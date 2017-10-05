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Бранислав Иванович - игрок месяца в "Зените"

Болельщики "Зенита" назвали лучшим футболистом первого месяца осени Бранислава Ивановича, передает пресс-служба сине-бело-голубых.

Сербский защитник провел в сентябре пять матчей, в которых отметился одним забитым мячом и сделал две результативные передачи. Второе место в рейтинге месяца занял Андрей Лунев, третье - Эмануэль Маммана.
Теги: Иванович Зенит
Сегодня, 15:13
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№1 Написал: yuri спб (Сегодня, 15:30) #
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online

Адекватно.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
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