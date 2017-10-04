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Сергей Фурсенко: видеоповторы не должны снижать динамику игры

Введение видеоповторов в чемпионате России будет являться в случае ее одобрения положительной идеей, но со своими минусами, заявил президент "Зенита" Сергей Фурсенко.

"Я считаю, что идея (введения видеоповторов) оправдана, но имеет и плюсы, и минусы. Основной минус связан с темпом игры, важно, чтобы он не упал.

Темп игры должен регулировать главный судья. Команда атакует, а он идет смотреть видеоповтор! В этой ситуации пропадает весь кураж. Если пару раз он собьет эту атаку, то команда встанет.

Мне кажется, целесообразнее, если за видеоповторы будет отвечать отдельный арбитр, который по рации будет сообщать свое решение, и главный арбитр не должен никуда бежать. После матча можно это решение проверить абсолютно спокойно, чтобы не было снижения динамики игры", - передает слова Фуреснко "Р-Спорт".
Теги: Фурсенко
Сегодня, 15:52
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№2 Написал: sergey3709 (Сегодня, 16:06) #
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Так наверно все надеются,что видеоповторы будут только при спорных голах,а их не так много, да добавить еще спорные пенальти,их тоже немного.
Регистрация: 26.01.2017
№1 Написал: max7777 Москва (Сегодня, 16:03) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Рубин»
вот здесь согласен, что все уперлись что видео повторы должен смотреть главный арбитр, есть ассистент, который смотрит повторы, а лучше их будет два, вместо судей за воротами, передали по рации и все игра продолжается
Регистрация: 5.08.2010
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