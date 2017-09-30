Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как сыграют "Локомотив" и "Динамо"?
Показать все опросы

Новости партнеров

Александр Побегалов: "Тамбов" не случайно находится в верхней части таблицы

Главный тренер "Шинника" Александр Побегалов прокомментировал победу над "Тамбовом" в ФНЛ.

"Перед сегодняшним матчем мы потерпели четыре поражения подряд. Вроде бы, старались, бились – в отсутствии самоотдачи не упрекнешь. А очков не набирали. Конечно, такая ситуация поддавливает. И как бы мы ни старались раскрепостить ребят, беря ответственность на себя, по первому тайму сегодня скованность ощущалась. Боязнь ошибиться не давала вернуть ту игру, с которой мы набирали очки.

"Тамбов" не случайно находится в верхней части турнирной таблицы. Команда, уверен, будет продолжать биться за высокие места. Потому что команда организованная, быстрая, злая и агрессивная, все время мотивированная. Приятно обыграть такого соперника, додавив и изменив ситуацию на поле. Потому что первый тайм явно был за "Тамбовом", а второй уже за нами. Нельзя сказать, что наша игра была очень уж изысканной, но напряженной", - цитирует Побегалова официальный сайт ФНЛ.
Теги: Побегалов Шинник Тамбов
Сегодня, 23:06
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.