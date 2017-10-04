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Николай Левников: РФПЛ вовремя собирается ввести практику видеоповторов

Бывший судья международной категории Николай Левников сообщил, что РФПЛ собирается вовремя ввести систему видеоповторов так как важно не упустить момент с нововведением и начать вовремя обучать арбитров.

"Если это введут на постоянной основе, а мы не успеем и начнем потом вдогонку обучать нововведению арбитров, это будет плохо. Так что решение правильное, важно не упустить этот момент", - сказал Левников.

Левников отметил, что позиция УЕФА в этом вопросе известна: эту систему надо вводить и постепенно совершенствовать.

"Пока официально в правила игры не введено понятие видеоассистента арбитра, но эксперимент продолжается, в нем участвуют все больше стран. Уверен, это понятие введут в правила, и это уже будет инструкция по тому, кто может запрашивать видеоповтор, каким образом, но, думаю, эти вещи будут связаны с очевидными промахами арбитра - явной игрой рукой, незасчитанным голом, явным пропуском положения игры или явным нарушением в штрафной площади", - добавил он.

"В таком случае, остановок в матче будет мало. По любому спорному моменту делать этого не желательно, динамика будет сбиваться, ритм игры будет сбиваться, тогда футбол будет против", - цитирует Левникова "Р-Спорт".
Теги: Левников
Сегодня, 15:24
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