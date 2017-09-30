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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Александр Побегалов: "Тамбов" не случайно находится в верхней части таблицы
Главный тренер "Шинника" Александр Побегалов прокомментировал победу над "Тамбовом" в ФНЛ.
"Перед сегодняшним матчем мы потерпели четыре поражения подряд. Вроде бы, старались, бились – в отсутствии самоотдачи не упрекнешь. А очков не набирали. Конечно, такая ситуация поддавливает. И как бы мы ни старались раскрепостить ребят, беря ответственность на себя, по первому тайму сегодня скованность ощущалась. Боязнь ошибиться не давала вернуть ту игру, с которой мы набирали очки.
"Тамбов" не случайно находится в верхней части турнирной таблицы. Команда, уверен, будет продолжать биться за высокие места. Потому что команда организованная, быстрая, злая и агрессивная, все время мотивированная. Приятно обыграть такого соперника, додавив и изменив ситуацию на поле. Потому что первый тайм явно был за "Тамбовом", а второй уже за нами. Нельзя сказать, что наша игра была очень уж изысканной, но напряженной", - цитирует Побегалова официальный сайт ФНЛ.
"Перед сегодняшним матчем мы потерпели четыре поражения подряд. Вроде бы, старались, бились – в отсутствии самоотдачи не упрекнешь. А очков не набирали. Конечно, такая ситуация поддавливает. И как бы мы ни старались раскрепостить ребят, беря ответственность на себя, по первому тайму сегодня скованность ощущалась. Боязнь ошибиться не давала вернуть ту игру, с которой мы набирали очки.
"Тамбов" не случайно находится в верхней части турнирной таблицы. Команда, уверен, будет продолжать биться за высокие места. Потому что команда организованная, быстрая, злая и агрессивная, все время мотивированная. Приятно обыграть такого соперника, додавив и изменив ситуацию на поле. Потому что первый тайм явно был за "Тамбовом", а второй уже за нами. Нельзя сказать, что наша игра была очень уж изысканной, но напряженной", - цитирует Побегалова официальный сайт ФНЛ.
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