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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Бранислав Иванович - игрок месяца в "Зените"
Болельщики "Зенита" назвали лучшим футболистом первого месяца осени Бранислава Ивановича, передает пресс-служба сине-бело-голубых.
Сербский защитник провел в сентябре пять матчей, в которых отметился одним забитым мячом и сделал две результативные передачи. Второе место в рейтинге месяца занял Андрей Лунев, третье - Эмануэль Маммана.
Сербский защитник провел в сентябре пять матчей, в которых отметился одним забитым мячом и сделал две результативные передачи. Второе место в рейтинге месяца занял Андрей Лунев, третье - Эмануэль Маммана.
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