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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Сергей Фурсенко: видеоповторы не должны снижать динамику игры
Введение видеоповторов в чемпионате России будет являться в случае ее одобрения положительной идеей, но со своими минусами, заявил президент "Зенита" Сергей Фурсенко.
"Я считаю, что идея (введения видеоповторов) оправдана, но имеет и плюсы, и минусы. Основной минус связан с темпом игры, важно, чтобы он не упал.
Темп игры должен регулировать главный судья. Команда атакует, а он идет смотреть видеоповтор! В этой ситуации пропадает весь кураж. Если пару раз он собьет эту атаку, то команда встанет.
Мне кажется, целесообразнее, если за видеоповторы будет отвечать отдельный арбитр, который по рации будет сообщать свое решение, и главный арбитр не должен никуда бежать. После матча можно это решение проверить абсолютно спокойно, чтобы не было снижения динамики игры", - передает слова Фуреснко "Р-Спорт".
"Я считаю, что идея (введения видеоповторов) оправдана, но имеет и плюсы, и минусы. Основной минус связан с темпом игры, важно, чтобы он не упал.
Темп игры должен регулировать главный судья. Команда атакует, а он идет смотреть видеоповтор! В этой ситуации пропадает весь кураж. Если пару раз он собьет эту атаку, то команда встанет.
Мне кажется, целесообразнее, если за видеоповторы будет отвечать отдельный арбитр, который по рации будет сообщать свое решение, и главный арбитр не должен никуда бежать. После матча можно это решение проверить абсолютно спокойно, чтобы не было снижения динамики игры", - передает слова Фуреснко "Р-Спорт".
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