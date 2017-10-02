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Гол Бэйла в Лиге чемпионов признан лучшим голом недели, Фернандо занял третье место

Гол форварда "Реала" Гарета Бэйла в Лиге чемпионов в ворота "Боруссии" признан лучшим голом недели. За валлийца проголосовали 23% человек.

Второе место в результате опроса занял полузащитник "Селтика" Скотт Синклейр (22%), забивший "Андерлехту" (3:0), а замкнул тройку призеров хавбек "Спартака" Фернандо (19%), который отличился в матче с "Ливерпулем" (1:1).

УЕФА
Теги: Бэйл Фернандо Спартак
Сегодня, 17:25
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5
(1)
№5 Написал: Hitman (Сегодня, 17:39) #
  • +2
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Lana Del Andrey
Нынешний МЮ вас бы и с большим счётом раскатал

вы и про Ливерпуль так до матча в один голос кричали,а потом резко переобулись,но по факту МЮ раскатал конюшню,а для ростова и Хабары за глаза хватило,так что жуй овес ростовское глорье))
Регистрация: 20.04.2017
№4 Написал: Lana Del Andrey Rostov-on-Don (Сегодня, 17:35) #
  • -6
  •  (8)
online
Болеет за:
«Ростов»
Нынешний МЮ вас бы и с большим счётом раскатал
Цитата: Hitman
А Акинфеев где? smile
Регистрация: 3.05.2014
№3 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 17:33) #
  • -6
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
повезло
Регистрация: 17.05.2013
№2 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 17:30) #
  • +1
  •  (11)

ну честно говоря там вратарь лоханулся на 250%.
Регистрация: 3.03.2007
№1 Написал: Hitman (Сегодня, 17:28) #
  • +2
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
А Акинфеев где? smile
Регистрация: 20.04.2017
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