Гол Бэйла в Лиге чемпионов признан лучшим голом недели, Фернандо занял третье место

Гол форварда "Реала" Гарета Бэйла в Лиге чемпионов в ворота "Боруссии" признан лучшим голом недели. За валлийца проголосовали 23% человек.Второе место в результате опроса занял полузащитник "Селтика" Скотт Синклейр (22%), забивший "Андерлехту" (3:0), а замкнул тройку призеров хавбек "Спартака" Фернандо (19%), который отличился в матче с "Ливерпулем" (1:1).