЛ не встречались
Котировки: 2.88 - 3.06 - 2.66
Матчи прошлого сезона: не встречались
Трансляция матча:
Интереснейшая встреча состоится в Казани. Под не самой яркой вывеской скрывается большая интрига. «Рубин» проигрывает в трех последних турах, «Амкар» имеет серию из побед над «Локомотивом», «Факелом» и «СКА-Хабаровск». Если еще несколько недель назад мы бы смело сказали, что в домашней игре предпочтительные шансы на успех имеет команда Бердыева, то сейчас об этом сложно утверждать с такой уверенностью. Любопытно, что «казанцы» стабильно играют вничью первый тайм и проигрывают вторую половину встречи. Есть соблазн сказать, что им не хватает физики. При этом «Амкар» очень хорошо бегает на протяжении всех 90 минут, отличаясь дисциплинированностью, самоотдачей и достаточно высокой результативностью.
В общем говоря, хозяевам абсолютно точно будет очень непросто, а гости, пожалуй, имеют вполне неплохие шансы на то, чтобы увезти из Казани какие-то очки. В предстоящей встрече Гаджиев не сможет рассчитывать на травмированных Огуде, Гасилина и Браун Форбса. Хотя последний при определенных обстоятельствах может успеть восстановиться и выйти на поле. Бердыев, в свою очередь, рискует недосчитаться Кузьмина, который имеет небольшое повреждение. Зато Курбан Бекиевич вновь сможет зацементировать центр обороны с помощью отбывшего дисквалификацию Граната, а также сможет укрепить опорную зону с помощью залечившего свою травму Камболова.
30 сентября, 16:30, стадион "Казань Арена", Казань
Главный судья: Михаил Вилков (Нижний Новгород)
Дисквалифицированы: нет – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Рубин": Джанаев – Сигурдссон, Кудряшов, Набиуллин, Бауэр, Навас – Оздоев, Лестьенн, М’Вила, Азмун – Канунников
"Амкар": Нигматуллин - Милькович, Сиваков, Занев, Белоруков, Зайцев – Конде, Гол, Комолов, Баланович – Бодул
Последние матчи: В В П П П / П В П В В
Статистика личных встреч: 26 +11 =10 -5 33:21
Котировки: 1.75 - 3.43 - 5.60
Матчи прошлого сезона: 0:0, 2:1
Трансляция матча:
«Спартак» после встреч с «Анжи» и «Ливерпулем» проведет еще один домашний матч. На этот раз его соперником будет самая миролюбивая, но далеко не самая слабая команда Премьер-Лиги. «Урал» в этом сезоне проиграл лишь однажды и сейчас находится в таблице выше действующего чемпиона. Подопечные Тарханова демонстрируют качественный футбол, пропуская не больше чем идущие в лидерах «Локомотив» и «Краснодар». Ко встрече с «красно-белыми» «шмели» подходят с минимальными потерями – не смогут сыграть Димитров и Данцев. Об этом перед матчем заявил сам Тарханов, добавив при этом очень интересную мысль: «Во вторник «Спартак» мужественно отбился от «Ливерпуля». Нам надо теперь сыграть также мужественно».
Что ж, посмотрим, как это получится у «Урала». Определенное преимущество в физических кондициях у них должно быть. Мало того, что столичный клуб изрядно помучали в Лиге Чемпионов, так его по-прежнему продолжает преследовать невероятная череда травм. На данный момент повреждения имеют сразу 11 игроков основного состава. Из новых в этом списке Ребров, Попов и Самедов. Артем абсолютно точно не сможет сыграть в эту субботу, Ивелин и Александр теоретически могут оказаться в заявке или даже на поле. В этой непростой ситуации болельщиков «Спартака» могут греть мысли о том, что «Урал» традиционно является вполне удобным соперником для их любимцев. В 12-ти случаях из 16-ти «красно-белые» одерживали победу над «шмелями». При этом последние три матча между ними заканчивались с одинаковым счетом – 1:0 в пользу «москвичей».
30 сентября, 19:00, стадион "Открытие Арена", Москва
Главный судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург)
Дисквалифицированы: нет – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Спартак": Селихов – Джикия, Боккетти, Таски, Кутепов, Ещенко - Фернандо, Бакаев, Педро Роша, Пашалич – Луис Адриано
"Урал": Годзюр - Меркулов, Балажиц, Кулаков, Ароян – Евсеев, Бавин, Глушков, Чантурия, Бикфалви – Бумаль Майега
Последние матчи: П Н В Н Н / Н П Н В В
Статистика личных встреч: 16 +12 =1 -3 37:9
Котировки: 1.54 - 4.31 - 5.93
Матчи прошлого сезона: 1:0, 1:0
Трансляция матча:
Воскресная программа 12-го тура стартует на «Арене ЦСКА». На сей раз здесь будет гостить не столь великий и ужасный клуб как «Манчестер Юнайтед», а потому у хозяев будет побольше шансов на победу. Тем более что «Уфа» еще никогда в своей истории не выигрывала у «армейцев», да и вообще лишь однажды сыграла вничью. Клуб из Башкортостана не выглядит грозным соперником, хотя не стоит забывать, что в прошлом туре ему удалось прервать длительную безвыигрышную серию. Не секрет, что после долгожданной победы зачастую следует мощный эмоциональный подъем и резкое улучшение результатов.
Правда, успех во встрече с «Арсеналом» был несколько омрачен повреждениями у Табидзе и Тумасяна – теперь участие этих игроков в матче с ЦСКА под вопросом. У столичного клуба никаких потерь нет, поэтому Гончаренко сможет выставить каждого из своих подопечных. Другое дело, что не все могут находиться в хороших физических кондициях после выступления в Лиге Чемпионов. Да и с эмоциональной точки зрения у кого-то могут быть проблемы. Не исключено, что Виктор Михайлович решит дать отдохнуть некоторым игрокам основы и выпустит на поле молодежь. Например, автора единственного гола в ворота «Манчестер Юнайтед» Константина Кучаева.
1 октября, 14:00, стадион "Арена ЦСКА", Москва
Главный судья: Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург)
Дисквалифицированы: нет – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
ЦСКА: Акинфеев - В. Березуцкий, Игнашевич, Васин, Щенников, Фернандес – Вернблум, Натхо, Дзагоев, Головин – Витиньо
"Уфа": Беленов - Никитин, Аликин, Живоглядов, Сухов, Йокич – Пауревич, Ванек, Стоцкий, Слай – Фатаи
Последние матчи: Н П В В Н / Н П П П В
Статистика личных встреч: 6 +5 =1 -0 16:4
Котировки: 1.32 - 5.00 - 12.00
Матчи прошлого сезона: 1:0, 2:0
Трансляция матча:
Предстоящее в это воскресенье московское дерби не претендует на звание самого яркого по афише, но своя интрига в нем абсолютно точно есть. «Локомотив» достаточно легко разделался с середняком чешского чемпионата в Лиге Европы, поэтому нет смысла говорить, что он сильно устал. Конечно, определенные трудозатраты пришлось приложить, но вряд ли они окажут ключевое влияние на физическую готовность игроков перед игрой с «Динамо». Скорее наоборот – разгромная победа над «Злином» позволит находиться в хорошем расположении духа.
«Бело-голубые» пока только мечтают вернуться в еврокубки. Им до этого явно далеко, поскольку даже сейчас в чемпионате России они не могут выиграть с 12 августа. Калитвинцева пока не собираются отправлять в отставку, но это не значит, что у него бесконечный кредит доверия. Любому терпению приходит конец. Любопытно, что по итогам 12-го тура «Динамо» может оказаться на последнем месте в турнирной таблице. Да, для этого нужно, чтобы одновременно победили «Тосно», «Анжи» и «СКА-Хабаровск», но зачем рисковать – лучше победить самим и устремиться к более высоким местам.
1 октября, 16:30, стадион "РЖД Арена", Москва
Главный судья: Сергей Карасев (Москва)
Дисквалифицированы: нет – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Локомотив": Гильерме - Пейчинович, Кверквелия, Лысов, Игнатьев – И. Денисов, Тарасов, Фернандеш, Ал. Миранчук – Фарфан, Эдер
"Динамо": Шунин – Терехов, Шунич, Хольмен, Козлов – Соу, Тиам, Соснин, Темников – Вандерсон, Бечирай
Последние матчи: В В Н П В / Н П Н П Н
Статистика личных встреч: 50 +22 =14 -14 84:70
Котировки: 1.80 - 3.40 - 5.40
Матчи прошлого сезона: не встречались
Трансляция матча:
«Зенит» продолжает идти катком не только по чемпионату России, но и по Лиге Европы. Ни «Краснодар», ни «Реал Сосьедад» ничего не смогли сделать с мощной атакой питерского клуба. Глядя на следующего соперника подопечных Манчини, кажется, что у него вообще нет никаких шансов на успех. «Анжи», конечно, героически спасся в игре со «Спартаком» в прошлые выходные, но это скорее говорит о слабости чемпиона, чем о силе предпоследней команды Премьер-Лиги. «Махачкалинцы» пропускают больше всех, «питерцы» забивают больше всех – в их очной встрече напрашивается вполне очевидный исход.
1 октября, 19:00, стадион "Анжи Арена", Каспийск
Главный судья: Алексей Матюнин (Москва)
Дисквалифицированы: нет – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Анжи": Будаков - Фибель, Тетрашвили, Самарджич, Полуяхтов – Бакаев, Данченко, Яковлев, Кацаев, Маркелов – Прудников
"Зенит": Лунев - Маммана, Кришито, Иванович, Мевля – Краневиттер, Кузяев, Ерохин, Кокорин, Полоз – Дзюба
Последние матчи: П В Н П Н / В Н Н В В
Статистика личных встреч: 20 +2 =9 -9 19:32
Котировки: 8.00 - 4.60 - 1.43
Матчи прошлого сезона: 2:2, 1:1
Трансляция матча:
Иван Долинин, Rusfootball.info
"Арсенал" – "Краснодар"
Стартует 12-й тур в Туле. «Арсенал» примет одного из своих самых неудобных соперников. Еще никогда в истории противостояния с «Краснодаром» ему не удавалось забить хотя бы один гол. Это не помешало, правда, в прошлом сезоне зацепить нулевую ничью, но все равно цифры 8:0 в пользу «быков» выглядят устрашающе. Нынче тульская команда стала чаще поражать ворота соперника. По крайней мере, она является самой забивной среди представителей нижней части турнирной таблицы. Пожалуй, в этот раз есть достаточно большие шансы на то, что «Арсенал» впервые пробьет вратаря «Краснодара».
Даже несмотря на то, что Божович не сможет рассчитывать на дисквалифицированного Шевченко. У черногорского специалиста есть варианты замены, среди которых напрашивается выход на поле Горбатенко. Не забудем, что в Туле есть еще Расич, но, чтобы дать ему поиграть, придется убрать кого-то из легионеров – с лимитом в «Арсеналом» не все просто. «Краснодар» к этому туру подходит практически без потерь. По традиции мы напомним, что вне игры остается только продолжающий восстанавливаться от повреждения ахиллова сухожилия Страндберг. Так что, если проблемы могут возникнуть у подопечных Шалимова, то больше связанные с психологическим состоянием после поражения от «Зенита».
29 сентября, 19:30, стадион "Арсенал", Тула
Главный судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону)
Дисквалифицированы: Шевченко – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Арсенал": Габулов – Сунзу, Беляев, Альварес, Комбаров – Ткачев, Чаушич, Александров, Боурчану, Горбатенко – Джорджевич
"Краснодар": Крицюк - Шишкин, Гранквист, Мартынович, Петров – Газинский, Каборе, Подберезкин, Классон, Перейра – Смолов
Последние матчи: В П Н В П / Н В В В П
Статистика личных встреч: 4 +0 =1 -3 0:8
Котировки: 4.33 - 3.42 - 1.90
Матчи прошлого сезона: 0:0, 0:2
Трансляция матча:
"СКА-Хабаровск" – "Ростов"
Неделю назад «хабаровчане» и «ростовчане» потерпели поражения. Они вышли разными по сценарию игры и по соотношению сил на поле, но сути это не меняет – в очной встрече оба клуба будут еще более злыми. Злыми, конечно, по-спортивному. «СКА» вообще пора уже выбираться с последнего места. Подопечные Поддубского в последних турах показывают неплохой футбол, но никак не могут победить. «Ростов», в свою очередь, тоже имеет право посетовать на недобор очков, ведь если мы посмотрим на результаты, то команда Кучука в чемпионате не выигрывала с 12 августа.
Интересно, что хабаровский и ростовский клубы уже встречались между собой на высоком уровне. Четыре года назад они играли в переходных матчах за право выступать в Премьер-Лиге, и тогда оба раза сильнее был «Ростов». «СКА», собственно говоря, за 180 минут не смог забить ни одного гола. Если вернуться во времена нынешние, то стоит отметить, что в Хабаровск из-за дисквалификации не полетит Юсупов. Также Кучук не сможет рассчитывать на травмированного Бобена. «Хабаровчане» не имеют игроков, перебравших желтых карточек, но есть Землянухин и Друзин, которые не могут играть из-за имеющихся у них повреждений.
30 сентября, 11:30, стадион "имени Ленина", Хабаровск
Главный судья: Игорь Федотов (Москва)
Дисквалифицированы: нет – Юсупов
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"СКА-Хабаровск": Довбня – Эдиев, Пуцко, Димидко, Наваловский, Савичев – Габулов, Дедечко, Корян, Карасев – Маркович
"Ростов": Песьяков - Гацкан, Вилюш, Ингасон, Макеев, Паршивлюк – Байрамян, Зуев, Калачев, Ионов – Бухаров
Последние матчи: Н Н Н Н П / Н Н Н П П
Статистика личных встреч: 2 +0 =0 -2 0:3
Котировки: 5.26 - 3.19 - 1.83
Матчи прошлого сезона: не встречались
Трансляция матча:
"Тосно" – "Ахмат"
За разборками лидеров и переживаниями по поводу действующего чемпиона несколько в тени остался прогресс «Ахмата». Грозненский клуб не проигрывает в Премьер-Лиге больше месяца и уже поднялся на пятое место. Победа в предстоящем туре теоретически может позволить ему догнать ЦСКА и приблизиться к зоне Лиги Чемпионов на расстояние в одно очко. Команда Кононова выступает практически в оптимальном составе – вне основы остается только Олег Иванов, который продолжает залечивать свою травму. В этой связи смею заявить, что на выезд в Санкт-Петербург «Ахмат» отправляется в статусе фаворита.
Тем более что «Тосно» остается единственной командой, которая еще ни разу в этом сезоне не побеждала на своем поле. Да и вообще «тосненцы» давно не набирали три очка – предыдущая победа на их счету значится в середине августа. С другой стороны, в трех последних домашних матчах они не проигрывали, сумев добыть ничью в том числе со «Спартаком». В игре против «Ахмата» Дмитрий Парфенов не сможет рассчитывать на дисквалифицированного Мирзова. Под вопросом участие в предстоящей встрече Галиуллина и Маркова. Зато отбывший наказание Шахов снова готов помочь своей команде.
30 сентября, 14:00, стадион "Петровский", Санкт-Петербург
Главный судья: Алексей Николаев (Москва)
Дисквалифицированы: Мирзов – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Тосно": Юрченко - Чернов, Шахов, Дугалич, Дудиев – Казаев, Палиенко, Мелкадзе, Полетанович – Нуну Роша, Заболотный
"Ахмат": Городов – Мохаммади, Уциев, Семенов, Анхель, Родолфо – Швец, Исмаэл Силва, Лео Жаба – Митришев, Садаев
Последние матчи: Н П Н Н П / П В Н Н В
Статистика личных встреч: в РФПЛ не встречались
Котировки: 2.88 - 3.06 - 2.66
Матчи прошлого сезона: не встречались
Трансляция матча:
"Рубин" - "Амкар"
Интереснейшая встреча состоится в Казани. Под не самой яркой вывеской скрывается большая интрига. «Рубин» проигрывает в трех последних турах, «Амкар» имеет серию из побед над «Локомотивом», «Факелом» и «СКА-Хабаровск». Если еще несколько недель назад мы бы смело сказали, что в домашней игре предпочтительные шансы на успех имеет команда Бердыева, то сейчас об этом сложно утверждать с такой уверенностью. Любопытно, что «казанцы» стабильно играют вничью первый тайм и проигрывают вторую половину встречи. Есть соблазн сказать, что им не хватает физики. При этом «Амкар» очень хорошо бегает на протяжении всех 90 минут, отличаясь дисциплинированностью, самоотдачей и достаточно высокой результативностью.
В общем говоря, хозяевам абсолютно точно будет очень непросто, а гости, пожалуй, имеют вполне неплохие шансы на то, чтобы увезти из Казани какие-то очки. В предстоящей встрече Гаджиев не сможет рассчитывать на травмированных Огуде, Гасилина и Браун Форбса. Хотя последний при определенных обстоятельствах может успеть восстановиться и выйти на поле. Бердыев, в свою очередь, рискует недосчитаться Кузьмина, который имеет небольшое повреждение. Зато Курбан Бекиевич вновь сможет зацементировать центр обороны с помощью отбывшего дисквалификацию Граната, а также сможет укрепить опорную зону с помощью залечившего свою травму Камболова.
30 сентября, 16:30, стадион "Казань Арена", Казань
Главный судья: Михаил Вилков (Нижний Новгород)
Дисквалифицированы: нет – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Рубин": Джанаев – Сигурдссон, Кудряшов, Набиуллин, Бауэр, Навас – Оздоев, Лестьенн, М’Вила, Азмун – Канунников
"Амкар": Нигматуллин - Милькович, Сиваков, Занев, Белоруков, Зайцев – Конде, Гол, Комолов, Баланович – Бодул
Последние матчи: В В П П П / П В П В В
Статистика личных встреч: 26 +11 =10 -5 33:21
Котировки: 1.75 - 3.43 - 5.60
Матчи прошлого сезона: 0:0, 2:1
Трансляция матча:
"Спартак" – "Урал"
«Спартак» после встреч с «Анжи» и «Ливерпулем» проведет еще один домашний матч. На этот раз его соперником будет самая миролюбивая, но далеко не самая слабая команда Премьер-Лиги. «Урал» в этом сезоне проиграл лишь однажды и сейчас находится в таблице выше действующего чемпиона. Подопечные Тарханова демонстрируют качественный футбол, пропуская не больше чем идущие в лидерах «Локомотив» и «Краснодар». Ко встрече с «красно-белыми» «шмели» подходят с минимальными потерями – не смогут сыграть Димитров и Данцев. Об этом перед матчем заявил сам Тарханов, добавив при этом очень интересную мысль: «Во вторник «Спартак» мужественно отбился от «Ливерпуля». Нам надо теперь сыграть также мужественно».
Что ж, посмотрим, как это получится у «Урала». Определенное преимущество в физических кондициях у них должно быть. Мало того, что столичный клуб изрядно помучали в Лиге Чемпионов, так его по-прежнему продолжает преследовать невероятная череда травм. На данный момент повреждения имеют сразу 11 игроков основного состава. Из новых в этом списке Ребров, Попов и Самедов. Артем абсолютно точно не сможет сыграть в эту субботу, Ивелин и Александр теоретически могут оказаться в заявке или даже на поле. В этой непростой ситуации болельщиков «Спартака» могут греть мысли о том, что «Урал» традиционно является вполне удобным соперником для их любимцев. В 12-ти случаях из 16-ти «красно-белые» одерживали победу над «шмелями». При этом последние три матча между ними заканчивались с одинаковым счетом – 1:0 в пользу «москвичей».
30 сентября, 19:00, стадион "Открытие Арена", Москва
Главный судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург)
Дисквалифицированы: нет – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Спартак": Селихов – Джикия, Боккетти, Таски, Кутепов, Ещенко - Фернандо, Бакаев, Педро Роша, Пашалич – Луис Адриано
"Урал": Годзюр - Меркулов, Балажиц, Кулаков, Ароян – Евсеев, Бавин, Глушков, Чантурия, Бикфалви – Бумаль Майега
Последние матчи: П Н В Н Н / Н П Н В В
Статистика личных встреч: 16 +12 =1 -3 37:9
Котировки: 1.54 - 4.31 - 5.93
Матчи прошлого сезона: 1:0, 1:0
Трансляция матча:
ЦСКА – "Уфа"
Воскресная программа 12-го тура стартует на «Арене ЦСКА». На сей раз здесь будет гостить не столь великий и ужасный клуб как «Манчестер Юнайтед», а потому у хозяев будет побольше шансов на победу. Тем более что «Уфа» еще никогда в своей истории не выигрывала у «армейцев», да и вообще лишь однажды сыграла вничью. Клуб из Башкортостана не выглядит грозным соперником, хотя не стоит забывать, что в прошлом туре ему удалось прервать длительную безвыигрышную серию. Не секрет, что после долгожданной победы зачастую следует мощный эмоциональный подъем и резкое улучшение результатов.
Правда, успех во встрече с «Арсеналом» был несколько омрачен повреждениями у Табидзе и Тумасяна – теперь участие этих игроков в матче с ЦСКА под вопросом. У столичного клуба никаких потерь нет, поэтому Гончаренко сможет выставить каждого из своих подопечных. Другое дело, что не все могут находиться в хороших физических кондициях после выступления в Лиге Чемпионов. Да и с эмоциональной точки зрения у кого-то могут быть проблемы. Не исключено, что Виктор Михайлович решит дать отдохнуть некоторым игрокам основы и выпустит на поле молодежь. Например, автора единственного гола в ворота «Манчестер Юнайтед» Константина Кучаева.
1 октября, 14:00, стадион "Арена ЦСКА", Москва
Главный судья: Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург)
Дисквалифицированы: нет – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
ЦСКА: Акинфеев - В. Березуцкий, Игнашевич, Васин, Щенников, Фернандес – Вернблум, Натхо, Дзагоев, Головин – Витиньо
"Уфа": Беленов - Никитин, Аликин, Живоглядов, Сухов, Йокич – Пауревич, Ванек, Стоцкий, Слай – Фатаи
Последние матчи: Н П В В Н / Н П П П В
Статистика личных встреч: 6 +5 =1 -0 16:4
Котировки: 1.32 - 5.00 - 12.00
Матчи прошлого сезона: 1:0, 2:0
Трансляция матча:
"Локомотив" – "Динамо"
Предстоящее в это воскресенье московское дерби не претендует на звание самого яркого по афише, но своя интрига в нем абсолютно точно есть. «Локомотив» достаточно легко разделался с середняком чешского чемпионата в Лиге Европы, поэтому нет смысла говорить, что он сильно устал. Конечно, определенные трудозатраты пришлось приложить, но вряд ли они окажут ключевое влияние на физическую готовность игроков перед игрой с «Динамо». Скорее наоборот – разгромная победа над «Злином» позволит находиться в хорошем расположении духа.
«Бело-голубые» пока только мечтают вернуться в еврокубки. Им до этого явно далеко, поскольку даже сейчас в чемпионате России они не могут выиграть с 12 августа. Калитвинцева пока не собираются отправлять в отставку, но это не значит, что у него бесконечный кредит доверия. Любому терпению приходит конец. Любопытно, что по итогам 12-го тура «Динамо» может оказаться на последнем месте в турнирной таблице. Да, для этого нужно, чтобы одновременно победили «Тосно», «Анжи» и «СКА-Хабаровск», но зачем рисковать – лучше победить самим и устремиться к более высоким местам.
1 октября, 16:30, стадион "РЖД Арена", Москва
Главный судья: Сергей Карасев (Москва)
Дисквалифицированы: нет – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Локомотив": Гильерме - Пейчинович, Кверквелия, Лысов, Игнатьев – И. Денисов, Тарасов, Фернандеш, Ал. Миранчук – Фарфан, Эдер
"Динамо": Шунин – Терехов, Шунич, Хольмен, Козлов – Соу, Тиам, Соснин, Темников – Вандерсон, Бечирай
Последние матчи: В В Н П В / Н П Н П Н
Статистика личных встреч: 50 +22 =14 -14 84:70
Котировки: 1.80 - 3.40 - 5.40
Матчи прошлого сезона: не встречались
Трансляция матча:
"Анжи" - "Зенит"
«Зенит» продолжает идти катком не только по чемпионату России, но и по Лиге Европы. Ни «Краснодар», ни «Реал Сосьедад» ничего не смогли сделать с мощной атакой питерского клуба. Глядя на следующего соперника подопечных Манчини, кажется, что у него вообще нет никаких шансов на успех. «Анжи», конечно, героически спасся в игре со «Спартаком» в прошлые выходные, но это скорее говорит о слабости чемпиона, чем о силе предпоследней команды Премьер-Лиги. «Махачкалинцы» пропускают больше всех, «питерцы» забивают больше всех – в их очной встрече напрашивается вполне очевидный исход.
1 октября, 19:00, стадион "Анжи Арена", Каспийск
Главный судья: Алексей Матюнин (Москва)
Дисквалифицированы: нет – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Анжи": Будаков - Фибель, Тетрашвили, Самарджич, Полуяхтов – Бакаев, Данченко, Яковлев, Кацаев, Маркелов – Прудников
"Зенит": Лунев - Маммана, Кришито, Иванович, Мевля – Краневиттер, Кузяев, Ерохин, Кокорин, Полоз – Дзюба
Последние матчи: П В Н П Н / В Н Н В В
Статистика личных встреч: 20 +2 =9 -9 19:32
Котировки: 8.00 - 4.60 - 1.43
Матчи прошлого сезона: 2:2, 1:1
Трансляция матча:
Иван Долинин, Rusfootball.info
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