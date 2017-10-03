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Илья Геркус: Эдер тоже не избежал участи Кокорина и Кержакова

Президент "Локомотива" Илья Геркус высказался по поводу португальского нападающего Эдера.

"Все трансферы, безусловно, обсуждаются с главным тренером. Приглашение Эдера – это работа спортивного директора. Что касается скепсиса, то он обусловлен тем, что исторически в России всегда предъявляются самые высокие требования к центрфорвардам. Кержаков, Смолов и Кокорин в разные периоды подвергались серьезной критике, иногда крайне незаслуженной. Эдер тоже не избежал этой участи.

Публика считает, что центральнее нападающие – кудесники. Но ошибкой будет полагать, что игроки этого амплуа должны забивать в каждом матче. Эдер проявил себя очень хорошо, вызов в сборную его вдохновит и португалец покажет еще более качественный футбол", – цитирует Геркуса "СЭ".
Теги: Геркус Локомотив Эдер
Сегодня, 14:11
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