Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
16:05
"Матч ТВ" активно распространял в популярных пабликах мемы о победе "Зенита" над "Спартаком" (37)
"Матч ТВ" активно распространял в популярных пабликах мемы о победе "Зенита" над "Спартаком" (37)
15:25
Николай Наумов - о Фернандеше: удивлен, как Черевченко и Смородская "зачехлили" такого игрока (6)
Николай Наумов - о Фернандеше: удивлен, как Черевченко и Смородская "зачехлили" такого игрока (6)
14:52
Алексей Герасименко: сейчас кажется, что Дзюба и Кокорин смогут забить под 35 мячей за сезон (6)
Алексей Герасименко: сейчас кажется, что Дзюба и Кокорин смогут забить под 35 мячей за сезон (6)
Гол Бэйла в Лиге чемпионов признан лучшим голом недели, Фернандо занял третье место
Гол форварда "Реала" Гарета Бэйла в Лиге чемпионов в ворота "Боруссии" признан лучшим голом недели. За валлийца проголосовали 23% человек.
Второе место в результате опроса занял полузащитник "Селтика" Скотт Синклейр (22%), забивший "Андерлехту" (3:0), а замкнул тройку призеров хавбек "Спартака" Фернандо (19%), который отличился в матче с "Ливерпулем" (1:1).
УЕФА
Второе место в результате опроса занял полузащитник "Селтика" Скотт Синклейр (22%), забивший "Андерлехту" (3:0), а замкнул тройку призеров хавбек "Спартака" Фернандо (19%), который отличился в матче с "Ливерпулем" (1:1).
УЕФА
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.